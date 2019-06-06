كوداك تكشف عن نظام جديد لإدارة الوثائق يستند إلى بلوكتشين

تام شمس - الخميس 6 يونيو 2019 02:57 صباحاً - كشفت شركة كوداك سرفيسز فور بزنس عن منصة لإدارة المستندات قائمة على بلوكتشين خلال مؤتمر يستمر يومين في نيويورك، وذلك وفقًا لبيان صحفي نشر يوم ٥ يونيو.

وتقول الشركة إن التكنولوجيا تمكن الشركات والحكومات من إدارة المستندات الحساسة بشكل أفضل والحفاظ عليها آمنة - حيث تعمل على أتمتة مهام سير العمل والأرشفة لضمان إمكانية الوصول إلى السجلات في الوقت الحقيقي.

ووفقًا لكوداك، يمكن لهذا النظام أن يساعد المؤسسات في تحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى ٤٠٪ عن طريق تحسين الإنتاجية ومنع فقدان المعلومات.

وشملت المنتجات الأخرى التي تم عرضها خلال الحدث سكان كلاود، والتي تمكن المستخدمين من معالجة البيانات أينما كانوا.

Advertisements

كما تمت مناقشة "المدن الذكية" في المؤتمر - وهو مفهوم تستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة لتحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية.

وكانت الشركة قد استخدمت تكنولوجيا بلوكتشين لإنشاء قواعد بيانات من قبل، وأقامت مؤخرًا شراكة مع RYDE Holding لبناء منصة لحقوق الصورة لحماية حقوق النشر ومساعدة المصورين على تسييل أعمالهم. وهي تُعرف باسم كوداك ون، وورد أن اختبار بيتا المحدود قد ولد أكثر من مليون دولار في مطالبات الترخيص.

وفي فبراير ٢٠١٨، اضطرت كوداك إلى تأخير إطلاق عملتها المشفرة كوداكوين من أجل تقييم حالة المستثمرين المحتملين - قبل يوم واحد من الطرح الأولي للعملة المخطط له.