البيتكوين كاش قد ينفجر و يصل إلى 1200 دولار في عام 2019

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يمكننا القول أن شتاء العملات الرقمية الطويل قد غادر تقريبًا ، هذا الشتاء الذي عانت فيه غالبية العملات الرقمية ، و كان من أشد العملات معاناة هي عملة البيتكوين كاش ( BCH ) .
لقد تحملت هذه العملة المنشقة عن البيتكوين كم هائل من الضرب الوحشي لدرجة أنها انخفضت من أعلى مستواً لها على الإطلاق عند 4000 دولار أمريكي في 20 ديسمبر 2017 ، إلى 73.60 دولار في غضون ما يقل عن عام واحد . لقد دفع الاتجاه الهبوطي المفرط عملة البيتكوين كاش إلى حافة الانقراض ، حيث فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها .
و مع ذلك ، فإن الأشهر القليلة الماضية كانت لطيفة بالنسبة للـ Bitcoin Cash . فلقد عادت الروح الصعودية أخيراً تدب في جسد هذا السوق الخامل ، و بدأ هذا الجسد يستفيق من ثباته العميق بل و يستعرض عضلاته . و إذا استمرت الاتجاهات الفنية الحالية للبتكوين كاش ، فبإمكانه أن يصل سعره إلى 1200 دولار أمريكي قبل انتهاء عام 2019 .
الرسم البياني للبيتكوين كاش يشير لاختراقات صعودية لا يمكن انكارها
إذا كان المد عالياً ترتفع جميع القوارب ، أجل ! ، فقد كان لارتفاع البيتكوين المذهل في خلال الشهر الماضي مفيدًا لعدد من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة . و تعتبر عملة البيتكوين كاش مستفيدةً مباشرةً ، حيث قامت بعدد من الاختراقات الصعودية على الأطر الزمنية الأقصر و الأطول .
الانعكاس الصعودي على الإطار الزمني الأقصر
على الرسم البياني اليومي ، نرى أن عملة البيتكوين كاش قد اخترقت مستوى مقاومة عند 235 دولار بسهولة . و قد أدت الحركة فوق هذا المستوى لحدوث اختراق من نمط انعكاس القاع المزدوج لآدم و حواء ( Adam and Eve double bottom reversal pattern ) . حيث تميز الحدث بانعكاس اتجاه سعر العملة على الإطار الزمني الأقصر .
لقد اخترق البيتكوين كاش من نمط انعكاس القاع المزدوج مع حجم هائل . | المصدر : TradingView
إن ما يثير الإعجاب حول هذا الاختراق هو الحجم الهائل الذي دفع سعر عملة البيتكوين كاش إلى أكثر من 235 دولار أمريكي . في 3 أبريل الماضي ، سجلت العملة حجم تداول بلغ 116,577 BCH على منصة Kraken . و هذا يمثل أكثر من 550 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي البالغ 17,925 BCH فقط .
و الأهم من ذلك ، أن الـ 116,577 BCH هو أعلى حجم تداول وصلت إليه البيتكوين كاش على الإطلاق في منصة Kraken . و لوضع هذا في الاعتبار ، فقد كانت هذه العملة قد وصلت لما يزيد قليلاً عن 20,000 BCH في حجم التداول عندما حققت أعلى سعر لها على الإطلاق . عادةً ما يكون انفجار حجم التداول بهذا الشكل علامة على الانعكاس الصعودي .
و علاوة على نمط انعكاس القاع المزدوج ، فقد رسم البيتكوين كاش أيضًا نمط علم صعودي ( bull flag ) كبير على الرسم البياني اليومي . و هذا يعد نموذجاً استمرارياً يؤكد احتمالية الصعود على المدى القصير . و قد اخترق السعر من مثل هذا النمط في 11 مايو الماضي ، عندما تخطى مقاومة عند 320 دولار . و يعد الاختراق هو السبب التحليلي لتداول عملة البيتكوين كاش حالياً بحوالي 440 دولار .
اخترقت عملة البيتكوين كاش من نمط استمرار بعد فترة تماسك وجيزة . | المصدر : TradingView
الانعكاس الصعودي على الإطار الزمني الأطول
مع اتجاه صعودي ( uptrend ) قوي على الرسم البياني اليومي ، عكست عملة البيتكوين كاش أيضًا اتجاهها على الإطار الزمني الأطول ، عن طريق الخروج من نمط القاع المنحني على الرسم البياني الأسبوعي .
الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين كاش ، حيث عكست BCH اتجاهها على الإطار الزمني الأطول . | المصدر : TradingView
إن قراءة الرسم البياني لهذه العملة الرقمية أمر سهل للغاية ، بحيث لا يتعين عليك أن تكون خبيراً لترى أنه بالنسبة لمعظم السوق الهابطة ، كان حجم التداول ضعيفًا . و فجأة قفز حجم التداول في ديسمبر 2018 ليحدد قاع السوق الهبوطي . ثم بعد عدة أسابيع ، يرتفع حجم التداول ليؤكد أن عملة البيتكوين كاش قد عكست اتجاهها الذي دام طويلاً .
مشترو البيتكوين كاش يتوافدون مجدداً
بعبارة بسيطة ، فقد عاد المشترون بأعداد كبيرة . و هم يقومون بالتجميع على المستويات الحالية للأسعار ، فهم يقومون بإنفاق مبالغ كبيرة لأنهم يتوقعون عوائد كبيرة في المستقبل .
بالنسبة للسعر الذي قد يصل إليه البيتكوين كاش لعام 2019 ، فإن الهدف المعتدل هو 800 دولار أمريكي ؛ أما الهدف الأبعد هو 1200 دولار . و هذه الأرقام هي المستويات الرئيسية للمقاومة طويلة الأجل في السوق .
مع تصاعد البيتكوين كاش على الأطر الزمنية الأقصر و الأطول ، أصبح الآن مرشح قوي لـ ” الشراء عند الانخفاضات ” ( buy on the dips ) . و ربما يصل سعره إلى 300 دولار في الأسابيع القليلة المقبلة ، و لكننا لا نتوقع أن ينخفض إلى ما دون ذلك . فأولئك الذين اشتروا في القاع و عند الاختراق سوف يحمون استثماراتهم على الأرجح .
الموجز : البيتكوين كاش يبدو حصاناً رابحاً
تعتبر عملة البيتكوين كاش حصاناً رابحاً في سوق العملات الرقمية لعام 2019 . طالما ظلت العملة فوق مستوى سعر رئيسي قدره 300 دولار ، فإن المضاربين على الصعود سوف يظلون هم المسيطرين . و الأهداف هي 800 دولار و 1200 دولار . بالطبع ، قد تكون عملة البيتكوين كاش انخفضت بشدة فيما مضى ، و لكنها تبدو الآن مستعدة للارتداد مرة أخرى ، و أنها ستعود لتنتقم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.