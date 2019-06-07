مقرضو الهامش على بولونيكس يفقدون ١٣,٥ مليون دولار بسبب الهبوط السريع

تام شمس - الجمعة 7 يونيو 2019 12:54 مساءً - خسر مقرضو الهامش في بورصة العملات المشفرة الأمريكية بولونيكس حوالي ١٣,٥ مليون دولار بسبب الهبوط السريع في الأسواق. وقد أعلنت بولونيكس عن الحادث في منشور مدونة بتاريخ ٦ يونيو.

حيث كشفت بولونيكس أنه في ٢٦ مايو، أدى الانهيار الحاد في الأسعار في سوق البطلينوس (CLAM) إلى خسائر في قروض الهامش بلغت نحو ١٨٠٠ بيتكوين (BTC)، أو حوالي ١٣,٥ مليون دولار في ذلك الوقت. وقد أثر هذا الحادث على ٠,٤٪ من جميع المستخدمين وأسفر عن تخفيض جميع قروض بيتكوين النشطة بنسبة ١٦,٢٠٢٪.

جمدت البورصة فيما بعد جميع حسابات المقترضين المتعثرين وستبقيها مجمدة حتى يسدد المقترضون قروضهم. وتدعي بولونيكس أيضًا أنها ستعيد الأموال إلى المقرضين المتأثرين بمجرد استرداد الأموال المفقودة. واقترحت بولونيكس أن الحادث وقع بسبب عدد من الأسباب، وأوضح كذلك:

"إن سرعة الانهيار ونقص السيولة في سوق CLAM جعل من المستحيل على جميع عمليات التصفية التلقائية لمراكز هامش CLAM أن تتم كما كانت عادة في سوق سائل. بالإضافة إلى ذلك، تم ضمان مبلغ كبير من إجمالي قيمة القرض في CLAM، وبالتالي فقد فقدت صفقات المقترضين والضمانات الخاصة بهم معظم قيمتها في وقت واحد".

في الشهر الماضي، توقفت بولونيكس عن تقديم تسع عملات للعملاء في الولايات المتحدة. وذكرت البورصة أن القرار كان مدفوعًا بالبيئة التنظيمية غير المؤكدة في البلاد، "على وجه التحديد، لا يمكن التأكد مما إذا كان المنظمون الأمريكيون سيعتبرون هذه الأصول أوراقًا مالية."