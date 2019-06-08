شركة هواوي تخسر دعم تطبيقات Facebook و Instagram و WhatsApp لهواتفها الذكية

يستمر تأثير القائمة السوداء للولايات المتحدة على شركة هواتف هواوي حيث قامت Facebook – أحدث وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة الأمريكية وأكثرها شهرة – بشن الحرب ضد شركة هواوي من خلال عدم السماح بالتثبيت المسبق لتطبيقاته على هواتفها الذكية .

كانت وكالة رويترز أول من أبلغ في 7 يونيو بأن Facebook لم يعد يسمح بالتثبيت المسبق لتطبيقاته على هواتف هواوي ، ولكن العملاء الذين لديهم بالفعل هواتف هواوي سيظلون قادرين على إستخدام تطبيقاتها وتلقي التحديثات ، على حد تعبير Facebook لرويترز ولكن لن تتمكن هواتف هواوي الجديدة من تثبيت تطبيقات Facebook و WhatsApp و Instagram .

قبل أسبوع ، كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة هواوي “Huawei” قد أغلقت عددًا من خطوط إنتاج الهواتف الذكية من Foxconn مع انخفاض الطلب على أجهزة الشركة ، ولكن الشركة رفضت رفضًا قاطعًا أن تكون هذه التقارير صحيحة ، وبعد هذا التقرير بأسبوع جاء تقرير ثانٍ من آسيا يدعي هذه المرة أن هواوي قد خفضت توقعاتها لشحن الهواتف الذكية للنصف الثاني من عام 2019 بما يصل إلى من 20 إلى 30 ٪.

حافظت الشركة على ريادتها في تحقيق مبيعات تفوقت على شركة Apple للهواتف الذكية في الربع الأول من العام ، ولكن من المحتمل أن تكافح للحفاظ على هذا التقدم لبقية العام .

وقد نقلت مقالة SCMP عن تشاو مينغ ، رئيس إحدى علامات هواوي التجارية اعترافًا بأن هدف الشركة المتمثل في جذب انتباه سامسونج بحلول نهاية العام المقبل كان أمرا محتمل و قال :

“مع ظهور الوضع الجديد ، من السابق لأوانه القول ما إذا كنا قادرين على تحقيق الهدف”.

لقد راهنت شركة هواوي على الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة ، وكانت وحدة أعمال المستهلكين هي المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات في عام 2018 وبالنسبة للشركة ، كان هناك دائمًا خطر من تحويل رصيدها من مبيعات المعدات الثابتة إلى المزيد من مبيعات الهواتف الذكية ، ولكن حتى ظهور القائمة السوداء ، كانت الشركة تقدم منتجات رائعة حازت على إعجاب الكثيريين والتي بدوره جعلها تتفوق على نمو كل من شركة Samsung و Apple لبعض الوقت .

كان برنامج الحظر الأساسي الذي تم الوصول إليه للتخلص من هواتف هواوي الذكية هو إعلان Google بأنه سيتم حجب برامج وخدمات Android من الهواتف المستقبلية ، وقد أدى ذلك إلى تسريع خطط شركة هواوي لإطلاق بديل لنظام التشغيل Android وبالفعل تم إطلاق نظام مرخص خاص بهواتف هواوي الذكية والمسمى Hongmeng .

وفقًا لوكالة رويترز ، قد يكون حظر Facebook أكثر صرامة من حظر Google فحظر Facebook على النقيض من Google ينطبق على أي هاتف من هواتف هواوي التي لم تغادر المصنع بعد ، ووفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر رفضت شركة Facebook التعليق على وقت حدوث الحظر وكما رفضت شركة هواوي التعليق على الموضوع هي كذلك .

ليس من الواضح بعد إلى أي مدى ستصل شركة هواوي ولكن عندما تتصدر العناوين الرئيسية ووسائل الإعلام أخبار سيئة حول انسحاب علامات تجارية رائدة أخرى من Huawei ، فإنها تعطي المزيد من المستهلكين وقفة للتفكير حيث يستند سوق الهواتف الذكية للمستهلكين إلى المعنويات ، وكلما طال الأمد زاد خطر هواوي على فقدان المستهلكين الذين ليسوا من دعاة العلامات التجارية الملتزمين بحزم.

في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يعلق أي من موردي التطبيقات الرئيسية الآخرين ، بما في ذلك Twitter ، على ما إذا كانوا يحذون حذو Facebook.

يستمر المحللون بمراقبة أرقام مبيعات Huawei عن كثب ، وعندما يتم الإبلاغ عن أرقام الربع الثاني في غضون بضعة أسابيع ، فإننا سنعرف الكثير عن مدى صعوبة تجاوز الحظر .

المصدر : Forbes.com

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