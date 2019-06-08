الكاردانو يكشف عن خارطة طريق جديدة لمستقبل المشروع

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يعمل فريق شركة IOHK منذ مدة لإطلاق التحديث الجديد الخاص بشبكة الكاردانو.
أعلنت الشركة مؤخرا عن عن خارطة طريق جديدة لمستقبل المشروع تحمل أهم ما تم إنجازه لغاية اللحظة وإعداد خطة ورؤية واضحة لمستقبل الكاردانو.
الاعلان عن خارطة الطريق الجديدة تم الإعلان عنها من طرف السيد “تشارلز هوسكينسون” المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع الكاردانو ومؤسس مشارك في مشروع الايثيريوم والذي يرى بأن الكاردانو وعند انتهاء الأشغال منه سيكون لامركزي بأكثر من 100 مرة من البيتكوين.
تم مشاركة خارطة طريق المشروع على تويتر للإطلاع على الخارطة بشكل كامل من الرابط.
وتحمل كل مرحلة من مراحل خارطة الطريق تسمية لأحد أعمدة الشعر والكتاب العالميين على مراحل زمنية مختلفة.
ومما جاء في خارطة الطريق المرسوم الانتهاء منها بنهاية سنة 2020 التركيز على العقود الذكية والتوسع في الجانب القانوني والحكومي.
تفاعل جمهور متابعي مشروع الكاردانو بشكل سلبي مع ما تم الإعلان عنه حيث شعروا بخيبة أمل بسبب عدم تقديم أي شيء جديد.
للعلم تقدر قيمة عملة الكاردانو في وقت كتابه هذا الموضوع 0.084 دولار بمؤشر أحمر بنسبة 0.66% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ2.1 مليار دولار.
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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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