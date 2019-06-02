دراسة خلال 2019 : الكل يحتفظ بعملة البيتكوين ..فقط نسبة 1.3 % من المعاملات عبارة عن مدفوعات

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين والعملات الرقمية ، وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Chainalysis أن نسبة 1.3 في المائة فقط من معاملات البيتكوين حتى الآن في عام 2019 جاءت من التجار ، وأن نسبة 98.7 في المائة المتبقية جاءت من حجم سيولة التداول في كل منصات تداول العملات الرقمية.

وهذا ما يعني أن لا أحد يستخدم عملة البيتكوين من أجل شراء الأشياء ، ولا يزال إقتصاد عملة البيتكوين يدور حول المضاربة وليس حول كونها نظام المدفوعات العالمي.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

هذا وتستند هذه الأرقام إلى بيانات من بحث منسوب لشركة الأبحاث حول تقنية البلوكتشين Chainalysis Inc والتي تتخذ من ولاية نيويورك مقرا لها ، وتستند تلك البيانات إلى فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

“لا أحد يستخدم عملة البيتكوين كعملة أثناء حركة صعود سعر البيتكوين – مصدر الصورة : Shutterstock”

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موقع Bloomberg ، يقول السيد “كيم جراوير” ، كبير الاقتصاديين في شركة Chainalysis للأبحاث:

“لا يزال النشاط الإقتصادي لعملة البيتكوين يهيمن عليه التداول في منصات تداول العملات الرقمية ، ويشير هذا الأمر إلى أن حالة الإستخدام الأعلى لعملة البيتكوين لا تزال هي المضاربة ، وأن الإستخدام السائد لعملة البيتكوين كعملة دفع في عمليات الشراء اليومية لم يصبح حقيقة بعد.”

هل أن حقيقة إحتفاظ الناس بعملة البيتكوين تبدو حقيقة غير مريحة ؟

نستعرض معكم الفيديو التالي:

وفي نفس الإطار تقول السيدة “أولغا الشريف” ، التي تكتب عمودًا تقنيًا لموقع Bloomberg ، في تقريرها عبر الرابط التالي إن ارتفاع سعر عملة البيتكوين يخفي هذا “الواقع غير المريح”..مضيفة:

“لقد أصبحت هذه المعضلة الرئيسية في العملات الرقمية ، حيث تحتاج عملة البيتكوين إلى إلى هذه الضجة من أجل جذب الإقبال الجماهيري لكي تُعتبر بديلاً إلكترونيًا قابلاً للتطبيق للمال ، لكنها في الوقت نفسه طورت ثقافة “المحتفظين بالعملة – Holders” الذين يناصرون فكرة تجميع العملة بدلاً من الإنفاق “.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون الإقتصاد الجديد لعملة رقمية انكماشية قوية – vigorously deflationary currency – مثل عملة البيتكوين هو الذي يدفع سلوك السوق هذا ، وليس ضغط النظراء .

في قلب ثقافة أولئك “المحتفظين بالعملة – Holders” والذين يناصرون فكرة تجميع العملة accumulation ، قد يجد المرء أنها “اليد الخفية” لآدم سميث الذي يوجه هذه القرارات الإقتصادية القائمة على المعرفة المتخصصة والإهتمام الذاتي. – وأيضا تعتبر مبدأ اقتصادي واضح إلى حد ما يسمى “قانون “Gresham’s Law”.

عملة البيتكوين وقانون GRESHAM’S LAW

نستعرض معكم الفيديو التالي:

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“”المال السيء يخرج الخير”. – السير توماس جريشام (1519-1579) ، من كتاب الممول الإنجليزي في عهد أسرة تيودور

English financier during the Tudor dynasty

حسنا ..ما يعرفه أولئك “المحتفظون بالعملة – Holders” في عملة البيتكوين – أو يعتقدون أنهم يعرفون – هو أن عملة البيتكوين تعتبر “مال جيد” في حين أن الدولارات تعتبر “مال سيئ” ، وهذا المنظور ليس بالضرورة لأنهم يحبون عملة البيتكوين فقط ، أو لا يحبون الدولارات ، أو يحدث فقط لكلي يكونوا متناقضين.

والسبب في ذلك هو أن البنوك صممت النظام النقدي في الولايات المتحدة على مبدأ خسارة عملة الدولار الأمريكي لنسبة من قيمته كل عام ، هي في المتوسط بنسبة 3 في المائة ، وذلك لأن الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدرها يوسع كمية العرض الموجود من النقود بثبات money supply .

هذا ويعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار الذي تم إصداره حديثًا لبنوك الاحتياطي الفيدرالي على سبيل المثال ( بنك Bank of America أو بنك JP Morgan Chase) وذلك للإقراض بربح.

وعندما تبدأ هذه الكمية من الدولار في التداول ، فإنها تخفض قيمة كل دولار موجود في حسابك المصرفي.

منذ سقوط حائط برلين في عام 1989 بلغ متوسط معدل التضخم في الولايات المتحدة نسبة 3.22 في المائة ، وقد لا يبدو هذا كثيرًا على المدى القصير ، لكن هذا يعني أن الأسعار تتضاعف كل 20 عامًا ، أو بمعنى آخر يسرق معدل تضخم الدولار نصف أموالك كل عقدين من الزمن.

نستعرض معكم صورة المخطط البياني التالي: