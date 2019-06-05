شركة استثمار بديلة قائمة على بلوكتشين يتم إدراجها في بلومبرغ ترمينال

تام شمس - الأربعاء 5 يونيو 2019 04:08 صباحاً - يتم إدراج مزود استثماري بديل قائم على بلوكتشين والذي يحول الدين التجاري على توكنات في بلومبرغ ترمينال، وذلك وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٤ يونيو.

ويُعتقد أن كادينس هي أول أصول رقمية تحصل على مُعرف عالمي لأداة مالية (FIGI)، مما يُمكِّن المهنيين الذين يستخدمون بلومبرغ ترمينال من البحث في عروضها وتنفيذ الصفقات.

وتقوم الشركة بتوصيل المستثمرين مع الشركات التي تحتاج إلى اقتراض المال من أجل سد الثغرات المؤقتة في التدفق النقدي. وتقول كادينس على موقعها الإلكتروني أن الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠٠ دولار، مما يتيح للمستهلكين "الفرص المخصصة تقليديًا للمؤسسات".

وفي الوقت الحالي في النسخة التجريبية الخاصة، تدعي كادينس أن برنامجها يسمح للمستثمرين بتوليد دخل سلبي والتحوط ضد تقلبات السوق. وتنضج كل صفقة خلال عام، وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد سنوية تزيد على ١٠٪.

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وفي البيان الصحفي، قال رئيس معايير واستراتيجية بلومبرغ ريتشارد روبنسون:

"إن تخصيص FIGI للأصول الرقمية هو مثال طبيعي وبسيط على الأداة الأصلية للمعيار. وهو دليل على أن FIGI يمكن أن تمتد بسهولة إلى الأدوات المالية الجديدة، حتى تلك المفهومة لفئة قليلة."

في يونيو الماضي، بدأت بلومبرغ ترمينال في إدراج مؤشر العملات المشفرة من هوبي، والذي يتتبع أداء الأصول العشرة الأولى المتداولة في البورصة.