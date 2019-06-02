سعر بيتكوين يقترب من ٨٦٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا

تام شمس - الأحد 2 يونيو 2019 04:59 صباحاً - السبت، ١ يونيو - سجلت معظم العملات العشرين الأعلى مكاسب طفيفة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، بينما تقترب بيتكوين (BTC) من مستوى ٨٦٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة تزيد قليلًا عن ١٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها بسعر ٨٥٣٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة أكثر من ٦٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٨,٢ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتُظهر بيانات كوين ماركت كاب أن إيثريوم قد شهدت أيضًا زيادة في قيمتها بنسبة ١٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ٢٦٥ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بنسبة ٦٪ تقريبًا.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفعت ريبل مجرد جزء صغير من النسبة المئوية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٤٢٨ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة بنسبة ١١٪ تقريبًا.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، سجلت ترون (TRX) الحركة السعرية الأكثر ارتفاعًا، حيث ارتفعت بنسبة ٢٠٪ تقريبًا خلال اليوم و٣٧٪ في الأسبوع حتى وقت كتابة المقالة.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٧٠,٢ مليار دولار، أي أعلى بما يقرب من ٨٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب