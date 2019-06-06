صندوق غالاكسي الرقمي يقود جولة تمويل لمنصة ألعاب مستندة إلى بلوكتشين

تام شمس - الخميس 6 يونيو 2019 02:57 صباحاً - قاد صندوق من بنك العملات المشفرة الاستثماري، غالاكسي ديجيتال، جولة تمويل أولية بقيمة ١,٨ مليون دولار لمنصة مكافآت الألعاب القائمة على أساس بلوكتشين من أزور، وفقًا لتقارير فنتشر بيت يوم ٥ يونيو.

وتفيد التقارير أن سمارت تشالنج، وهي منصة مكافآت الألعاب من أزور، تسمح للمستخدمين بإنشاء التحديات والمنافسة على بروتوكول إيوس يو بلوكتشين. وباستخدام تقنية بلوكتشين، يقال إن التحديات عادلة بشكل صحيح، حيث يمكن للمشاركين الاطلاع على جميع قواعد التحدي وكيفية تنفيذها.

وبحسب ما ورد استثمر غالاكسي ديجيتال في المشروع من خلال صندوق غالاكسي إيوس في سي، وهي منظمة استثمار تمول منتجات مبنية على إيوس يو.

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ويمكن للمستخدمين المشاركة في التحديات لكسب "أرصدة AZA" والتي تُستخدم لشراء فوائد اللعبة، مثل العناصر الافتراضية أو العملة. ويُقال إن أحد أنواع التحديات التي يمكن للمستخدمين المشاركة في طرحها هو الأسئلة المتدفقة، والتي تشير إلى نشاط في التدريبات الإلكترونية؛ والإجابة بشكل صحيح تكافئ المشاركين الناجحين بأرصدة AZA.

تم إطلاق سمارت تشالنج لأول مرة في عام ٢٠١٨، وهي مصممة لزيادة مشاركة اللاعبين في الألعاب والرياضات المفضلة لديهم، من خلال المشاهدة واللعب.

وبحسب ما ورد خضعت منصة أزور لاختبارات تجريبية في مختبر إنتربرينورز لاب من يوبيسوفت، وهو فرع من يوبيسوفت يعمل كحاضنة للشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعي الألعاب والترفيه. وأظهر البحث أن تدفقات المتفرجين مع سمارت تشالنج تفوقت على التدفقات التقليدية، من حيث تعزيز أعداد المشاهدين واللعب.