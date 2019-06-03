عملة فيات Fiat Currency و علاقتها بالعملة المشفرة ؟

ببساطة ، إن عملة فيات Fiat Currency هي مناقصة قانونية تستمد قيمتها من الحكومة المصدرة لها بدلاً من سلعة مادية. قوة الحكومة التي تحدد قيمة عملة فيات Fiat Currency و هي المفتاح لهذا النوع من المال. تستخدم معظم الدول حول العالم نظام عملات fiat لشراء السلع والخدمات ، والاستثمار والادخار. عملة فيات Fiat Currency استبدلت المعيار الذهبي وغيرها من النظم القائمة على السلع الأساسية في تحديد قيمة العملة القانونية.

تطور عملة فيات

عملة فيات Fiat Currency نشأت منذ قرون في الصين. بدأت مقاطعة سيشوان في إصدار عملة فيات Fiat Currency/النقود الورقية خلال القرن الحادي عشر. في البداية ، كان يمكن استبدالها مقابل الحرير أو الذهب أو الفضة. ولكن في النهاية، تولى كوبلاي خان السلطة وأنشأ نظامًا للعملات الورقية خلال القرن الثالث عشر. يدعي المؤرخون أن هذه الأموال كانت السبب في سقوط الإمبراطورية المغولية ، حيث كان الإنفاق المفرط والتضخم المفرط السبب في ذلك.

تم استخدام أموال فيات أيضًا في أوروبا خلال القرن السابع عشر ، حيث اعتمدتها إسبانيا والسويد وهولندا. كان النظام فاشلاً في السويد ، وفي النهاية تخلت الحكومة عنه و اتجهت للمعيار الفضي. على مدار القرنين التاليين ، جربت فرنسا الجديدة في كندا ، والمستعمرات الأمريكية ، ثم الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا ، أموال فيات بنتائج مختلفة.

بحلول القرن العشرين ، عادت الولايات المتحدة إلى استخدام العملة القائمة على السلع على أساس محدود إلى حد ما. في عام 1933 ، أنهت الحكومة تبادل النقود الورقية مقابل الذهب. بحلول عام 1972 ، في عهد الرئيس نيكسون ، تخلت الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي لعملات الفيات تمامًا ، حيث أنهت زوالها على نطاق دولي ، وتحولت إلى نظام العملات الورقية. هذا أدى إلى استخدام عملة فيات حول العالم.

عملة فيات Fiat Currency مقابل المعيار الذهبي

يسمح النظام المعياري الذهبي بتحويل الفواتير الورقية إلى الذهب. كانت جميع النقود الورقية مدعومة بكمية محدودة من الذهب التي كانت في حوزة الحكومة. في ظل نظام العملة القائم على السلع ، لا يمكن للحكومات والبنوك إدخال عملة جديدة في الاقتصاد إلا إذا كانت لديهم كمية مساوية في قيمة متاجر الذهب. حد هذا النظام من قدرة الحكومة على إنشاء النقود وزيادة قيمة عملتها على أساس العوامل الاقتصادية فقط.

من ناحية أخرى ، بموجب نظام العملات الورقية ، قد لا يتم تحويل الأموال إلى أي شيء آخر. من خلال النقود الورقية ، يمكن للسلطات التأثير مباشرة على قيمة عملتها وربطها بالظروف الاقتصادية. تتمتع الحكومات والبنوك المركزية لبلدانهم بالسيطرة بشكل أكبر على أنظمة العملات ويمكنهم الاستجابة للأحداث والأزمات المالية المتنوعة باستخدام أدوات مختلفة ، مثل إنشاء البنوك الاحتياطية الكسرية وتنفيذ التيسير الكمي.

يجادل المدافعون عن المعيار الذهبي بأن نظام العملة القائم على السلع هو أكثر استقرارًا لأنه مدعوم بشيء مادي وقيم. يواجه مؤيدو عملة فيات أن أسعار الذهب كانت مستقرة. في هذا السياق ، يمكن أن تتقلب قيمة أو قيمة كل من العملة المستندة إلى السلع الأساسية وأموال النقد. ولكن مع نظام العملة الورقية ، تتمتع الحكومة بمزيد من المرونة للتصرف عندما تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية.

بعض إيجابيات وسلبيات استخدام عملة فيات Fiat Currency

الاقتصاديون والخبراء الماليون الآخرون ليسوا بالإجماع في دعمهم للعملة الورقية. يجادل المدافعون والمعارضون بحماس عن إيجابيات وسلبيات نظام العملة هذا.

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الندرة: لا تتأثر عملة فيات Fiat Currency وتقتصر على ندرة سلعة مادية مثل الذهب.

التكلفة: إنتاج عملة فيات Fiat Currency أكثر تكلفة من المال القائم على السلع.

الاستجابة: تتيح عملة فيات Fiat Currency للحكومات وبنوكها المركزية المرونة لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

التجارة الدولية: تُستخدم عملة فيات Fiat Currency في الدول حول العالم ، مما يجعلها شكلًا مقبولًا من العملات للتجارة الدولية.

الراحة: على عكس الذهب ، فإن النقود الورقية/عملة فيات Fiat Currency لا تعتمد على الاحتياطيات المادية التي تتطلب التخزين والحماية والمراقبة وغيرها من الطلبات المكلفة.

لا قيمة جوهرية: عملة فيات لا تحمل أي قيمة جوهرية. وهذا يسمح للحكومات بتوليد أموال من لا شيء ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانهيار نظامها الاقتصادي.

محفوف بالمخاطر التاريخية: من الناحية التاريخية ، أدى تنفيذ أنظمة العملات الورقية عادة إلى انهيار مالي ، مما يشير إلى أن هذه الأنظمة تمثل بعض المخاطر.

عملة فيات Fiat Currency مقابل العملات المشفرة Cryptocurrency

لدى عملة فيات والعملات المشفرة بعض التشابه من حيث أنه لا يتم دعم أي منهما بسلعة مادية، ولكن في تلك النقطة المشتركة ينتهي التشابه. بينما يتم التحكم في النقود الورقية من قبل الحكومات والبنوك المركزية ، فإن العملات المشفرة لا مركزية بشكل أساسي ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دفتر الأستاذ الرقمي الموزع الذي يدعى Blockchain.

هناك اختلاف ملحوظ آخر بين هذين النظامين للعملات وهو الطريقة التي يتم بها إنشاء كل شكل من أشكال هذه الأموال. تملك عملة بيتكوين ، مثلها مثل معظم العملات المشفرة ، عرضًا محدودًا ومضبوطًا – على النقيض من النقود الورقية التي يمكن أن تنشئها البنوك أساسًا من لا شيء ، وفقًا لحكمها على الاحتياجات الاقتصادية للأمة.

كشكل رقمي من المال ، ليس لدى العملات المشفرة نظير مادي ولا حدود لها ، مما يجعلها أقل تقييدًا في المعاملات عبر حدود العالم. كل معاملات العملات المشفرة عبر نظام البلوكشين لا رجعة فيها وطبيعة العملات المشفرة تجعل التتبع أكثر صعوبة بكثير بالمقارنة مع نظام العملات الورقية.

تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات المشفرة أصغر بكثير ، وبالتالي فهو أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية. قد يكون هذا أحد الأسباب وراء عدم قبول العملات المشفرة عالميًا بعد ، ولكن مع نمو الاقتصاد المشفر ونضجه ، من المحتمل أن تقل التقلبات.

مستقبل كل من هذه الأشكال من العملات ليس بأي حال من الأحوال مؤكد. على الرغم من أن العملات المشفرة ما زال أمامها طريق طويل وسوف تواجه بالتأكيد المزيد من التحديات ، إلا أن تاريخ العملة الورقية يوضح مدى ضعف هذا النوع من المال. هذا سبب كبير لاستكشاف العديد من الخبراء الاقتصاديين و الناس عامة إمكانية التحرك نحو نظام العملة المشفرة لمعاملاتهم المالية، على الأقل في بعض النسبة المئوية.

واحدة من الأفكار الرئيسية وراء إنشاء العملات المشفرة هي استكشاف شكل جديد من المال المبني على شبكة نظير إلى نظير موزعة بدون اي وسطاء. فبعد استكشاف ان Bitcoin لن يحل محل نظام العملات الورقية بالكامل ، ولكن كشبكة اقتصادية بديلة لديها بالتأكيد القدرة على إنشاء نظام مالي أفضل لمجتمع أفضل.