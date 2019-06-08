ملياردير يتقدم بشكوى قضائية ضد “فيسبوك” بسبب إعلان كريبتو مزيف

تقدم جون دي مول, ملياردير هولندي ومؤسس Big Brother, بدعوى قضائية ضد أحد أكبر منصات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لسماحها بالإعلانات التي استخدمت صورته للترويج لمشروع احتيالي في عالم العملات الرقمية وذلك حسب تقرير “رويتز“.

وذكرت الإعلانات التي تم ازالتها في وقت سابق, بأن الملياردير الهولندي مؤيد للمشروع وتم تضمين صورته واسمه في الإعلان المزيف.

ووفقاً لمحامي جون دي مول, فإنه تم الاحتيال على مجموعة من المستثمرين وتم جمع 1.9 مليون دولار بسبب الحملة الإعلانية.

وخلال الجلسة, ذكر محامو دي مول بأن منصة “فيسبوك” لم تفعل كل ما في وسعها لمنع الإعلانات الاحتيالية وكانت استجابة فريق العمل بطيئة للشكاوي المقدمة.

حيث طلب للملياردير الهولندي أن يتم إزالة أي إعلان مرتبط في عالم الكريبتو و العملات الرقمية يقوم باستخدام صورته من منصة “فيسبوك”.

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وفي الوقت نفسه, جادل محامي منصة “فيسبوك” بأن الشركة لا يمكنها مراقبة جميع الإعلانات باستمرار, وأضاف أن المنصة تعمل مع هيئة تنظيم الأسواق المالية في هولندا لمعرفة طرق معالجة عمليات الاحتيال.

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