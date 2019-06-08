تعرف على أداء عملة (LEO) الخاصة بـ منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية

تابعنا في موقع الخليج 365 تفاصيل الاكتتاب الخاص لـ منصة Bitfinex مؤخرا والذي نجحت المنصة فيه بجمع مبلغ مليار دولار خلال 10 أيام مقابل عملات (LEO) الرقمية.

ولمتابعة أداء عملة (LEO) بعد طرحها رسمياً للتداول, نجد بأن سعرها ارتفع بنسبة 70 في المئة وتتداول حالياً عند 1.72 دولار ويبلغ الحجم السوقي للعملة حوالي 1.7 مليار دولار.

وذكرنا سابقاً أن منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية تنوي جمع مليار دولار عبر عملية البيع الخاص لرموز (LEO) وذلك لتغطية العجز المالي الذي تم التنويه عنه في مقالة:

منصة Bitfinex تنجح بالحصول على التزامات بقيمة مليار دولار لشراء عملة (LEO) الرقمية

وبعد ذلك, قام المدير التقني للشركة بالإعلان رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المنصة نجحت في جمع مليار دولار خلال 10 أيام, وقامت عدد من الشركات باستثمار 100 مليون دولار لكل منها بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد, والذي تم تغطيته في مقالة سابقة تحت عنوان:

رسمياً… منصة Bitfinex تنجح في جمع مليار دولار لـ عملة LEO في 10 أيام

ومنذ انطلاق تداول عملة (LEO) في منصة Bitfinex, وبدأ سعرها بالإرتفاع لتصل إلى مستويات 1.72 دولار وبقيمة سوقية تتجاوز 1.7 مليار دولار وذلك حسب الرسم البياني أدناه.

Advertisements

ما هي عملة (LEO) الرقمية ؟

وفقاً لورقة العمل الخاصة بالمشروع, سيتم استخدام عملة (LEO) الرقمية لخفض رسوم التداول في منصتي Bitfinex و EthFinex. كما سيتم استخدامها لعدد من المزايا والفوائد على منصة iFinex.

وما يميز العملة هو إلتزام المنصة بإعادة شراء العملات وحرقها على أساس شهري. حيث سيتم استخدام ما يعادل 27 في المائة من الايرادات الشهرية لإعادة شراء عملات (LEO) الرقمية وحرقها.

كما سيتم استخدام 95 في المائة من صافي الأموال المستردة من قضية Crypto Capital والمقدرة بـ 850 مليون دولار لإعادة شراء العملات وحرقها, بالإضافة إلى 80 في المائة من الأموال المتوقع استردادها من عملية اختراق منصة Bitfinex في وقت سابق.

اقرأ ايضاً:

مؤسس منصة BitMEX: اكتتاب منصة Bitfinex و عملة LEO نقطة مصيرية في سوق الكريبتو

إليك الأسباب الرئيسية التي بسببها يتم حرق العملات الرقمية والمشفرة