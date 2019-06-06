مخططات تحليل فني تشير إلى حركة هبوط كبيرة قادمة لسعر البيتكوين

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ننشر لكم مقال حول بعض التحليلات الفنية التي تعرض سيناريوهات حركة سعر عملة البيتكوين عبر مخططات بيانية ويناقش المقال ما إذا كانت هذه التحليللات تقودنا لهبوط سعر البيتكوين على المدى القريب ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

حسنا صديقي هل تفكر في شراء عملة البيتكوين بالأسعار الحالية؟ اممم ..فكر مرة اخرى ..

لقد ارتفع سعر العملة الرقمية المهيمنة على السوق إلى حد كبير ، وبسرعة كبيرة أيضا ، حتى بدأ هذا الإرتفاع في أن يضع سعر العملة على فوهة البركان بالفعل.

في حين أن الإنهيار القادم لسعر عملة البيتكوين سيؤدي بالكثيرين إلى الألم في جميع أنحاء سوق العملات الرقمية ، إلا أنه ينبغي أن يوفر ذلك الهبوط فرصًا جديدة يمكن للمستثمرين الأذكياء الإستفادة منها لتعزيز القيمة الطويلة الأجل لحيازاتهم من العملات.

إحدى الفرص المربحة التي نراقبها هي تدفق رأس المال خروجا من عملة البيتكوين لكي يذهب إلى العملات الرقمية البديلة Altcoins ، فمع تدفق رأس المال إلى الخارج من المفترض أن يهبط مؤشر إستحواذ عملة البيتكوين على السوق Bitcoin Dominance إلى المستوى الذي يفضل العملات الرقمية الأخرى.

باختصار ، يتأرجح سعر عملة البيتكوين على شفا حافة الإنهيار الكبير ، ويجب عليك حماية نفسك من خلال تنويع محفظة العملات الرقمية الخاصة بك.

إن حركة البقاء على حافة إنفجار سعر البيتكوين “PARABOLIC BURST” تبدو مشابهة إلى ما حدث في السوق الهبوطي أثناء عام 2018 .

لقد جعل الضجيج المحيط بالعملة الرئيسية المهيمنة على سوق العملا ت الرقمية على مدار الأسابيع القليلة الماضية الكثير من الناس ينسى أن حركة التصحيح المفرط vicious correction تكمن دائمًا في الزاوية.

وذلك مع حالة الخوف من فقدان الفرصة في المشاركة في هذا السوق (ما يسمى بمشاعر الـ FOMO) ، فمن المحتمل جدًا أننا نقترب من أقصى نقطة من الألم المالي.

مخطط بياني لسعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يظهر رسم حافة الإنفجار الحالي parabolic burst تشابهات متعددة مع حالة السوق الهابط في عام 2018 | المصدر: TradingView

تكشف نظرة على الرسم البياني أعلاه أن رسم الإندفاع على حافة الإنفجار parabolic burst الحالي يبدو وكأنه نسخة مصغرة أو مجزئة من صورة السوق الهابط في عام 2018.

في كلا السيناريوهين ، نرى صعود نيزكي مفاجئ ولكن بعد ذلك يتضاءل حجم السيولة Volume مع بدء المشترين في فقد الفائدة والإهتمام ، وفي الوقت نفسه يبدأ البائعون في توزيع مراكز الصفقات “نقاط الدخول positions من أجل تأمين المكاسب.

وبالإضافة إلى ذلك ، تعطي مؤشرات القوة النسبية اليومية daily RSI وميضا على إشارات شديدة الحرارة كما تحركت في منطقة ذروة الشراء overbought territory.

واجه الأمر : الكتابة على الحائط تخبرنا أن سعر عملة البيتكوين يتجه نحو حركة تصحيح عميقة ومؤلمة ، ويجب أن يكون هذا مفيدًا لأصول العملات الرقمية الأخرى. إن المخططات البيانية لسعر عملة البيتكوين تقودنا إلى حقيقة لا يمكن إنكارها ، أن سعر البيتكوين يتأرجح على شفا حافة الإنهيار الوحشي. يجب على المستثمرين تنويع محفظتهم من العملات الرقمية الآن! | مصدر الصورة : Shutterstock نظرًا لأن سعر عملة البيتكوين يبدو جاهزا للانخفاض بشدة ، فإننا نتوقع حركة تصحيح في مؤشر نسبة إستحواذ البيتكوين على السوق Bitcoin Dominance ، والذي يقيس حصة عملة البيتكوين BTC من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية ككل overall crypto market cap . ويستخدم هذا المؤشر من قبل العديد من المتداولين النشطين في السوق بمثابة مرجع لحماية حيازات البيتكوين الخاصة بهم ، بحيث إذا كان هذا المؤشر في طريقه إلى الأسفل ، فإن المتداولين يقومون بتبادل عملات البيتكوين الخاصة بهم مقابل عملات رقمية أخرى مثل عملات الـ Litecoin أو Cardano ، وهذا يمكّنهم من زيادة قدر عملات البيتكوين الخاص بهم عن طريق بيع هذه العملات الرقمية البديلة altcoins في وقت لاحق بمجرد حركة تصحيح البيتكوين.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي. مخطط بياني يوضح أن مؤشر نسبة إستحواذ عملة البيتكوين على السوق Bitcoin Dominance Index في طريقه إلى دعم 50 في المئة | المصدر: CoinSignals.trade. ويظهر الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الـ Bitcoin Dominance أنه قد وصل إلى مستوى 58 بالمائة ، ويتداول المؤشر أيضًا بالقرب من منطقة ذروة الشراء ، ومع هذه الظروف نتوقع أن ينخفض مؤشر نسبة إستحواذ البيتكوين على السوق إلى أقرب مستوى دعم له بنسبة 50 في المائة.

في المرة الأخيرة التي انخفض فيها هذا المؤشر إلى ذلك المستوى (في شهر مارس 2019) ، ارتفعت العملات الرقمية الأخري مقابل عملة البيتكوين. Advertisements على سبيل المثال ، قام سعر عملة الـ Cardano بشق طريقه المكافئ للحركة مقابل عملة البيتكوين حيث ارتفعت العملة من سعر 0.00001 BTC في بداية شهر مارس إلى سعر 0.00001944 BTC ، وذلك خلال شهر لتتضاعف قيمة العملة تقريبًا.

وفي حالة عملة Litecoin ، ارتفع السعر من 0.0012 BTC في شهر مارس إلى 0.00189 BTC مع بداية شهر أبريل. يمكنك أن ترى حالات مماثلة في العملات الرقمية الأخرى في السوق. وسط إنطلاقة حركة صعود سعر عملة البيتكوين ، عانت العملات الرقمية الأخرى عندما تخلى المشاركون في السوق عن مقتنياتهم من العملات الرقمية البديلة Altcoins لصالح عملة البيتكوين.

والآن وقد تلاشى أثار ذلك الإرتفاع ، نتوقع من المشاركين في السوق أن يفعلوا العكس تماماً ألا وهو القيام ببيع عملات البيتكوين الخاصة بهم لصالح العملات الرقمية الأخرى. وتبدو هذه الإستراتيجية منطقية بالنظر إلى أن العديد من العملات الرقمية البديلة altcoin أصبحت الآن في مرحلة الحد الأقصى من الفرص المالية مقابل البيتكوين maximum financial opportunity . نستعرض معكم المخطط البياني التالي: مخطط بياني لسعر عملة Cardano مقابل عملة البيتكوين يوضح التراجع الكامل لسعر عملة Cardano والذي يتجعلها جذابة لمحبي صيد العملات في القيعان bottom-pickers – المصدر: TradingView يعد المخطط البياني لسعر عملة Cardano هذا مثالاً جيدًا على كيف قيام عدد العملات الرقمية البديلة الكثيرة Altcoin بأداء مقابل لحركة سعر عملة البيتكوين حاليًا ، وقد تراجعت أسعار معظم هذه العملات وفيما يبدو أصبحت مستعدة وجاهزًو لمحبي صيد العملات في القيعان bottom-picking.

أولئك الذين يقومون بالتداول في وقت تكون فيه نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية للغاية ، حتى لو كنت تشك في آفاقهم على المدى الطويل. خط القاع BOTTOM LINE: قم ببيع عملات البيتكوين الخاصة بك حاليا ، ومن ثم إشترى المزيد من البيتكوين لاحقا. كما يقوم سعر عملة البيتكوين بحركة تصحيحية ، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ضخ رأس المال في العملات الرقمية الأخرى ، وسوف يحافظ المتداولون على قيمة حيازاتهم وينموون مقتنياتهم من عملات البيتكوين عن طريق شراء العملات الرقمية التي تراجعت أسعارها إلى حد كبير ولم تلحق بفرصة الصعود في أوائل العام. فيما يبدو أن موسم العملات البديلة هو القادم Alt-season .. حسنا لذلك عليك أن تتأكد من البقاء في صدارة الجموع. إخلاء المسئولية: هذا المقال مخصص لأغراض معلوماتية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية.



والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لحركة سعر البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، و إلى أي مدى تتفق مع تحليل المخططات البيانية المرفقة في المقال أعلاه؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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