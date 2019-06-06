ثالث أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية في روسيا تستخدم منصة التمويل التجاري المفتوحة القائمة على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 6 يونيو 2019 02:57 صباحاً -

قامت شركة ديكسي، وهي ثالث أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية في روسيا، بتطبيق تقنية بلوكتشين في نظامها لتمويل الشركات، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٥ يونيو.

حيث قام بائع التجزئة الذي يتخذ من موسكو مقرًا له باستخدام تقنية بلوكتشين في تعاون بين الموردين وشركات الوساطة، والتي تمثل الأطراف الثالثة التي تشتري فواتير الشركات بسعر مخفض من أجل مساعدة تلك الشركات على جمع الأموال.

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وعلى وجه التحديد، بعد اختبار تجريبي ناجح، تقوم ديكسي الآن بنقل التفاعلات بين الموردين وشركات الوساطة إلى منصة تمويل تجاري مفتوح مدعومة من قبل إيثريوم (ETH) تسمى فاكتورين.

وتوفر منصة فاكتورين للموردين أداة لإدارة الوساطة التي يمكن تشغيلها عبر واجهة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، وأتمتة العمليات وتمكين الموردين من تلقي التمويل في غضون يوم واحد بعد اكتمال التسليم، وذلك حسبما يشير البيان الصحفي. كما أن المنصة تسهّل عملية التحقق بكفاءة، فضلًا عن الحد من العمل اليدوي والمخاطر المرتبطة بها، حسبما أوضحت الشركة في بيان صحفي.

وأضافت ديكسي أن متاجر التجزئة تنقل الآن جميع مورديها المتخصصين في الوساطة إلى منصة فاكتورين. وسيكون هؤلاء الموردين قادرين على تلقي الأموال من خلال التمويل من البنوك المحلية مثل أكبر بنك خاص في روسيا ألفا-بنك وبنك برفورالسك والبنك الوطني للوساطة، بالإضافة إلى شركة GPB-فاكتورينغ المتخصصة في الوساطة.