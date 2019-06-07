رئيس هيئة الـ SEC : العملات الرقمية مثل البيتكوين ليست أسهم

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يبدو أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الـ SEC السيد جاي كلايتون قد أدرك شيئًا ما يحاول مجتمع العملات الرقمية أن يوصله للعالم على مدار سنوات – وهو أن العملات الرقمية ليست أسهم.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

في مقابلة مع شبكة CNBC أجريت صباح هذا اليوم يمكنك متابعتها عبر الرابط التالي ، عرض السيد كلايتون أحدث إصدار من رؤية الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الولايات المتحدة حول عملة البيتكوين ، ويبدو أن هذه الرؤية لا تبدو أقرب إلى توفير أي وضوح بالنسبة للمتداولين في السوق أو الشركات الناشئة في مجال تقنية البلوكتشين اليوم مما كانت عليه قبل عام.

وهذا الأمر يعتبر بمثابة نكسة للابتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة لأنه كلما زاد الوقت الذي تستغرقه هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC ، يقرر المزيد من رواد الأعمال هناك حزم حقائبهم وأخذ مشاريعهم الناجحة إلى مكان آخر.

وفي هذا الأطار وصف السيد كلايتون رئيس الهيئة في المقابلة كيف ينظر المستثمرون الأفراد إلى عملة البيتكوين وينخدعوا للاعتقاد بأن تداولها يشبه تداولات الأسهم أو السندات ، وذلك على الرغم من أن الأمر ليس كذلك .. وأضاف كلايتون:

“لدينا قواعد ومراقبة متطورة لضمان عدم تلاعب الناس في سوق الأسهم ، وأسواق هذه العملات الرقمية إلى حد كبير لا تملك مثل هذا الإطار “.

تتضمن هذه المشكلات التي تجعل هيئة الـ SEC غير مرتاحة بخصوص إصدار قرارها حول صناديق البيتكوين ETF الأمور التالية:

خدمات الـ Custody – الحافظة الإستثمارية المؤسسية- (بالمناسبة ، توفر شركة Fidelity Digital Asset Services خدمات الحافظة الإستثمارية في العملات الرقمية Custody للمؤسسات.

عدم وجود قواعد تنظيمية

وفي هذا الإطار نشر حساب Squawk Box على موقع تويتر تغريدة ورد فيها تصريح رئيس هيئة الـ SEC نستعرضها معكم

رئيس هيئة رقابة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC السيد جاي كلايتون يعرض رؤية الهيئة التنظيمية تجاه البيتكوين . | المصدر: (1) REUTERS / Brendan McDermid (ii) Shutterstock; – حررت بواسطة CCN

حسنا ..هناك عدة طرق مختلفة لإستعراض هذا الأمر ، أولاً إن مهمة الهيئات التنظيمية وسلطات القانون هي إنشاء إطار تنظيمي يمكن من خلاله للعملات الرقمية أن تتداول ويمكن للشركات أن تجمع الأموال عن طريقه ، إلخ.

لذلك عندما يقول السيد كلايتون إن هذه الإرشادات التنظيمية مفقودة في مجال العملات الرقمية ، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي على الرجل أن ينظر إليه في المرآة ، ولكن فيما يبدو أن كلايتون يعرف ذلك ، حيث أضاف:

“ونحن نعمل بجد من أجل معرفة ما إذا كنا نستطيع الوصول إلى هناك – يقصد الإطار التنظيمي لمجال العملات الرقمية – لكنني لن أقوم بقلب الوجه فقط وأقول “إن العملات الرقمية هذه مثل الأسهم والسندات”.

الشيء الهام هنا ، أن لا أحد يطلب من السيد كلايتون أن يفعل ذلك ، فقط أطلب من شركة المراسلة Kik وهي التي توشك على الذهاب إلى المحكمة مع هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية لإثبات أن عملتها الرقمية Kin لا تعتبر ورقة مالية security.

وإذا كان رئيس هيئة الـ SEC يشير إلى موضوع “صناديق البيتكوين ETF الذي لم تتم الموافقة عليه حتى الآن ، والذي تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إبعاد قرارها حوله قدر الإمكان ، فإن السيد كلايتون يعلق رأسه بالرمال وينكر ما لا مفر منه.

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نستعرض معكم في الأسفل فيديو من مقابلة رئيس هيئة الـ SEC السيد جاي كلايتون مع شبكة CNBC حسنا مسئولي هيئة الـ SEC ، يبدو أن منصة Bakkt قريبة من الساحة . وبقدر عمليات التلاعب في السوق ، على الرغم من قوانين الأوراق المالية ، فإن سوق الأسهم مليء بهذه المشكلة ، حيث أنه لم يمض وقت طويل على قيام هيئة مراقبة السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC بإلغاء غرامات باهظة على المؤسسات المالية الكبرى بما في ذلك مؤسسات UBS و Deutsche Bank ، وذلك بسبب “طرق الخداع” والتلاعب في أسواق السلع الأمريكية … أوه ربما الأمر مجرد نفاق.نستعرض معكم في الأسفل فيديو من مقابلة رئيس هيئة الـ SEC السيد جاي كلايتون مع شبكة CNBC اممم ..في هذه الأثناء ، يبدو أن السيد كلايتون قد نسي ذكر حقيقة أن شركة Bakkt المدعومة من الشركة الأم مؤسسة ICE ، هي عبارة عن منصة تداول على العقود المستقبلية للبيتكوين وخاضعة للتنظيم القانوني .

وفي هذا الإطار صرح الرئيس التنفيذي لشركة Bakkt السيدة كيلي لوفلر في الشهر الماضي قائلة: “كما هو مفصل في ملف العقود المستقبلية الخاص بمؤسسة ICE في الولايات المتحدة الذي تم تعبئته مع هيئة رقابة السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC اليوم ، سيتم إدراج عقود البيتكوين المستقبلية في منصة العقود المستقبلية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي في الأشهر المقبلة.” وذلك كما جاء عبر الرابط التالي ICE Futures U.S. filing. تعمل منصات تداول البيتكوين التي تمنح المستثمرين الأفراد الفرصة لتداول العملات الرقمية في السوق الفورية spot market مثل منصات Coinbase و Gemini جنبًا إلى جنب مع الجهات التنظيمية للبقاء متوافقة مع الإطار التنظيمي. لذا ، استفد من أمر ظهور فئة الأصول الناشئة بحيث يجب أن تتعلم حول كيفية تنظيم كل ما تريد ، إن الأمر يبدو غير مريح وسيحتاج إلى عقل متفتح ونعم الأمر ينطوي على بعض المخاطرة ، ولكن إذا كانت اتفاقية Buttonwood التي بدأت في تنفيذ الإرشادات التنظيمية الخاصة بتداول الأسهم في بورصة نيويورك NYSE منذ أكثر من 200 عام تعتمد على وتيرة مسئولي الهيئات التنظيمية اليوم ، فإن المتداولين كانوا سيظلون يتقابلون معا تحت شجرة خشب الصنوبر – يسخر كاتب المقال.

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والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لحركة سعر البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، وماذا تتوقع لمستقبل الإطار التنظيمي لأسواق تداول البيتكوين والعملات الرقمية وموقف هيئة الـ SEC مستقبلا ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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