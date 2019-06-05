شركة Apple تضيف أيقونات بيتكوين وتعلن عن أداة Cryptokit في تحديث iOS 13

ستستهدف شركة Apple أدوات مطوري التشفير في مؤتمر مطوري العالم حول العالم (WWDD 2019 ) لهذا العام ، حسبما كشفت الشركة في برنامج الفعاليات ليوم 5 يونيو.

خلال جلسة من المقرر عقدها يوم الأربعاء في الحدث الجاري بعنوان “التشفير وتطبيقاتك” ، ستكشف Apple عن أداة جديدة يطلق عليها “CryptoKit” والتي ستظهر لأول مرة كتحديث في iOS 13.

ستركز CryptoKit بشكل أساسي على المطورين ، مما يتيح لهم البناء في المزيد من وظائف الأمان للتطبيقات ذات الدعم الأفضل.

وكما ذكرت Apple :

“تقوم أطر النظام بتشفير البيانات أثناء النقل بطريقة شفافة بالنسبة لك هذه الوظيفة متاحة ببساطة عن طريق تحديد ما ترغب بتشفيرة. ومع ذلك ، قد ترغب في عمل المزيد لحماية بيانات المستخدمين الخاصة بك ” .

واضيف :

“CryptoKit هو إطار عمل جديد لـ Swift يجعل إجراء عمليات التشفير أسهل وأكثر أمانًا من أي وقت مضى ، سواء أكنت تحتاج ببساطة إلى حساب علامة تجزئة أو تطبيق بروتوكول مصادقة أكثر تقدمًا.” Advertisements

كما أصدرت الشركة مجموعة أيقونات سان فرانسيسكو الجديدة المصممة لنظام iOS 13 و بين مجموعة من 1000 الرموز أربعة شعارات بيتكوين اثنين من الشعارات BTC دائري واثنين مربع ولكن لا توجد شعارات ethereum أو أي عملة رقمية أخرى .

Apple يتابع قيادة العملات الرقمية من سامسونج؟

اتخذت سامسونج المبادرة مع تكامل العملة الرقمية حيث تم إطلاق Samsung Galaxy S10 في وقت سابق من هذا العام مع محفظة أجهزة متكاملة مصممة لتخزين المفاتيح الخاصة.

و تعد سامسونج أول شركة هواتف تقوم بدمج فئة الأصول الرقمية في Samsung Pay ، وهو نظام للدفع الذي يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم وفي مايو ، أبلغت CCN أن Samsung تخطط لتوسيع محفظة أجهزتها في طرز Galaxy ذات الميزانية أيضًا.

المصدر : CCN.COM

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