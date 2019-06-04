الصفقات المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية لعقود بيتكوين الآجلة تسجّل رقمًا قياسيًا

تام شمس - الثلاثاء 4 يونيو 2019 06:54 صباحاً - سجّلت عدد العقود المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة ببورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك وفقًا لما ذكره كوين ديسك يوم ٣ يونيو.

ووفقًا للبيانات المرئية الصادرة عن بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن عدد الصفقات المفتوحة للعقود الآجلة المذكور أعلاه خلال الأسبوع من ٢٧ مايو إلى ٣ يونيو هو ٥١٩٠ عقدًا.

ويدعي كوين ديسك أن هذا هو أكبر عدد من الصفقات المفتوحة التي سجلتها عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية مع زيادة ٧٪ عن الأسبوع السابق.

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ووفقًا للتقرير، يمكن أن تكون الزيادة الأخيرة في نشاط تداول العقود الآجلة علامة على زيادة الاهتمام المؤسسي ببيتكوين. ويُعد هذا استمرارًا للاتجاه الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا بواسطة عقود بيتكوين الآجلة، والتي سجّلت أيضًا مستوى قياسي يوم ١٣ مايو.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، كان من المتوقع أيضًا أن تصل عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية إلى آفاق جديدة في مايو. حيث كشفت بورصة شيكاغو التجارية أن متوسط ​​حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة اليومي وصل إلى مستوى جديد بلغ ١٤٠٠٠ عقد في مايو ٢٠١٩.

وزعم مسؤول لم يذكر اسمه في بداية الشهر الماضي أن هيئة تداول السلع الآجلة مفتوح لفكرة تداول عقود إيثريوم الآجلة، إذا كان المنتج يلبي متطلبات الهيئة.