وولمارت تتبع شركة فايزر في الانضمام إلى مشروع بلوكتشين الدوائي ميديليدجر: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:00 صباحاً - تقوم شركة التجزئة العالمية العملاقة وولمارت بتوسيع خبرتها في مجال بلوكتشين من خلال الانضمام إلى اتحاد الأدوية ميديليدجر الذي يعمل ببلوكتشين، وذلك وفقًا لتقارير الموقع الإخباري كوين ديسك يوم ٣ يونيو.

ويقال إن وولمارت تخطط لطرح مشروع رائد لتتبع المنتجات الصيدلانية باستخدام تكنولوجيا ميديليدجر مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أوائل يونيو.

ومن خلال الانضمام إلى الاتحاد، تبعت وولمارت أربع شركات صيدلانية أمريكية كبرى بما في ذلك فايزر، التي انضمت إلى ميديليدجر في أوائل شهر مايو، للتعاون في تطوير شبكة بلوكتشين للصحة وصناعة الأدوية.

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وقد أعلنت شركة فايزر، جنبًا إلى جنب مع شركة ماكيسون وأمريسورس بيرجن وبريمير، رسميًا عن انضمامهما إلى مشروع ميديليدجر التعاقدي ومجموعة عمل تشارجباكس يوم ٢ مايو.

بدأ مشروع ميديليدجر بواسطة شركة كرونيكلد للتكنولوجيا المبنية من سان فرانسيسكو لتطوير نظام لمشاركة البيانات الموثوقة داخل سلاسل توريد المنتجات الصيدلانية. ويسعى المشروع المستندة إلى بلوكتشين إلى أتمتة العمليات مثل تسوية العقود، مما يلغي التكاليف المرتبطة.

وفي الآونة الأخيرة، جادل مسؤول تنفيذي كبير في شركة فايزر بأن العقبة الرئيسية أمام التطبيق العالمي لتطبيقات بلوكتشين لا تنتج عن مشكلات تقنية مثل مشكلة قابلية التوسع التي نوقشت كثيرًا. ولكن بدلًا من ذلك، فإن العقبة الرئيسية هي أن على منافسي الأعمال حل مشكلة مشاركة البنية التحتية والحوكمة، حسبما أكد المسؤول التنفيذي.