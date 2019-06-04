تام شمس - الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:00 صباحاً -
شهد عملاق التجزئة الفرنسي كارفور زيادة في المبيعات بعد تطبيق نظام التتبع القائم على بلوكتشين، وذلك وفق ما ذكرته رويترز يوم ٣ يونيو.
ويمكّن نظام التتبع القائم على بلوكتشين من كارفور العملاء من تتبع سلسلة الإمداد المكونة من ٢٠ عنصرًا، بما في ذلك اللحوم والحليب والفواكه من المزارع إلى المتاجر، وبالتالي تجنب المنتجات التي تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا، والمضادات الحيوية، والمبيدات الحشرية. ويُقال إن الشركة تخطط هذا العام لإضافة ١٠٠ منتج إضافي، بما في ذلك الخطوط غير الغذائية، إلى النظام.
وقال إيمانويل ديليرم، مدير مشروع بلوكتشين في كارفور، لرويترز إن "البوميلو يباع بشكل أسرع من العام السابق بسبب بلوكتشين. وقد شهدنا تأثير إيجابي على الدجاج مقابل الدجاج غير المتتبع ببلوكتشين."
كما كشفت الشركة أيضًا أن نظام التتبع يستخدم على نطاق واسع في الصين، تليها إيطاليا وفرنسا. وقال ديليرم إن "جيل الألفية يشترون كميات أقل ولكنهم يشترون منتجات أفضل لصحتهم وللكوكب".
بدأ كارفور في البداية العمل على نظام التتبع بالتعاون مع آي بي إم من خلال الانضمام إلى شبكة تتبع الغذاء القائمة على أساس بلوكتشين من شركة آي بي إم والتي تسمى "فود ترست" العام الماضي إلى جانب سلاسل محلات السوبر ماركت وشركات البيع بالتجزئة الأخرى مثل نستله ويونيلفر وتايسون فودز، من بين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور تسجل زيادة في المبيعات بعد تكامل بلوكتشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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