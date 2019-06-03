أصحاب المليارات يرغبون بشراء 25٪ من البيتكوين

قالت إليزا داديان لمجلة فوربس ، وهي تاجرة فنون جملية ورئيسة شبكة سرية للمستثمرين الاثرياء ، والتي تسمى “Dadiani Syndicate” ، فإن الشهية لبتكوين بين اصحاب بالمليارات هائلة كما كانت دائمًا وبحسب ما ورد تم إصدار تعليمات إلى الشركة لشراء 25٪ من جميع وحدات البيتكوين المتوفرة في السوق .

يحب مجتمع العملات الرقمية الحديث عن الناس الذين يملكون الكثير من العملات الرقمية ، حيث يتم إجراء قدر كبير من أهم عمليات التداول في الظل ويبدو أن نقابة Dadiani هي المكان الذي يمكن أن يحدث ​​فيه الكثير من هذا .

قبل أن منصة الند للند قد وجهت إلى ” الوصول إلى ما يقرب من 25٪ قدر الإمكان”.

مثل هذا الادعاء الجريء يطرح السؤال عما إذا كان من الممكن الحصول على هذا الكم الكبير من البيتكوين وتقول دادياني إن شركتها لا تستطيع تجميع هذا البيتكوين ، لكنها تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن.

يعتقد المحلل الرئيسي في “eToro” المدعو Matti Greenspan أن هناك حوالي 5 ملايين من عملة بتكوين فقط يتم تداولها في السوق بالكامل ، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى ” الاشخاص الذين يتكلمون بتكوين ولاكن لا يقومون بالتداول “.

“لن يتم تعدين الكثير من [البيتكوين ] لفترة طويلة ويضيع الكثير منها للأبد ومع ذلك ، يوجد حاليًا عدد أكبر من العملات التي يحتفظ بها المتداولون الذين لن يكونوا مستعدين للتخلي عنها بأي ثمن ومن الناحية الواقعية ، ربما يكون هناك أقل من 5 ملايين عملة يتم تداولها بالفعل في الوقت الحالي. “

وأضاف Greenspan:

“المشتري بهذا الحجم سيرفع السعر للأعلى لجعل هذا النوع من التراكم أغلى وهناك طرق لتعويض هذا النوع من الزيادة في الأسعار بناءً على الطلب ، ولكن بعد مستوى معين لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله لمنع ذلك

في مقابلة مع مجلة فوربس ، تقول إليسا دادياني ، تاجرة الفنون الجميلة التي تقف وراء المشروع ، إن شتاء العملات الرقمية لم يحدث فعلاً في عالمها:

“الاهتمام بالبيتكوين لم يتراجع قط ، على الرغم من أن وسائل الإعلام ترسم صورة مختلفة تمامًا.” Advertisements

يبدو أن الأثرياء كانوا يتدافعون لشراء بيتكوين كلما كان ذلك ممكنًا ، لكن هل هذا صحيح بالنسبة إلى العملات الرقمية الأخرى؟

للأسف ، بالنسبة لمحبي العملات الرقمية الاخرى altcoins ، فإن BTC هي وحدها التي تحظى بتقدير عملاء Dadiani الأثرياء :

في الوقت الحالي ، يريد الناس فقط شراء بيتكوين ولا يوجد اهتمام كبير بالعملات الرقمية الأخرى ، لكننا لم نقم بذلك طويلًا وسنكون منفتحين على العملات الرقمية الأخرى في المستقبل إذا أراد العملاء ذلك “.

لا ينتظر الأثرياء في العالم لمعرفة ما إذا كانت عملة البيتكوين ستذهب إلى القمر أم لا انهم ببساطة يرغبون شراء أكبر قدر ممكن من ذلك. للأسف ، ليس من الصعب معرفة سبب كون الشخص العادي الآن مكلفًا بسبب امتلاكه لعملة كاملة.

يبدو أن الأثرياء لا يرغبون فقط بشراء الأسهم أو العقارات والاشياء الثمينة وان ما أيضا بتكوين .

المصدر : CCN.COM

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