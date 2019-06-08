شركة “كوداك” تدخل عالم البلوكشين عبر منتج جديد

أعلنت شركة كوداك عن منتج جديد تم التركيز فيه أكثر على تقنية البلوكشين.

وذلك ضمن مؤتمر اُنعقدت فعالياته لمدة يومين في مدينة روتشستر بنيويورك.

حيث اتخذت الشركة الحدث للإعلان عن منتجها الجديد والمتمثل في نظام جديد لإدارة المستندات يعمل بتقنية البلوكشين.

وهو يختلف عن منتج “Kodak-blockchain” الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق.

إذ أن المنتج الجديد والذي يحمل تسمية “Kodak Document Management Platform” غير خاضع لترخيص من طرف ثالث وإنما هو منتج كوداك فعليا.

تم تصميم البرنامج الجديد ليتلائم مع الشركات ومختلف الجهات الحكومية لتخزين وإدارة المستندات الحساسة من خلال الاعتماد على تقنية البلوكشين لتوفير الأمن والكفاءة اللازمتين.

وجاء في الاعلان عن المنتج الجديد بأنه سيوفر التكاليف بنسبة 20-40% من خلال السير الآلي للعمل وخفض التدخل البشري للمحتوى والمعلومات.

للعلم بدأت شركة كوداك التحول نحو تقديم خدمات تقنية منذ سنة 2013 حيث أصبحت تقدم حلول تقنية في مجال التصوير وما له علاقة بهذا المجال.

حيث تبنت شركة كوداك العديد من تقنيات البلوكشين وقدمت اسمها في العديد من المنتجات التي شاركت في اخراجها.

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في يناير 2018 رُخص لجهة ثالثة لتعمل باسم العلامة التجارية “Kodak” التي عمرها ما يقارب 130 سنة لإصدار عملة “KODAKCoin” التي تعمل بتقنية البلوكشين والتي تهدف لتطوير تتبع حقوق الطبع والنشر على الانترنت.

نتيجة هذا الاعلان الجديد قفز سعر شركةك كوداك من 3.10 دولار لغاية 13.28 دولار في اليوم الموالي في تداول كثيف.

بعد إعلان مشروع عملة “KODAKCoin” ووصل موعد بداية طرح ICO الخاص بها تم اقرار التأجيل لغاية 1 يوليو 2019.

وذلك بهدف زيادة الامتثال التنظيمي واتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها من طرف هيئات الأوراق المالية.

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