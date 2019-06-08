تقرير :سعر البيتكوين يفقد الحافة الصعودية وذلك بسبب تبخر تأثير مشاعر الخوف من ضياع الفرصة FOMO

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، يبدو أن تأثير مشاعر الخوف من ضياع الفرصة في الدخول في سوق البيتكوين -والذي يعرف في السوق بمصطلح الـ FOMO- قد نفذ بالنسبة للمتداولين في السوق ، وهو التأثير الذي دفع مؤخرًا سعر عملة البيتكوين فوق مستوى 9000 دولار ويبدو أنه نفذ تماما ، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته شركة تحليلات المختصة في سوق العملات الرقمية مؤسسة SFOX يمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي.

وفي هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

في الوقت الذي كان فيه سعر عملة البيتكوين BTC يسير في إتجاه ثابت منذ بداية شهر أبريل عندما كان يتم تداول البيتكوين مقابل 4100 دولار ، وصل سعر العملة إلى “نقطة تحول” في المعنويات الإجمالية في السوق.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

مخطط بياني لسعر عملة البيتكوين في مقابل الدولار الأمريكي عن آخر ثلاثة أشهر بداية من شهر مارس وفيما يظهر فإن إنطلاقة البيتكوين قد بدأت في شهر إبريل – المصدر : CoinMarketCap

إنطلاقة سعر عملة البيتكوين مدفوعة بمشاعر الخوف من ضياع الفرصة FOMO .

تعتمد مؤسسة SFOX على معايير زخم الأسعار price momentum ، ومعنويات السوق market sentiment ، والتقدم الصناعي من أجل وضع تصور لمستقبل الأسعار.

وفي شهر مايو الماضي ، سجلت عملة البيتكوين تصنيفًا “صعوديًا خفيفًا- mildly bullish” ولكن تم تخفيض هذا التصنيف منذ ذلك الحين إلى “غير مؤكد – uncertain”. لقد أثرت مشاعر الخوف من ضياع فرصة الدخول في السوق FOMO على المشاعر العامة للمتداولين ومؤثرة كذلك على الجوانب الأساسية في سوق العملات الرقمية و يبدو أن مشاعر الـ FOMO هذه هي التي أعطت الدفعة لسعر عملة البيتكوين .

“”ليس من الواضح في أوقات النمو السريع مقدار النمو الناتج عن العوامل الأساسية الكامنة والسبب في ذلك هو تأثير مشاعر ” الخوف من الضياع “أو” fear of missing out- FOMO ” على المتداولين.

إنطلاقة صعود سعر عملة البيتكوين الأخيرة تبدو قد وصلت إلى نهايتها ، حسب ما يقوله تقرير مؤسسة تحليل SFOX | المصدر: Shutterstock

لقد أدى هذا الإستثمار المدفوع بالعاطفة إلى حدوث تقلبات هائلة في سعر عملة البيتكوين ، كما هو الحال عندما انخفضت العملة الرقمية المهيمنة على السوق بأكثر من 500 دولار في غضون دقائق في يوم 3 يونيو الجاري.

وسيطر حيتان سوق التداول على السوق ، واستفادوا من إهتزاز المستثمرين في البيتكوين وزادوا من إشتعال سخونة الأحداث.

وفي هذا الخصوص نشر حساب Angry Guy على موقع تويتير تغريدة جاء فيها :

حيتان سوق العملات الرقمية يقومون بتجميع كميات هائة من العملات الرقمية.

معامل الترابط السلبي بين سعر عملة البيتكوين و مؤشر S&P 500 خلال شهر مايو

حسنا بالنظر إلى انخفاض سعر عملة البيتكوين بأكثر من 80 في المائة في عام 2018 ، كان المستثمرون يأملون في أن يتراكموا في القاع عندما انخفض السعر فجأة ، ولكن يبدو أن عملة البيتكوين كان من المقرر لها أن تجدد اتجاهها الصعودي اعتبارًا من عام 2017 ، لكن المحللين في السوق يشيرون الآن إلى مشاكل سوق الأسهم والحرب التجارية التي تلوح في الأفق بمثابة حافز أساسي.

وفي هذا الإطار نشر موقع CCN على حسابه في موقع تويتر تغريدة بمقال نستعرضها معكم في الأسفل جاء:

العنوان: مؤشر داو جونز Dow يتجاهل تهديد الرئيس الأمريكي ترامب المرعب لحكومة الصين بنصف تريليون دولار.

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Dow Shrugs off Trump’s Terrifying Half-Trillion Dollar China Threat https://t.co/lAe9QTNTts — CCN Markets (@CCNMarkets) June 6, 2019

هذا وقد وجدت مؤسسة التحليل SFOX أن عملة البيتكوين كان لها علاقة ترابط سلبية negative correlation شبه مثالية مع مؤشر S&P 500 خلال شهر مايو ، حيث كان المستثمرون يستخدمون عملة البيتكوين كوسيلة للتحوط من رهاناتهم ضد سوق الأسهم المتراجع.

وقد ساهم المستثمرون الصينيون بحصتهم في حركة الشراء الهائجة ، وذلك هرباً من انخفاض عملة اليوان الصينية في أعقاب صدور التهديدات التجارية من الرئيس ترامب .

هل تعتبر العملات الرقمية بمثابة ملاذ للمستثمرين في سوق الأسهم ؟

عملة البيتكوين عادة ما يكون له علاقة إرتباط منخفضة مع معظم الأسواق ، ومع ذلك في شهر أيار (مايو) الماضي ، تتبعت العملة مع كبار العملات الرقمية البديلة في السوق altcoin مثل عملات ethereum و litecoin ، بالإضافة إلى ارتباطها السلبي مع مؤشر S&P 500.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

رسم بياني يوضح حركة عمل البيتكوين في مقابل الذهب ومؤشر S&P 500 بالإضافة لعملات الـ LiteCoin و ethereum في فترة 30 يوما في شهر مايو.

وقد أدى التعرض المتزايد لعملة البيتكوين إلى زيادة الطلب على العملة الرقمية في أوقات عدم اليقين في سوق الأسهم ، وذلك على الرغم من الادعاءات بأن عملة البيتكوين تخلو من القيمة ، فقد تنافست العملة الرقمية المهيمنة مع الذهب كفئة أصول بديلة للمستثمرين الفارين من مؤشر S&P 500 ، وهو إتجاه من المحتمل أن يستمر إذا تعرض مؤشر داو جونز DOW لأزمة.

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط أسعار البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الفعلي من خلال النقر هنا .

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لحركة سعر البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، و ما هي إستراتيجية التداول التي تفضل إستخدامها في تداولاتك في سوق العملات الرقمية ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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