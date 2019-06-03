أكبر البنوك في العالم تقدم 63 مليون دولار لعملة بلوكشين الرقمية

تتعاون بعض أكبر البنوك في العالم مع شركة Fnality International التي تتخذ من لندن مقراً لها لإنشاء عملة رقمية ذات سلسلة مفاتيح والتي تخدم عمليات التحويل السريعة عبر الحدود.

وتأمل هذه البنوك من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة أن يؤدي إصدار عملة تسوية المرافق (USC) إلى خفض تكاليف المعاملات للمدفوعات عبر الحدود عن طريق الإستغناء عن الوسطاء

تلقت Fnality International رأس مال بقيمة 63.1 مليون دولار من 14 بنكًا مشاركًا وتشمل هذه البنوك Barclays وبنك State Street بالولايات المتحدة و بنك MUFG الياباني و Sumitomo Mitsui Banking Corp و UBS و Credit Suisse وتفيد التقارير أن البنوك اليابانية ساهمت بمئات الملايين من الين لكل منها.

كان هناك إهتمام متزايد من البنوك فيما يتعلق بالعملات الرقمية وبلوكتشين وبالأخص تلك المستخدمة في المدفوعات الفعالة عبر الحدود مثل Ripple وخدمة التحويل xRapid ، المرتبط بعملة XRP ، والذي بالفعل قد بدأ استخدامها من قبل العديد من مزودي الخدمات المالية والبنوك حول العالم .

علاوة على ذلك ، كان بنك Wall Street و JPMorgan ، يجربان أيضًا عملتهما الرقمية – عملة JPMorgan Coin في الوقت الحالي ، ولا تعد العملة أكثر من منتج مقصور على فئة معينة يستخدمه عدد قليل من العملاء المؤسسين للمعاملات عبر الحدود .

قال رئيس JPMorgan ، جيمي ديمون ، المعروف بموقفه المعادي ضد البيتكوين ، عن العملة الرقمية الخاص بهم:

“عملة JPMorgan يمكن أن تكون داخلية ، ويمكن أن تكون تجارية ؛ وقد تكون يومًا مستهكلة “.

ومع ذلك ، ينص موقع JPM Coin بشكل صريح على عدم وجود نية حالية لإصداره للجمهور والعملة الرقمية غير متاحة حاليًا للمستهلكين .

ويبدو أن عملة USC ، التي اقترحتها Fnality International وتستخدمها 14 من أكبر البنوك في العالم ، منتج داخلي أيضًا و سوف تقوم Fnality بإنشاء حسابات في البنوك المركزية المشاركة وإصدار عملة USC بمثابة المعادل الرقمي للعملات الرئيسية. ثم يتم تحويل هذه العملات إلى عملاتها المزدوجة على أساس واحد إلى واحد .

ليس المقصود من إنشاء USC أن تكون عملة رقمية مثل Bitcoin بدلاً من ذلك ، إنها وسيلة لزيادة الكفاءة المصرفية.

سيتم تشغيل العملة الرقمية عندما يقوم العميل بتحويل الأموال من اليابان إلى الولايات المتحدة ، على سبيل المثال. من هناك ، يقوم البنك التجاري الياباني بتحويل المبلغ المحدد من الين إلى البنك المركزي في البلاد. تقوم Fnality بعد ذلك بإصدار المبلغ المعادل من عملة USC ، وإيداعها في حساب في بنك تجاري أمريكي محدد ويرسل هذا المصرف على الفور مبلغًا مساويًا من الدولارات إلى حساب العميل النهائي.

الدعم من البنوك المركزية يخفف من مخاطر تقلبات الأسعار ويوفر طريقة أكثر استقرارًا للتحويلات بين البنوك مقارنة بالعملات الرقمية التقليدية ومع ذلك ، فإن الطبيعة المباشرة لتسوية بلوكتشين تسمح للعملاء بتقليل تعرضهم لمخاطر الفوركس التي تحدث في عمليات التداول التقليدية عبر الحدود الطويلة .

الفكرة وراء عملة USC تشبة فكرة عمل Ripple’s XRP و JPM Coin ، وهي تحسين نظام المدفوعات عبر الحدود الحالي.

تمر المدفوعات عبر الحدود حاليًا من خلال خطوات متعددة تشمل وسطاء من أطراف ثالثة وسوق صرف العملات الأجنبية ، مضيفة الرسوم والتكاليف الأخرى لهذه العملية و يمكن أن تزيل USC المستندة إلى بلوكتشين جزء الفوركس من الصفقة ، مما يسمح بمعالجة الطلبات على الفور.

سيعمل النظام مبدئيًا بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه والين والدولار الكندي و تخطط Fnality لتكثيف المفاوضات مع البنوك المركزية وتهدف إلى إصدار عملة USC الأول بحلول أواخر عام 2020 .