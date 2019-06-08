تعرف بشيء من التفصيل حول بوت تداول TradeSanta الآلي

المضاربة والتداول اليدوي والبشري في سوق العملات الرقمية المشفرة عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد في متابعة تقلبات السوق وتحليل سير العملة وتقديم أوامر التداول في وقتها.

لتظهر بعض الحلول العملية والمتمثلة في التداول بشكل آلي وبدون إلزامية التدخل البشري وذلك عن طريق بوتات التداول.

في هذا الموضوع سنتعرف على أحد هذه البوتات وهو بوت تداول TradeSanta الآلي.

بوت تداول TradeSanta الآلي هو عبارة عن برنامج منصة سحابية تمكن المتداولين من أتمتة عملياتهم التداولية بشكل آلي.

حيث يحل البوت محل الاستخدام البشري من خلال تسريع عمليات التداول وفق تحركات السوق والعمل 24 ساعة على 7 أيام.

تأسست خدمة TradeSanta في شهر نوفمبر 2018 ولاقت اقبال واستحسان العديد من المتداولين نظرا للمزايا المقدمة من المعالجة السريعة والتخلص من الجزء العاطفي البشري.

مميزات بوت تداول TradeSanta الآلي:

السرعة والدقة في أداء المهام بشكل أسرع من القدرة البشرية.

توفير خيار الطلب الاضافي في حالة سير الأمور على غير ما هو مخطط لها والتي تعمل بمثابة الخطة ب.

واجهة برمجية بسيطة للتعامل السهل وإعداد البوت وفق ما تريد.

دعم العديد من منصات التداول المشهورة مثل: منصة بينانس، Bittres، HitBTC، Bitfinex، OKEx و BitMex و منصة Huobi في المستقبل القريب.

احصاء استخدام أكثر من أربعة آلاف بوت نشط في الوقت الحالي يقومون بنصف مليون من المعاملات يوميا.

توفير الأمن من خلال برمجية API المعدة للتكامل مع منصة التداول وتوفير خيار التحقق بخطوتين.

وجود مجتمع نقاشي على التلغرام لمتابعة كيفية العمل وانشغالات المستخدمين.

كيفية عمل بوت تداول TradeSanta الآلي

أولا الدخول على الموقع الرسمي لخدمة TradeSanta وتسجيل حساب جديد في الخدمة:

بعدها ستظهر لوحة التحكم بالبوت ومساعد يقوم بتعريف مختلف الوظائف المدرجة:



لتأتي بعدها مرحلة ضبط منصة التداول مع البوت:

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وصولا للمرحلة الحاسمة وهي إعداد البوت الآلي الذي سيتداول بدلا عنك، حيث تسمح الخدمة باختيار زوج التداول والتداول على المستوى القريب أو البعيد وغيرها من الخيارات الأخرى:

ثم تأتي مرحلة الطلب ويمكن تحديدها وفق ما هو موجود ومعد مسبقا أو يمكن تعديل طريقة خاصة بك:

للعلم خدمة TradeSanta خدمة مجانية لحد الساعة بالرغم من الزخم الاعلامي المحيط بها لكن ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن النسخة المدفوعة قريبا.

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