منصة تداول العملات المشفرة "أوكي كوين" توسّع خدماتها وتفتتح مكتبًا لها في مالطا

تام شمس - الأربعاء 5 يونيو 2019 04:08 صباحاً - قامت منصة تداول الأصول الرقمية "أوكي كوين" بتوسيع خدماتها التجارية وافتتحت مكتبًا لها في مالطا، وذلك وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٤ يونيو.

وقد أطلقت أوكي كوين خدماتها للعملاء من غير الولايات المتحدة، الذين يمكنهم الآن إيداع وسحب اليورو، وكذلك المشاركة في التداول الفوري باليورو للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH). ووفقًا للمنشور، تخطط البورصة لإضافة المزيد من أزواج الأصول الرقمية مقابل اليورو في المستقبل.

وإلى جانب توسيع نطاق تداولها، فتحت أوكي كوين مكتبًا في مالطا في مسرّع بلوكتشين ومركز يطلق عليه حرم تشيليز بلوكتشين. وسيعمل المكتب الجديد وفقًا لقانون الأصول المالية الافتراضية الذي تنظمه هيئة مالطا للخدمات المالية. وقد قال جوفان جافريلوفيتش، المدير العام لأوروبا في أوكي كوين:

"أوروبا ضرورية لتطور أسواق العملات المشفرة. فهي موطن لكثير من الأفكار التقدمية للابتكار والتأثير في الوضع الراهن للنظام المالي العالمي مع الحفاظ على نهج تنظيمي متوازن."

وفي شهر نوفمبر الماضي، أطلقت أوكي كوين خدمات تداول العملات المشفرة في الأرجنتين، وكشفت أيضًا عن خطط لتوسيع خدماتها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، مضيفة عملات ورقية أخرى محلية إلى القائمة "في الأشهر المقبلة". وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تتطلع إلى فتح مكتب في بوينس آيرس وبناء فريق لدعم التنمية في المنطقة.