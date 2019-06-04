مورغان ستانلي تخشى الحرب التجارية في عام 2020 وحرق سوق الأسهم

يتوقع كبير الإقتصاديّين في مورجان ستانلي وهي مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات ، و تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها في مبنى مورغان ستانلي الرئيسي، وسط مانهاتن، مدينة نيويورك حدوث ركود عالمي يمتد إلى ثلاثة أرباع الطول الطبيعي الكامل إذا تصاعدت الحرب التجارية ، حسبما أفادت CNBC يوم الأحد في مايو ، رفع دونالد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية من 10 ٪ إلى 25 ٪. دفعت هذه الخطوة الأسهم إلى الإنخفاض ، حيث قضت على تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية في اليوم التالي من التداول .

كما هددت الولايات المتحدة بتوسيع التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ لتشمل سلعاً صينية بقيمة 300 مليار دولار وحذر تشيتان أهيا كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي من العواقب الوخيمة في مذكرة بحثية يوم الأحد وقال إنه سيضع العالم “في حالة ركود طويلة “.

حيث قال :

“يرى المستثمرون عمومًا أن النزاع التجاري قد يستمر لفترة أطول ، لكن يبدو أنهم يتجاهلون تأثيره المحتمل على النظرة الكلية العالمية”.

متحدثاً عن مراقبة بلومبرج ، أوضح ما سيكون عليه هذا التأثير المحتمل :

نعتقد أنه من المحتمل أن ترى في هذا السيناريو ركودًا في الولايات المتحدة ، وسنشاهد ركودًا في الإقتصاد العالمي – وهو ما سيصل في الأساس إلى أن الإقتصاد العالمي سيصل إلى معدل نمو سنوي يقل عن 2.5٪ بحلول عام 2020. “

يبدو أن ركود الحرب التجارية من المحتمل أن يضرب الأسهم أولاً حيث يشهد سوق الأوراق المالية بالفعل انخفاضًا قياسيًا في ستة أسابيع متتالية وهذا هو أطول سلسلة من الخسائر خلال أسبوع على مؤشر داو جونز خلال ثماني سنوات وقد كانت مجرد حالة عدم اليقين بشأن إحتمال تصعيد الحرب التجارية كافية لإبقاء سوق الأسهم منخفضًا .

بينما يقوم المستثمرون ببيع الأسهم ، فإنهم يتراكمون حول سندات الخزانة الأمريكية وحتى العملات الرقمة والتي يبدو أنها تتفوق عالميا مما قد يجعل الحرب التجارية عاملاً محتملاً في ضخ سعر البيتكوين هذا الربيع حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بتغطية محافظهم الاستثمارية باستخدام “الأصول الرقمية”

يدرك أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب وحلفائه السياسيين أن فرص إعادة انتخابه تتوقف على إقتصاد قوي.

إذا كان تحليل تشيتان أهيا صحيحًا ويفرض البيت الأبيض تعريفة جمركية على جميع الواردات الصينية ، فإن الركود الذي تلا ذلك سيمنح مجال دونالد ترامب المزدحم بالمنافسين الديمقراطيين بعض الذخيرة الثقيلة للحملة للقتال في عام 2020.

عندما ترشح الرئيس جورج بوش لإعادة انتخابه عام 1992 ، اعتقد السياسيون أنه كان متأكداً من النصر وكانت حرب الخليج لتحرير الكويت واحدة من أكثر الأعمال شعبية ونجاحًا عسكريًا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث لدرجة أن العديد من الأسماء الكبيرة في الحزب الديمقراطي رفضت تحدي بوش فتح ذلك فرصة لحاكم غير معروف من أركنساس لتقديم عرض للمكتب البيضاوي .

لكن الركود الإقتصادي الخفيف والذي حدث لمدة 8 أشهر ممتدا بين عامي 1990 و 1991 خلال حكم بوش – مع بقاء عدد الوظائف بطيئًا حتى عام 1992 – وقف في طريق محاولة بوش لإعادة انتخابه .

قال جيمس كارفيل ، مدير الحملة الانتخابية للحاكم بيل كلينتون ، عندما خسر جوش في الإنتخابات الرئاسية و صاغ شعار لا يُنسى :

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“إنه الإقتصاد ، غبي”.

لقد حصلنا على قراءات مختلفة بشكل غير عادي للاقتصاد في الوقت الحالي وعلى مدى الأرباع الأربعة الأخيرة نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قوية بلغت 3.2 ٪. لكن مقياسًا آخر لنفس المفهوم ، GDI ، كان فاترًا بنسبة 1.8٪. نادرا ما رأينا فجوات كبيرة آخر مرة فعلناها كانت في الركود العظيم .

المصدر : CCN.COM

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