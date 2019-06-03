تعتزم بيتفينكس إطلاق دعمٍ لشبكة البرق المسرّعة للعملة المستقرة تيثر: تقرير

تام شمس - الاثنين 3 يونيو 2019 08:58 صباحاً - تتطلع بيتفينكس إلى إطلاق عملة USDT المستقرة التي تديرها الشركة الشقيقة تيثر على شبكة البرق المسرّعة (LN)، وذلك وفق ما أفاد به موقع ذا بلوك الإخباري يوم ٣١ مايو.
ووفقًا للتقرير، صرح كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتفينكس، باولو أردوينو للموقع أن الشركة تخطط لإطلاق تيثر على شبكة البرق المسرّعة في وقت لاحق من هذا العام. ولتحقيق هذا الهدف، ورد أن الشركة قد انضمت إلى مشروع تطوير المصادر المفتوحة RGB.
ووفقًا لمستودع غيتهاب الخاص به، يعد مشروع RGB "مجهودًا مجانيًا ومفتوح المصدر وغير هادف للربح وموجهًا نحو المجتمع، وتروج له شبكة BHB ويهدف إلى تطوير معايير وأفضل الممارسات لإصدار ونقل وتخزين الأصول القائمة وغي القائمة على بيتكوين." كما نقل ذا بلوك عن أردوينو تعليقه على التطوير قائلًا إنه "أحد أروع الأشياء" التي شاركت فيها الشركة حتى الآن.
حيث أشار رئيس التكنولوجيا للشركة أن بيتفينكس تريد المساهمة في تطوير شبمة البرق المسرّعة. ويُظهر منشور أصدره تيثر في أبريل ٢٠١٧ أن الشركة لديها بالفعل خطط من هذا القبيل للعملة المستقرة في ذلك الوقت.
وحسبما أفاد كونتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت تيثر أنها تتعاون مع الشركة الأم وراء إيوس وهي بلوك.ون لإطلاق عملتها المستقرة على بلوكتشين لإيوس.
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