الغالبية العظمى من التطبيقات اللامركزية للتمويل مبنية على بلوكتشين إيثريوم

تام شمس - السبت 8 يونيو 2019 09:57 مساءً - يمثل مطورو إيثريوم الغالبية العظمى من منشئي تطبيقات التمويل اللامركزية (DFi)، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن باينانس ريسرش يوم ٦ يونيو.

عدد التطبيقات اللامركزية لكل بلوكتشين، من باينانس ريسرش

ووفقًا للتقرير، يمكن اعتبار تطبيقات التمويل اللامركزية كما يلي:

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"نظام إيكولوجي يتكون من تطبيقات مبنية على شبكات غير مركزية، وسلاسل بلوكتشين بدون إذن، وبروتوكولات ند إلى ند لتسهيل الإقراض/الاقتراض أو التداول بالأدوات المالية."

ويهدف هذا النظام الإيكولوجي إلى توفير شبكة لا مركزية بدون إذن للمستخدمين الذين يقال إنهم يحتفظون بالوصاية الكاملة على أصولهم المشفرة. ووفقًا للتقرير، فإن الدعامة الأساسية لهذا النظام الإيكولوجي تتكون من منصات الإقراض والاقتراض التي تدعم أصول بلوكتشين. وأحد الأزواج الرئيسية لأصول بلوكتشين المستخدمة في تطبيقات التمويل اللامركزية، على سبيل المثال، هو توكن ميكرداو (MKR) وشقيقته العملة المستقرة داي (DAI).

ويجادل التقرير بأنه نظرًا لأن إيثريوم هي أكبر منصة بلوكتشين من حيث القيمة السوقية، فمن المنطقي أن تكون مسقط رأس معظم التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، قد يتغير هذا مع إدخال منصات جديدة ومتنامية مثل إيوس.