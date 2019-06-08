أحد محللي بيتكوين: العملة قد تصل إلى ٢٥٠٠٠ دولار بحلول نهاية عام ٢٠١٩

تام شمس - السبت 8 يونيو 2019 09:57 مساءً - يعتقد محلل أسعار بيتكوين (BTC) أوليفر إسحاق أنها ستصل إلى ٢٥٠٠٠ دولار في نهاية عام ٢٠١٩، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الإندبندنت يوم ٥ يونيو.

وقد ناقش إسحاق أسباب استمرار آماله الكبيرة في الارتفاع في المستقبل القريب، قائلًا:

"هناك عوامل متعددة وراء الارتفاع الأخير. وهناك دوافع جيوسياسية وتكنولوجية وتنظيمية. حيث أدى التأثير الصافي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الاهتمام المفاجئ في بيتكوين كتحوط للاستثمارات".

وبحسب ما ورد علق دريبر أيضًا على حالة اتجاهات التبني السائدة، حيث أصبحت الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون وستاربكس وهول فودز تقبل جميعها المدفوعات بالعملات المشفرة.

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ويعتقد المستثمر تيم دريبر أن التبني الرئيسي سيحدث خلال السنوات القليلة القادمة. يذهب دريبر إلى حد ادعاء أن بيتكوين ستصل إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢٣. وعلق على كيفية تصوير المستقبل القريب، قائلًا:

"أعتقد أنه عندما تذهب إلى ستاربكس لشراء فنجان من القهوة، وتحاول أن تدفع بالدولار، سوف يضحكون عليك لأنك لا تستخدم عملة بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة [...] وسيكون الأمر مثل قيام سيدة عجوز بالدفع بالبنسات."

بينما كان المحللون في SFOX أكثر تشاؤمًا، حيث وصفوا النظرة المستقبلية لسوق العملات المشفرة "غير مؤكد" وحذروا من أن نمو بيتكوين الأخير قد يكون ببساطة خوفًا من تفويت الأمر (FOMO). كما أشاروا إلى حرب الولايات المتحدة التجارية المستمرة مع الصين كسبب لارتفاع بيتكوين الشهر الماضي.