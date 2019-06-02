شركة تطوير إيوس "بلوك.ون" تعلن عن منصة تواصل اجتماعي قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 2 يونيو 2019 04:59 صباحاً -

أعلنت الشركة الأم لإيوس (EOS) "بلوك.ون" عن إنشاء منصة تواصل اجتماعي قائمة على البلوك تدعى "فويس، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١ يونيو.

وتدعي الشركة أن المنصة سوف تستخدم بلوكتشين لإيوس لتوفير الشفافية بشأن كيفية عمله، دون خوارزميات خفية أو آليات دفع المحتوى التي لا يعرف المستخدم عنها.

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وفي البيان الصحفي، قارن الرئيس التنفيذي لشركة بلوك.ون، بريندان بلومر، فويس" مع منصات التواصل الاجتماعية التقليدية، قائلًا:

"الحقيقة هي أن منصات التواصل الاجتماعي الحالية مصممة لاستغلال مستخدميها. فقط ألق نظرة على نموذج العمل. المحتوى الخاص بنا. بياناتنا. اهتمامنا. هذه كلها أشياء قيمة بشكل لا يصدق. لكن في الوقت الحالي، فإن المنصة، وليس المستخدم، هي التي تجني المكافأة ".

ووفقًا للتقرير، انضمت بلوك.ون مؤخرًا إلى برنامج كوين بيز إيرن، وهو عرض تعليمي من منصة العملات المشفرة الرائدة "كوين بيز". ويتيح البرنامج للمستخدمين أخذ دورات تدريبية حول عملة مشفرة معينة في مقابل الحصول على دفعة صغيرة بالعملة التي يتعلمون عنها.