كندا: عمدة فانكوفر يقترح فرض حظر على أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين

تام شمس - السبت 8 يونيو 2019 11:58 مساءً - تفكر مدينة فانكوفر، كندا، في حظر أجهزة الصراف الآلي (BTC) لعملة البيتكوين (BTC) بسبب مشاكل غسل الأموال، وفق ما أفاد موقع ذا نكست ويب في ٥ يونيو.

ويقال إن عمدة فانكوفر، كينيدي ستيوارت، اقترح فرض حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بسبب العدد المتزايد من حالات غسل الأموال. حيث زعم تقرير الشرطة الذي استشهد به ذا نكست ويب أن المجرمين يمكنهم شراء جهاز صراف آلي لبيتكوين لتلبية احتياجاتهم الخاصة مقابل بضعة آلاف من الدولارات، ثم إيداع أموالهم في ماكينة الصراف الآلي هذه "عدة مرات حسب الاقتضاء" للربح من رسوم المعاملات أو إلغاؤها.

وبحسب ما ورد تتوقع السلطات تلقي ٨٤٠ تقريرًا يتعلق بالعملات الرقمية هذا العام، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد التقارير التي تم إنتاجها العام الماضي. وفي حين أن مجلسي مدينتي فانكوفر وريتشموند يحثان على التحرك، ستجري مقاطعة كولومبيا البريطانية تحقيقًا بشأن غسل الأموال لمزيد من التحقيق.

ووفقًا لمورد مراقبة الصناعة CoinATMRadar، هناك ٦٩٤ صراف آلي للعملات المشفرة في كندا، مع ٧٦ في فانكوفر، في وقت كتابة المقالة.