شركة تحليلية تصف بيتكوين بأنها "ملكة فئة الأصول"

تام شمس - الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:00 صباحاً - ذكر موقع "ذا نكست ويب" يوم ٣ يونيو أن شركة "دلفي ديجيتال" التحليلية قد وصفت بيتكوين (BTC) بأنها "ملكة فئة الأصول" بسبب الأداء المتميز للعملة في الأشهر الأخيرة.

وقد اعتمدت "دلفي ديجيتال" في تعليقها على عوائد بيتكوين لمدة أربعة أشهر متتالية، خاصةً بالنظر إلى أن أداء بيتكوين يأتي في وقت تستمر فيه أصول المخاطر التقليدية في مواجهة ضغوط البيع. وقالت الشركة: "كان أداء مايو ذا أهمية خاصة بالنظر إلى الضعف الأوسع عبر العديد من فئات الأصول الأخرى".

ووفقًا لدلفي ديجيتال، كان المستثمرون مدفوعون إلى ترك الصفقات الأكثر خطورة "لأصول الملاذ الآمن" وسط تراجع المؤشرات للنمو الاقتصادي في ٢٠١٩ والجدل بين الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية، على الرغم من أن بيتكوين لا تزال تتفوق على الأصول التقليدية، بما في ذلك الذهب والنفط.

"على عكس تاريخها الحديث، ظلت عملة بيتكوين غير متأثرة إلى حد كبير بعمليات بيع الأصول ذات المخاطر، على الرغم من أن توقعات تقلبات السوق تتجه نحو الارتفاع. وقال محلل في شركة "دلفي ديجيتال": "ما زال الوقت مبكرًا لإعلان النصر، لكن طبيعة بيتكوين غير المترابطة أثبتت صحتها حتى الآن".

وكان مايكل نوفوغراتز، مؤسس والرئيس التنفيذي لبنك العملات المشفرة التجاري "غالاكسي ديجيتال"، قد قال إنه يتوقع توحيد عملة بيتكوين في حدود ٧٠٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار. حيث صرّح نوفوغراتز أنه "إذا كنت مخطئا في ذلك، فأعتقد أنني مخطئ في الاتجاه الصعودي، وهناك ما يكفي من الإثارة والزخم الذي يمكن أن تستمر فيه".