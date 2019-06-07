تقرير: سرقة ما يقرب من ١٠ ملايين دولار في ريبل في اختراق غيت هاب

تام شمس - الجمعة 7 يونيو 2019 12:54 مساءً - قيل إن المخترقون قاموا باختراق ما يقرب من ١٠٠ محفظة ليدجر لريبل على خدمة المحفظة المشفرة غيت هاب. وتم الإعلان عن الحادث بواسطة غيت هاب في بيان أولي يوم ٦ يونيو.

وفي البيان، كشفت غيت هاب أنه تم إخطارها من قبل بعض عملائها وأعضاء المجتمع بأن الأموال على محافظهم قد سرقت. وتقدر الشركة أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى حوالي ١٠٠ محفظة ليدجر لريبل.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تحدد مبدئيًا أي أنشطة شائنة على منصتها، إلا أنها بدأت تحقيقًا في هذا الأمر، حيث اكتشفت مكالمات واجهة برمجة تطبيقات متزايدة (API) قادمة من عدد صغير من عناوين IP. ويمكن أن يكون هذا هو الطريق المزعوم للوصول إلى مفاتيح سرية مشفرة.

ونشر عضو المجتمع توماس سيلكجير - أحد أولئك الذين حذروا غيت هاب من الاختراق - تقريرًا عن الاختراق، وكشف أنه:

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"في ١ يونيو، علمنا بسرقة ٢٠١٠٠٠ ريبل... وبدأنا على الفور التحقيق. وقد تبين أن الحساب الذي تم سرقته قد تم إدارته من خلال غيت هاب.نت، وأن الحساب المخالف (r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k) قد سرق كميات كبيرة من العديد من حسابات ريبل الأخرى، من المحتمل أن تتم إدارته أو تمت إدارته من خلال غيت هاب.نت."

ويقول سيلكجير أنه اعتبارًا من ٥ يونيو، سُرق ما يقرب من ٢٣٢٠٠٠٠٠ ريبل (حوالي ٩,٥ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة) من ٨٠ إلى ٩٠ ضحية، منهم حوالي ١٣١٠٠٠٠٠ ريبل (٥,٣٧ ملايين دولار) تم غسلها بالفعل من خلال خدمات التبادل والخلط.

وتشير غيت هاب أنها لا تزال تجري التحقيق، وبالتالي لا يمكنها نشر أي استنتاجات رسمية.