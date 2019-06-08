دراسة: أكثر من ٧٤٪ من تعدين بيتكوين مدعوم من الطاقة المتجددة

تام شمس - السبت 8 يونيو 2019 05:58 مساءً - تُقدر شركة الأبحاث ومنتجات العملات المشفرة الاستثمارية كوين شيرز أن ٧٤,١٪ من تعدين بيتكوين (BTC) يتم باستخدام الطاقة المتجددة في تقرير التعدين نصف السنوي الذي نُشر يوم ٥ يونيو.

ويدعي التقرير أيضًا أنه "بالأسعار الحالية، يكون متوسط ​​القائم بالتعدين مربحًا للغاية، حيث أن المنتجين الأكبر سنًا والمنتجين ذوي التكلفة العالية يمكنهم حاليًا تحقيق عائد استثمار إيجابي". كما يشير التقرير إلى أن عمليات تعدين بيتكوين تتركز حيثما توجد طاقة متجددة وافرة. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أنه:

"انخفضت تقديرات مصادر الطاقة المتجددة من ٧٧,٨٪ في تقريرنا الصادر في نوفمبر ٢٠١٨ وتعكس زيادة ظهور الصناعة من جانبنا وكذلك الحركات داخل الصناعة".

ويُقال إن العلاقة بين تعدين بيتكوين والطاقة المتجددة تجعل تعدين بيتكوين "مدفوعًا بمصادر متجددة أكثر من أي صناعة أخرى كبيرة الحجم تقريبًا في العالم". ويشير التقرير أيضًا إلى أنه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، ارتفع إجمالي معدل الهاش للشبكة من ٤٠ مليون دولار هاش في الثانية إلى ٥٠ هاش/ثانية.

Advertisements

وهذا يعني أنه - خلال هذه الفترة - كان نمو طاقة الحوسبة المستثمرة في الحفاظ على الشبكة أبطأ من المتوسط البالغ ١٠ سنوات ولكن تمشيًا مع متوسط ​​الخمس سنوات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الانخفاض المؤقت في معدل الهاش (حوالي ٤٠٪) المسجّل في نهاية العام الماضي كان أول مثيل مسجَّل حدث فيه انخفاض كبير وطويل في قدرة الشبكة الحاسوبية.

وتعتقد كوين شيرز أن الزيادة الأخيرة في معدل الهاش لبيتكوين ناتجة عن تشغيل أجهزة التعدين القديمة مرة أخرى بعد أن جعلتها الأسعار الأعلى مربحة للتشغيل، ونشر الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (رقائق أسيك) من الجيل التالي والأكثر كفاءة