حصري: مايكروسوفت تسجّل منصة بلوكتشين وذكاء اصطناعي للزراعة في البرازيل

تام شمس - الجمعة 7 يونيو 2019 02:56 مساءً -

سجلت مايكروسوفت مجموعة من التطبيقات في البرازيل مصممة لتحسين الكفاءة في قطاع الزراعة، وذلك وفقًا لتقرير حصري صادر عن كوينتيليغراف البرازيل يوم ٦ يونيو.

والتكنولوجيا، والمعروفة باسم "فارم بيتس"، تستخدم بلوكتشين، الطائرات بدون طيار وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين الإنتاجية. ووقد تم طرحها بالفعل في المزارع في الولايات المتحدة والهند ونيوزيلندا وكينيا، مما أدى إلى انخفاض استهلاك المياه بنسبة ٣٠٪.

حيث قال رانفير شاندرا، العالم الذي ابتكر "فارم بيتس"، مؤخرًا إن القطاع الزراعي قد تأخر بسبب الفوائد الكبيرة للبيانات، ويمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعى وبلوكتشين - حتى الادعاء بأن الصيد قد شهد المزيد من التحول الرقمي على الرغم من كونه صناعة أصغر. وقال لمجلة الأعمال والاقتصاد إبوكا نيغوسيوس:

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"البرازيل هي واحدة من أوائل الدول التي تتبادر إلى الذهن عندما نفكر في الزراعة. وقد قمنا بتطوير "فارم بيتس" بحيث يمكن تطبيق التكنولوجيا الخاصة بها هنا وفي البلدان النامية الأخرى."

وتعتبر هذه التكنولوجيا حاسمة حيث يكافح المزارعون من أجل كسب العيش بينما ينافسون المناخ المتغير والطلب المتزايد على المنتجات، حسبما كتب إبوكا نيجوسيوس. ويشرح شاندرا أن الإنتاج يحتاج إلى زيادة بنسبة ٧٠٪ في السنوات الثلاثين المقبلة إذا كان سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية العالمية.

وقد دعا العالِم حكومة البرازيل إلى تبني التكنولوجيا ودعمها بطريقة مماثلة لمعدات الزراعة والأسمدة. وإلى جانب مساعدة المزارعين على استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، تدعي "فارم بيتس" أنها يمكن أن تعزز الدقة والإنتاج من خلال تقديم إحصاءات حيوية حول درجة الحرارة والرطوبة والمواد المغذية في التربة.