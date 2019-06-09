ملخص لقاء الخليج 365 بالمحلل الفني “فراس” للحديث حول إدارة المخاطر في الكريبتو

نعمل في الخليج 365 بشكل مستمر على إثراء المحتوى العربي ونشر المعرفة في عالم الكريبتو والعملات الرقمية.

وضمن هذه الخطوات قمنا باستضافة المحلل الفني “فراس” في مجموعة الخليج 365 على التيليجرام للحديث حول طريقته في إدارة المخاطر في الكريبتو وأهم الاستراتيجيات للمضاربة والاستثمار.

ماهي إدارة المخاطر وماهي أهميتها ؟

تعرف عملية إدارة المخاطر بمسمى “Risk Management” وهي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها.

وقدم المحلل فراس نصيحته بأن أهم شيء يجب أن يحافظ عليه المتداول هو رأس المال ولايمكن المحافظة عليه إلا بإدارة صارمة للمخاطر.

من أهم الأخطاء القاتلة للمتداول بل والهادمة لرأس المال هو التعلق بالأمل والتأمل بعودة العملة للصعود وهي بترند هابط.

لذلك فإن المتداول الناجح هو من يحدد نسبة المخاطرة والخسارة الممكنة قبل تحديد هدف الربح فإن خسارة 5% تحتاج ربح 5.3% فقط لتعوضيها أما خسارة 90% من سعر العملة الرقمية, يجعلها تحتاج إلى صعود بما نسبته 900% لتعويض هذه الخسارة ! لذالك ينصح بحساب المخاطرة قبل أي تداول.

كيفية المحافظة على رأس المال ؟

1- وقف الخسارة stop loss

كل عملية تداول أو صفقة في المضاربة يجب أن يتم اتخاذها وفق أسباب فنية قبل الدخول للصفقة كمثال الشراء من منطقة قريبة لدعم والبيع على المقاومة في هذه الحالة كمثال يجب وضع وقف خسارة أسفل الدعم للحفاظ على رأسك مالك من أي هبوط سريع للعملة.

2- حساب نسبة الربح للمخاطرة (Risk/Reward)

مثلا عملة رقمية معينة سعرها 100 دولار الهدف المتوقع حسب التحليل الفني هو 120 دولار, ووقف الخسارة يتم تحديده عند 50 دولار, في هذه الحالة فإن العائد المتوقع من الصفقة في حال نجاحها هو 20% أو خسارة 50% في حال فشلها.

هذا المثال أعلاه يعد مثال سيء لإدارة المخاطر كون مقدار الخسارة أكبر من الربح المتوقع.

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وينصح المحلل فراس أن تكون نسبة الربح إلى نسبة الخسارة هي 3:1 كمثال جيد ولتوضيح ذلك في مثال:

عملة رقمية سعرها 100 دولار ولديها هدف عند مستويات 160 دولار, ووقف الخسارة عند سعر 80 دولار. اذا الربح المتوقع ثلاث أضعاف الخسارة المتوقعة.

ملاحظة: يتم تحديد هدف الربح ووقف الخسارة بناء على التحليل وليس الأمنيات.

بحساب نسبة المخاطرة الجيدة “RR” يصبح نجاح 40% فقط من الصفقات كافي لنمو حجم المحفظة والمحافظة على رأس المال.

3- وقف الخسارة التتبعي Trailing stop

تتبع الربح مهم جدا للحفاظ على أرباحك حتى لا تكون تحقق أرباح دفترية فقط, وتختفي مع أول هبوط للسوق لذالك ينصح المحلل فراس بتتبع السعر ورفع مستوى وقف الخسارة مع أي صعود للعملة للحفاظ على الأرباح.

يمكنك متابعة اللقاء في مجموعة الخليج 365 هنا. كما يمكنك متابعة المحلل فراس عبر حسابه في تويتر هنا.

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