ملياردير العملات الرقمية جاستن صن يدفع 4.6 مليون دولار ليفوز بغداء مع الملياردير وارين بافيت منتقد البيتكوين

في موضوع مثير لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، يبدو أن ملياردير العملات الرقمية الشهير جاستن سن -مؤسسة شركة الترون وعملتها TRX- قد فاز أخيرا بجلسة مع ملياردير الإستثمارات العالمي المعروف وارين بافيت والمعروف بإنتقاداته الشديدة المعلنة تجاه عملة البيتكوين و العملات الرقمية لدرجة أنه أطلق عليها ألقابا ومسميات ساخرة عديدة .

ومع ذلك ، يقول السيد جاستن صن إنه حتى المستثمرين الأكثر نجاحًا في كل العصور “قد يفقدون في بعض الأحيان موجة إستثمارية قادمة” ، وذلك في إشارة إلى استثمارات وراين بوفيت في شركة Kraft Heinz ونفوره بشكل عام من الإستثمار في التكنولوجيا.

في هذا الخصوص نشر موقع CNBC تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

سيدفع رجل الأعمال الملياردير في مجال العملات الرقمية -جاستن سن – الملايين من أجل جلسلة لتناول طعام الغداء مع واحد من أبرز المتشككين في عملة البيتكوين – الملياردير وارن بافيت.

وحصل جاستن صن ، مؤسس شركة العملة الرقمية TRON والرئيس التنفيذي لشركة BitTorrent لتبادل الملفات ، على عرض التذكرة الفائزة بقيمة 4.57 مليون دولار.

في رسالة مفتوحة على موقع Medium عبر الرابط التالي ، قال جاستن صن إنه سيدعو قادة صناعة تقنية البلوكتشين الآخرين لتناول العشاء مع مستثمر القيمة الأسطوري في ولاية نيويورك.

وفي هذا الخصوص نشر جاستن صن تغريدة على حسابه في موقع تويتر جاء فيها :

أعلن رسمياً أنني قد فزت بجلسة الغداء الخيري في حدث الذكرى العشرين التي يستضيفها السيد WarrenBuffett ، سأدعو أيضًا قادة صناعة البلوكتشين للقاء عملاق الإستثمار . آمل أن يكون ذلك مفيدا للجميع.

عندما طلب منه التعليق ، ضحك الملياردير وارين بافيت بصوت عالٍ وأخبر السيد Becky مراسل شبكة CNBC سريعا أنه كان يتطلع لتناول الغداء. في الوقت الذي قال فيه جاستن صن في الرسالة إنه “مؤمن طويل الأجل (وبالتأكيد معجب كبير) بالملياردير وارين بوفيت واستراتيجيته الإستثمارية طويلة الأجل” مضيفًا أن “إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل و العملات الرقمية في نظري ، تعتبر بمثابة شيئان متشابهان “. المستثمر الملياردير وارين بوفيت الرئيس و المدير التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway – مصدر الصورة : David A. Grogan | CNBC واستنادًا إلى تعليقاته منذ عام 2013 ، ربما لا يتفق وارين بافيت مع هذا الوصف للعملات الرقمية ، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway أول وأكبر عملة رقمية في العالم بكل شيء سيء بداية من “سم الفئران المربعة” إلى “الوهم” الذي “يجتذب المشعوذين”.

وأن تداول العملات الرقمية هو “مجرد الخرف”.

ووصف تشارلي مونجر نائب الرئيس في شركة Berkshire Hathaway عملة البيتكوين بأنها “شيء أبله” وقال في إجتماع المساهمين السنوي في الشركة إن تداول العملات الرقمية هو “مجرد عته”. إنهم يبدون بصحبة جيدة في وجهة نظرهم تماما مع السيد جيمي ديمون والشهير بيل جيتس ، وخبراء الإقتصاد الأستاذ نورييل روبيني وروبرت شيلر ، ومديرو الصناديق الإستثمارية راي داليو وهوارد ماركس ..لقد شككوا جميعاً في شرعية عملة البيتكوين .

لقد كان وراين بافيت وآخرون أقل إنتقادا بخصوص تقنية شبكة البلوكتشين الأساسية التي يرتكز عليها نظام عمل عملة البيتكوين ، والتي تستخدم حالات إستخدام بصرف النظر عن العملات الرقمية.

ومع ذلك ، قال جاستن صن إن أكثر المستثمرين نجاحًا في كل العصور “قد يفوتون أحيانًا موجة قادمة”.

هذا وقد تحدث جاستن صن في حوار بالفيديو مع شبكة CNBC قائلا : أن العملات الرقمية تتمتع بمستقبل مشرق فكما ترون إهتمامات شركة فيس بوك وشبكة الـ Lightining Newtwork و بنك JP Morgan كلها أمور تشير إلى التفاؤل .

واعترف المليارجير وراين بافيت بأنه دفع مبالغ زائدة لاستثمار كبير في شركة الأغذية العملاقة Kraft Heinz ، بينما فشل في إدراك إمكانات شركة Amazon.com Inc و شركة Alphabet ، وهي الشركة الأم لشركة جوجل. وحتى شركة أبل .

وفي هذا الخصوص قال جاستن صن في خطابه :

“لقد قال السيد بافيت مراراً إنه يتطلع إلى الإستثمار في الشركات التي يعتقد أنها تمتلك ميزة تنافسية على المدى الطويل ، لدينا هنا في صناعة تقنية البلوكتشين الكثير لإثباته في هذا الصدد. ”

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بدأ ملياردير العملات الرقمية جاستن صن إصدار عملته الرقمية تحت إسم Tronix ، والمعروف حاليا باسم عملة TRON منذ عامين ، وتعتبر العملة الرقمية الخاصة به هي الآن في المرتبة الحادية عشرة من حيث القيمة السوقية التقديرية الإجمالية Market Cap في السوق وتبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا ، وذلك وفقًا لبيانات موقع CoinMarketCap.com.

في كانون الثاني (يناير) 2018 ، بلغت قيمتها السوقية التقديرية الإجمالية نحو 16 مليار دولار ، وفقًا للموقع المختص ببيانات هذه الصناعة .

هذا وقد إنخفضت قيمة عملة البيتكوين ومعظم العملات الرقمية الأخرى في السوق من أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي وصلتها في أواخر عام 2017.

هذا وتذهب عائدات هذا الغداء الخيري إلى مؤسسة Glide لمساعدة المشردين في ولاية سان فرانسيسكو ، حيث توجد شركة BitTorrent لمشاركة ملفات البرامج التي تخضع لإدارة جاستن صن ، وفي حين أن بعض الفائزين بهذا الغداء قد اختاروا عدم الكشف عن هويتهم ، فقد فاز مدير الإستثمار في شركة Berkshire السيد تيد ويسشلر والسيد ديفيد إينهورن من شركة Greenlight Capital غداء في السنوات السابقة.

ويعد عرض “جاستن صن” هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ المؤسسة الخيرية الذي يمتد لـ 20 عامًا.

وقال جاستن صن في هذا الإطار :

“أرى ذلك الأمر بمثابة فوز لمجتمع تقنية البلوكتشين بأكمله ، نحن في المجتمع نعلم أن أمامنا طريقًا طويلًا من أجل تثقيف العالم على نطاق واسع حول قيمة تقنية بلوكشين وحالات الاستخدام المناسبة لها.

وبدلاً من محاولة الثراء السريع ، نحن نهدف إلى تقديم المشورة للجميع بأن الاستثمار يجب أن يكون حول الرؤية والتنفيذ “.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لمستقبل البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، وكم تتوقع أن يصل سعر عملة البيتكوين في نهاية عام 2019 وعام 2020 ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :cnbc.com

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