أسعار العملات الرقمية اليوم الاحد 2-6-2019

بعد أن تعرض سوق العملات الرقمية لاتجاه هبوطي قصير خلال اليومين الماضيين وتكبد سعر البيتكوين والعملات الأولى في السوق خسائر بنسبة تتراوح بين 5-10% ، وانخفض سعر البيتكوين لأدنى من 8،200 دولار ، تمكنت السوق من استعادة عافيتها مرة أخرى بعودة البيتكوين أعلى المستوى الهام البالغ 8،500 دولار مرة أخرى حيث استعادت العديد من العملات الرقمية جزءاً كبيراً من خسارتها.

وبالنسبة للنظرة العامة للسوق اليوم ، تُحافظ العملات الرقمية الأولى في السوق على جزء كبير من مكاسبها الأخيرة مع تراجع طفيف في الاسعار.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 2-6-2019

تحافظ بيتكوين على بقائها أعلى مستوى 8،500 دولار ، ويتم تداول العملة (في وقت كتابة التقرير) بالقرب من مستوى 8،550 مع تغير طفيف بنسبة تقل عن 1% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويحافظ سعر الإيثيريوم على بقائه أعلى مستوى 260 دولار ، مع تراجع بنسبة 2 % عن سعر العملة بالأمس ، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 265 دولار .

تراجع سعر عملة Ripple XRP بنسبة 1.6 % خلال الساعات القليلة الماضية ويتم تداولها الان حول مستوى 0.43 دولار امريكي.

يشهد سعر لايتكوين Litecoin تصحيحاً يقود سعر LTC إلى الإنخفاض بنسبة 3 % خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، ويتارجح سعر العملة حول مستوى 111 دولار أمريكي.

يستقر سعر 2019 Binance Coin أعلى مستوى 32 دولار ، ويتم تداول العملة عند سعر 32.9 دولار مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 %.

Bitcoin Cash تراجع سعر العملة عن الاسبوع الماضي ولكنها عاودت الإرتفاع اليوم بنسبة 4.61% ويتارجح السعر الآن حول 431 دولار.

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أسعار عملات أخرى :

يتراجع سعر EOS تراجعاً حاداً يقود سعر العملة لخسائر بنسبة 10.6 % من قيمتها ، ويتم تداول العملة الآن بالقرب من مستوى السعر البالغ 7.57 دولار .

تحقق عملة TRON أعلى المكاسب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، مع ارتفاع سعر العملة بنسبة 12.8% ، ويتم تدوال TRX في الوقت الحالي أعلى مستوى 0.038 دولار.

Cardano ارتفعت ADA بنسبة بلغت النسبة 3.3 % ويتأرجح السعر الآن 0.092 دولار.

Steller لا يشهد سعر عملة XML أي تغيرات ملحوظة ، حيث يستقر سعر العملة في الوقت الحالي عند مستوى 0.0133 دولار.

يعطي هذا التغيّر الإيجابي في عودة سعر البيتكوين مرة أخرى أعلى مستوى 8،500 دولار الأفضلية للثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) ، ويدفع مشاعر المستثمرين للتفاؤل ، كما يدفع المحللين للتنبأ بأن هذه علامة هامة تشير الى نية المضاربين بدفع سعر البيتكوين نحو مستوى 10،000 دولار.

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