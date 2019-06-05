بحث: الصين تتصدر العالم في أحجام تداول تيثر في عام ٢٠١٩

تام شمس - الأربعاء 5 يونيو 2019 06:54 صباحاً -

تسهل بورصات العملة الصينية ٦٠٪ من جميع عمليات تداول العملة المستقرة "تيثر" (USDT) على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة ديار يوم ٣ يونيو.

ووفقًا للتقرير، تمثل البورصات الصينية في عام ٢٠١٩ حتى الآن أكثر من ١٠ مليارات دولار في تداول تيثر. وفي المقابل، يقال إن الولايات المتحدة لا تمثل سوى ٤٥٠ مليون دولار من تداول تيثر. وبحسب ما ورد يمثل عملاقا الصرف العالميان باينانس وبيتفينكس ما يقرب من المبلغ المتبقي من تيثر المتداول، وهو ما يمثل ٣١٪ من نشاط USDT.

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بالإضافة إلى ذلك، يخلص التحليل إلى أن أرقام التداول ليست مضللة. ووفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، يحدث قدر مماثل من إرسال واستقبال تيثر في كل من الصين والعالم، مما يوحي بأن الأرقام تمثل نشاط تداول فعلي وليس مجرد حيتان العملات المشفرة يصرفون الأموال.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، أعلنت شركة بيتفينكس الشقيقة لشركة تيثر عن خطط لوضع USDT على شبكة البرق المسرّعة، وهو بروتوكول دفع مصمم لاستيعاب عدد كبير من المعاملات.

كما أعلنت تيثر أنها ستصدر USDT على بلوكتشين لإيوس.