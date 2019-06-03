البيتكوين كاش قد ينفجر و يصل إلى 1200 دولار في عام 2019

يمكننا القول أن شتاء العملات الرقمية الطويل قد غادر تقريبًا ، هذا الشتاء الذي عانت فيه غالبية العملات الرقمية ، و كان من أشد العملات معاناة هي عملة البيتكوين كاش ( BCH ) .

لقد تحملت هذه العملة المنشقة عن البيتكوين كم هائل من الضرب الوحشي لدرجة أنها انخفضت من أعلى مستواً لها على الإطلاق عند 4000 دولار أمريكي في 20 ديسمبر 2017 ، إلى 73.60 دولار في غضون ما يقل عن عام واحد . لقد دفع الاتجاه الهبوطي المفرط عملة البيتكوين كاش إلى حافة الانقراض ، حيث فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها .

و مع ذلك ، فإن الأشهر القليلة الماضية كانت لطيفة بالنسبة للـ Bitcoin Cash . فلقد عادت الروح الصعودية أخيراً تدب في جسد هذا السوق الخامل ، و بدأ هذا الجسد يستفيق من ثباته العميق بل و يستعرض عضلاته . و إذا استمرت الاتجاهات الفنية الحالية للبتكوين كاش ، فبإمكانه أن يصل سعره إلى 1200 دولار أمريكي قبل انتهاء عام 2019 .

الرسم البياني للبيتكوين كاش يشير لاختراقات صعودية لا يمكن انكارها

إذا كان المد عالياً ترتفع جميع القوارب ، أجل ! ، فقد كان لارتفاع البيتكوين المذهل في خلال الشهر الماضي مفيدًا لعدد من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة . و تعتبر عملة البيتكوين كاش مستفيدةً مباشرةً ، حيث قامت بعدد من الاختراقات الصعودية على الأطر الزمنية الأقصر و الأطول .

الانعكاس الصعودي على الإطار الزمني الأقصر

على الرسم البياني اليومي ، نرى أن عملة البيتكوين كاش قد اخترقت مستوى مقاومة عند 235 دولار بسهولة . و قد أدت الحركة فوق هذا المستوى لحدوث اختراق من نمط انعكاس القاع المزدوج لآدم و حواء ( Adam and Eve double bottom reversal pattern ) . حيث تميز الحدث بانعكاس اتجاه سعر العملة على الإطار الزمني الأقصر .

لقد اخترق البيتكوين كاش من نمط انعكاس القاع المزدوج مع حجم هائل . | المصدر : TradingView

إن ما يثير الإعجاب حول هذا الاختراق هو الحجم الهائل الذي دفع سعر عملة البيتكوين كاش إلى أكثر من 235 دولار أمريكي . في 3 أبريل الماضي ، سجلت العملة حجم تداول بلغ 116,577 BCH على منصة Kraken . و هذا يمثل أكثر من 550 بالمائة من متوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ 17,925 BCH فقط .

و الأهم من ذلك ، أن الـ 116,577 BCH هو أعلى حجم تداول وصلت إليه البيتكوين كاش على الإطلاق في منصة Kraken . و لوضع هذا في الاعتبار ، فقد كانت هذه العملة قد وصلت لما يزيد قليلاً عن 20,000 BCH في حجم التداول عندما حققت أعلى سعر لها على الإطلاق . عادةً ما يكون انفجار حجم التداول بهذا الشكل علامة على الانعكاس الصعودي .

و علاوة على نمط انعكاس القاع المزدوج ، فقد رسم البيتكوين كاش أيضًا نمط علم صعودي ( bull flag ) كبير على الرسم البياني اليومي . و هذا يعد نموذجاً استمرارياً يؤكد احتمالية الصعود على المدى القصير . و قد اخترق السعر من مثل هذا النمط في 11 مايو الماضي ، عندما تخطى مقاومة عند 320 دولار . و يعد الاختراق هو السبب التحليلي لتداول عملة البيتكوين كاش حالياً بحوالي 440 دولار .

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اخترقت عملة البيتكوين كاش من نمط استمرار بعد فترة تماسك وجيزة . | المصدر : TradingView

الانعكاس الصعودي على الإطار الزمني الأطول

مع اتجاه صعودي ( uptrend ) قوي على الرسم البياني اليومي ، عكست عملة البيتكوين كاش أيضًا اتجاهها على الإطار الزمني الأطول ، عن طريق الخروج من نمط القاع المنحني على الرسم البياني الأسبوعي .

الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين كاش ، حيث عكست BCH اتجاهها على الإطار الزمني الأطول . | المصدر : TradingView

إن قراءة الرسم البياني لهذه العملة الرقمية أمر سهل للغاية ، بحيث لا يتعين عليك أن تكون خبيراً لترى أنه بالنسبة لمعظم السوق الهابطة ، كان حجم التداول ضعيفًا . و فجأة قفز حجم التداول في ديسمبر 2018 ليحدد قاع السوق الهبوطي . ثم بعد عدة أسابيع ، يرتفع حجم التداول ليؤكد أن عملة البيتكوين كاش قد عكست اتجاهها الذي دام طويلاً .

مشترو البيتكوين كاش يتوافدون مجدداً

بعبارة بسيطة ، فقد عاد المشترون بأعداد كبيرة . و هم يقومون بالتجميع على المستويات الحالية للأسعار ، فهم يقومون بإنفاق مبالغ كبيرة لأنهم يتوقعون عوائد كبيرة في المستقبل .

بالنسبة للسعر الذي قد يصل إليه البيتكوين كاش لعام 2019 ، فإن الهدف المعتدل هو 800 دولار أمريكي ؛ أما الهدف الأبعد هو 1200 دولار . و هذه الأرقام هي المستويات الرئيسية للمقاومة طويلة الأجل في السوق .

مع تصاعد البيتكوين كاش على الأطر الزمنية الأقصر و الأطول ، أصبح الآن مرشح قوي لـ ” الشراء عند الانخفاضات ” ( buy on the dips ) . و ربما يصل سعره إلى 300 دولار في الأسابيع القليلة المقبلة ، و لكننا لا نتوقع أن ينخفض إلى ما دون ذلك . فأولئك الذين اشتروا في القاع و عند الاختراق سوف يحمون استثماراتهم على الأرجح .

الموجز : البيتكوين كاش يبدو حصاناً رابحاً

تعتبر عملة البيتكوين كاش حصاناً رابحاً في سوق العملات الرقمية لعام 2019 . طالما ظلت العملة فوق مستوى سعر رئيسي قدره 300 دولار ، فإن المضاربين على الصعود سوف يظلون هم المسيطرين . و الأهداف هي 800 دولار و 1200 دولار . بالطبع ، قد تكون عملة البيتكوين كاش انخفضت بشدة فيما مضى ، و لكنها تبدو الآن مستعدة للارتداد مرة أخرى ، و أنها ستعود لتنتقم .

تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر .

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المصدر : CCN

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