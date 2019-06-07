عملاقة الصيدلة العالمية تطور شبكة الرعاية القائمة على تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة لمرضى السكري

تام شمس - الجمعة 7 يونيو 2019 12:54 مساءً - تعاونت شركة بوهرينغير إنغيلهايم الرائدة في مجال الأدوية مع منصة سولف.كير للرعاية الصحية القائمة على بلوكتشين، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٦ يونيو.

تخطط بوهرينغير التي تتخذ من ألمانيا مقرًا لها، وهي واحدة من أكبر ٢٠ شركة صيدلة في العالم، وسولف.كير، لإنشاء شبكة رقمية مدعومة بالأصول ومدعومة بالموجودات من أجل تبادل موثوق للبيانات حول مرضى السكري.

واستنادًا إلى منصة بلوكتشين من سولف.كير، يُعرف نظام الرعاية الصحية الجديد باسم شبكة إدارة رعاية مرضى السكري. وتعتزم الشبكة تقديم المساعدة في تنسيق الرعاية للمرضى، وكذلك لتبادل المعلومات حول المخاطر المرتبطة بمرض السكري والوقاية والأعراض، من بين أمور أخرى.

وستقوم الشبكة بتطبيق أداة تنسيق الرعاية في سولف.كير والتي يطلق عليها اسم كير.والتس من أجل دعم المرضى المصابين بهذا المرض.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل شبكة الرعاية في أو قبل نهاية العام ٢٠١٩، حسبما يشير البيان الصحفي، مضيفًا أنه سيتم طرح النظام مبدئيًا لأكثر من ٢٥٠٠٠ مريض عبر شركة الرعاية الأمريكية الرئيسية المسؤولة، أريزونا كير نتورك (ACN).