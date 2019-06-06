فايسبوك يجري محادثات مع لجنة تداول السلع CFTC حول عملته الرقمية المنتظرة

بدأ Facebook مناقشة مع لجنة تداول السلع والعقود المستقبلية في الولايات المتحدة (CFTC) حول مبادرة تقديم عملة ثابتة stabilcoin لوسائل الإعلام الاجتماعية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأحد ، قال رئيس CFTC كريستوفر جيانكارلو إن الوكالة عقدت “مراحل مبكرة جدًا من المحادثات” مع Facebook وكان الهدف هو فهم ما إذا كان من المحتمل أن تكون العملة الرقمية الخاصة بالشركة تحت الاختصاص التنظيمي CFTC.

ونقلت الصحيفة عن جيانكارلو قوله في التقرير :

“نحن مهتمون جدا بفهمه بشكل أفضل”. ولا يمكننا التصرف إلا بناءً على طلب وليس لدينا أي شيء أمامنا.”

تأتي هذه الأخبار وسط تقارير حديثة تفيد بأن Facebook أجرى محادثات أيضًا مع المسؤولين الحكوميين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمناقشة الفرص والقضايا التنظيمية المتعلقة بعملته الرقمية GlobalCoin.

وتفيد التقارير أن العملة الرقمية ، بموجب مشروع Libra على Facebook تهدف إلى السماح لمستخدمي Facebook بتحويل الأموال عبر الحدود وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت .

أضاف جيانكارلو أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عملة GlobalCoin الرقمية على Facebook يمكن أن يقع تحت اختصاص CFTC ، لكنه قال إن العملة الرقمية يمكن أن يدعمها الدولار الأمريكي .

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قال جيانكارلو عن هذا التصميم:

“هذا ذكي للغاية”

. ومع ذلك ، أضاف التقرير أن أحد أهم مشكلات الامتثال من قِبل الهيئات التنظيمية هو ما إذا كان Facebook سوف يلتزم وينفذ تدابير مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك.

المصدر :COINDISK.COM

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