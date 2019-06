الرئيس التنفيذي لمنصة Binance يتصدى للشائعات الخاصة بحظر المنصة اللامركزية DEX لمستخدمي 29 دولة .

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، كانت هناك شائعات بأن شركة Binance العملاقة – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم قد منعت المستخدمين من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 28 دولة أخرى من الوصول إلى منصة التداول اللامركزية (DEX) التابعة لمنصة Binance .

وجعلت هذه الأنباء الغير مؤكدة مجتمع العملات الرقمية على موقع التواصل تويتر في حالة من الحيرة ، ولكن تماما كما هو الحال في كثير من الأحيان التي تحدث مع الشائعات ، فإن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدًا بعض الشيء – وأقل إثارة للذهن.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

في حديثه إلى موقع CCN ، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Binance السيد Changpeng Zhao عن أصل حالة الهستيريا تلك ، وأوضح أن هذه المجموعة الجغرافية للمستخدمين من الـ 29 دولة المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة ودولة فنزويلا تنطبق فقط على موقع ويب واحد في موقع www.binance.org ، كما أوضح الرئيس التنفيذي أن المنصة اللامركزية التابعة Binance DEX نفسها لا تحظر إمكانية الوصول للمستخدمين بناءً على موقعهم الجغرافي.

هذا وقد صرح السيد CHANGPENG ZHAO أن المنصة اللامركزية Binance DEX ، كبروتوكول شبكة blockchain ، لا ولا يمكنه فرض حظر إقليمي جغرافي على المستخدمين ، مشددًا على أن الأمر متروك لمقدمي الخدمات الذين يعملون على منصة Binance DEX لاتخاذ قرارات مستقلة حول من يسمحون لهم بالوصول إلى خدماتهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمنصة Binance :

وفي هذا الخصوص نشر السيد CHANGPENG ZHAO المعروف إعلاميا تحت إسم CZ تغريدة على حسابه في موقع تويتر نستعرضها معكم :

“الرسالة المنتشرة حاليا خاطئة ، موقع Binance.org يحظر مستخدمي بعض الدول ولكن منصة Binance Dex “البلوكتشين” لا .

ليرد عليه حساب المستخدم Dimitry بتغريدة أخرى قال فيها :

“حسنا ..إذن كيف يمكننا أن نقوم بالتداول في منصة Binance Dex إذا لم يكن ذلك من خلال موقع Binance.org ? ”

وفي هذا الإطار جاءت ملاحظة فريق محفظة Trust Wallet ، والذي أشار إلى أنه خارج موقع binance.org ، يمكن للمستخدمين استخدام منصات أخرى مثل Trust Wallet من أجل تداول أصول العملات الرقمية باستخدام خاصية مبادلة العملات الأصلية native coin swap feature هناك .

وجاء رد الرئيس التنفيذي لمنصة Binance عبر تغريدة قائلا :

يمكنك أن تتداول على منصة binance_dex باستخدام أي واحدة من هذه المحافظ الرقمية مباشرة ، دون المرور عبر موقع binance.org على الإطلاق.. إن ذلك ينتشر.

و قال حساب TruthSeeker على تويتر تغريدة أخرى جاء فيها :

“انها مجرد عملية حظر من الموقع الإلكتروني نفسه ، وليس حظر من المنصة اللامركزية DEX نفسه ، فقط قم باستخدام VPN ، أو قم بإستخدام أي من هذه المحافظ (كلها تدعم خاصية التداول) مدرجا بعض حسابات تلك المحافظ الداعمة للتداول في الأسفل .

وعندما يتم إطلاق المزيد من محافظ العملات الرقمية والمنصات على شبكة بلوكتشين blockchain DEX ، ينبغي على المستخدمين رؤية مجموعة واسعة من الخيارات خارج موقع binance.org.

و أخبر الرئيس التنفيذي لمنصة Binance شبكة CCN أنه منذ إنشاءها في شهر أبريل الماضي ، قام مجتمع المنصة اللامركزية Binance DEX بوضع استراتيجية لنقل البروتوكول بأكمله إلى بروتوكول مفتوح المصدر open-source وغير مركزي تمامًا وذلك ليتطور البروتوكول بنضوج وتحسن.

وأضاف السيد CZ :

من ناحية أخرى ، مكنت فترة الإطلاق الأولية لمطوري البلوكتشين من إنشاء أساس ضروري لبدء تطوير بروتوكول شبكة البلوكتشين والتي ترتكز على منصة تداول لامركزية للعملات الرقمية decentralized crypto exchange .

ومع تطور المشروع إلى مشروع ذو كود مفتوح المصدر ليكون في النهاية بمثابة نظام تطوير عبر المطورين اللامركزيين decentralized developer base وعدد من منصات التداول الغير مؤسسية non-custodial exchanges على بروتوكول Binance DEX تتنافس جميعها على توفير زيادات في السيولة.

ويجب أن يكون المستثمرون قادرين على التداول في بيئة محصنة ضد هجمات القرصنة و انتهاكات الأمان.

ومع ذلك ، فهذا يعني أيضًا أن المستثمرين لا يتعرضون لأنظمة التأمين وغيره من تدابير الحماية التي توفرها منصات التداول المركزية الكبرى.

على سبيل المثال ، في حالة حدوث هجمات من المخترقين أو سوء توزيع الأموال ، فإن منصة التداول المركزية تكون قادرة على مساعدة المستخدمين على استعادة العملات الرقمية المفقود ، ولكن هناك في نظام الند للند peer-to-peer ، فإن المعاملات التي تكون في غير محلها من شأنها أن تؤدي إلى خسارة دائمة للأموال.

وقال السيد Zhao أيضا :

في هذا الإطار قال المدير التنفيذي لمنصة Binance ، على هذا النحو فإن منصات التداول اللامركزية تلك على الرغم من تمتعها بميزة التداول غير الوصي أو المؤسسي non-custodial trading – يقصد تداول بعيد عن التحكم المؤسسي – ولكنها لا تمثل حلاً لجميع المشكلات ، خاصة بالنسبة للمستخدمين غير الرسميين الذين قدموا حديثا إلى مجال العملات الرقمية كفئة أصول.

وطبقا لـحديث السيد Zhao ، فإنه من منظور المستخدم يمكن أن تكون منصة تداول العملات الرقمية المركزية فعلا أكثر أمانا وفاعلية من منصات التداول اللامركزية DEX .

في منصة غير مركزية مثل منصة Binance DEX ، يتم تسجيل كل عملية تداول ومعاملة وأي قطعة من البيانات على شبكة بلوكتشين كمعلومات مضمنة بشكل دائم لا يمكن تغييرها ، وبالتالي لا يمكن التراجع عند حدوث الأخطاء ، ويتعين على مستخدمي العملات الرقمية حينئذ إدارة نظام أمانهم بشكل مستقل.

وأضاف السيد Zhao l موضوحا :

ومع ذلك ، فإن المنصة اللامركزية DEX لا تعتبر “حلا يحل جميع المشكلات” ، ويتعين على المستخدم الآن تأمين محافظه الرقمية الخاصة ، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة ، وما إلى ذلك.

وهنا كثير من المستخدمين يعتبروا أقل قدرة على القيام بمسألة الأمان الرقمي من منصات تداول العملات الرقمية الكبيرة.

وهذا رأي غير مرغوب فيه هنا ، بالنسبة لكثير من المستخدمين ستكون منصة التداول اللامركزية DEX تعتبر أقل أمانًا من منصات التدوال المركزية .

We see many people on Twitter complaining they lost their funds stored in a Ledger hardware wallet, most likely because someone got their seed. Regardless, we offer both choices to our users now, and it’s up to them to decide. We do think most people choosing DEX will be advanced users,” said Zhao.