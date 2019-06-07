بحث: أحجام مناقشات رديت ذات الصلة بالعملات المشفرة ترتبط بقوة بالسعر

تام شمس - الجمعة 7 يونيو 2019 12:54 مساءً - أصدرت جامعة نوتردام ومختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني (PNNL) دراسة عن سرعة وحجم مناقشات العملات المشفرة على رديت يوم ١٣ مايو.

ويدعي البحث أنه "أول من يقيس ويقارن نمو النقاش حول ثلاث عملات مشفرة شهيرة مع وجود اختلافات أساسية في الدوافع والاستخدام والتنفيذ - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ومونيرو (XMR) على ريديت." وقد غطت الدراسة مواضيع ريديت التي تم إنشاؤها في صفحات ريديت الفرعية الرسمية وصفحات العملات المشفرة الفرعية الأوسع بين يناير ٢٠١٥ ويناير ٢٠١٨.

وهذه الفترة الزمنية "تتضمن الارتفاع القياسي لسعر بيتكوين في نهاية عام ٢٠١٧." ويدعي الباحثون أنهم قد وجدوا علاقة قوية بين حجم محادثات ريديت وأسعار العملات. وفي المتوسط​​، شهدت صفحة ريديت الفرعية لبيتكوين ٣٦٠٠ تعليق يومي، وشهدت صفحة ريديت الفرعية لإيثريوم ٥٠٠، وصفحة مونيرو الفرعية على ريديت ٣٨٠.

وعلى مدار فترة الدراسة، تم إنشاء ٢١٢٣٠٢ موضوع حول بيتكوين و٤١٧٩٢ موضوع حول إيثريوم و١٥٠٣٥ موضوع حول مونيرو. كما أشار الباحثون أيضًا إلى أن المشاركات المتعلقة ببيتكوين في المتوسط ​​بدأت تجمع التعليقات بعد ١١ دقيقة، بينما استغرقت المواضيع المرتبطة بالإثيروم ٢٠ دقيقة، وتلك المتعلقة بمونيرو ٢٧ دقيقة.

ومع ذلك، فإن المشاركات حول بيتكوين كانت قصيرة الأجل، بينما استمرت المناقشات حول مونيرو أكثر من تلك المتعلقة بالعملتين الأخريين. علاوة على ذلك، كانت النسبة المئوية للوظائف ذات الصلة بمونيرو التي لم تجمع أي تعليقات أقل بحوالي خمس مرات من تلك التي أبلغت عنها عمليات بيتكوين وإيثريوم.