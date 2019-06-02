إيردورب Bitwings

تتبع عملة Bitwings لشركة Wings Mobile ، وهي شركة إسبانية مصنعة للأجهزة الذكية ، والتي بدورها تستعد لأطلاق اول هاتف ذكي قادر على تعدين عملة الإيثريوم ، وذلك بأستخدام تقنية POD التي يمكن أن تصل إلى 1000 ميجا هاش .
بحيث صرح “Daniele Bianchini“ المدير التنفيذي لشركة Wings Mobile :
يمكن استخدام Wings WX مثل أي هاتف ذكي آخر إلى جانب تعدين الإيثريوم ، و لا يقتصر على تعدين العملة ويمكن استخدامه أيضًا في وظائف أخرى مثل الاتصال والرسائل النصية والتصفح والدردشة وما إلى ذلك .
سيكون Wings WX مرتبط بعقد ذكي و يتلقى مكافآت على أساس يومي بناءً على طاقة التعدين المتعاقد عليها مسبقًا ،و وفقًا لساعات الاتصال ، يتم إيداع الإيثريوم في محفظة المستخدم مباشرةً، يتم ذلك عن طريق استخدام بروتوكول (Doppler Data Rate ) ؛ بينما POD هي المسؤولة عن توليد العملات للمستخدم ، وبالتالي ، هذا هو النظام الوحيد المتاح والقادر على استخراج الإيثريوم لصالح المستخدم ، كما يدعي الرئيس التنفيذي لشركة Wings Mobile.
ماهو التوكن الخاص بالشركة ؟
العملة الرقمية الخاصة بالشركة هي Bitwings ورمزها BWN ، وستكون هي طريقة الدفع الوحيدة لشراء الهاتف الذكي الخاص بالشركة ، العملة مبنية على بلوكتشين الإيثريوم ، التوتال سبلاي للعملة هو 300 مليون BWN .
ستبدأ مرحلة IEO لعملة BWN بتاريخ 3 يونيو 2019 على منصة EXmakrets ، وتم انشاء إيردروب خاص بالعملة بحيث سيتم توزيع 100 توكن لكل مشترك بقيمة 20 $ بحسب السعر المبدئي للـ IEO .
تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .
رقم الإيردروب : 76
إسم العملة : Bitwings
رمز العملة : BWN
كمية قطع التوزيع : 100
القيمة : 20 $
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الايردروب : بلوغ 10 الاف مشترك .
- التسجيل بالموقع : https://tokensale.bitwings.org/user/login
- الأشتراك بمجموعة الإيردروب الخاص بالعملة على تلغرام : https://t.me/bitwingsairdrop
- الأشتراك بمجموعة العملة الرسمية على تلغرام وقم بأرسال اي رسالة : https://t.me/bitwings_eng
- تابعهم على تويتر : https://twitter.com/bitwingsteam/
- مشاركة التغريدات التالية مع اشارة الى 5 اشخاص من اصدقائك لكل تغريدة :
،
😱😱 SCARED ABOUT COIN PRICE FALLING? 👎👎— Bitwings Ico (@bitwingsteam) May 30, 2019
Today you can sleep peacefully 💤💤
🔒🔒 BITWINGS TOKEN 100% GUARANTEE 💪💪
WATCH THE VIDEO AND THEN CLICK THE LINK
👉👉 https://t.co/C6d8M6LRD9 pic.twitter.com/nvqB4vPhjG
،
📱📱 MINEPHONE WX. FIRST SMARTPHONE THAT MINES ⛏️⛏️— Bitwings Ico (@bitwingsteam) May 30, 2019
⏫⏫ UP TO 2 ETH / MONTH [$536/month (1eth @$269)] 💰💰
❌❌ NO ENERGY COST 🔋🔋
WATCH THE VIDEO BELOW AND THEN CLICK THE LINK
👉👉 https://t.co/LnToQOMcti pic.twitter.com/UTk40NF7WC
.
📢 BEST REFERRAL PROGRAM OF 2019 ✨— Bitwings Ico (@bitwingsteam) May 30, 2019
🤑 SUPER REWARD 🤑
👉 You get 4% REWARD and 1% is rewarded to who uses your referral link
👉 You get Up To $18.7 PER DAY through the Mining Day
GET YOUR REWARD NOW 💰
👉👉 https://t.co/soHFkwXNBf pic.twitter.com/G6mtdBWY8C
- متابعتهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/bitwings.org/
- مشاركة المنشورات التالية مع الإشارة الى 5 اشخاص من اصدقائك لكل منشور : منشور 1 ، منشور 2 ، منشور 3 .
- متابعتهم على انستغرام : https://www.instagram.com/bitwingsworld/
- قم بالأعجاب وترك تعليق ايجابي للمنشورات التالية على انستغرام :
، منشور 2 ،View this post on Instagram
⏰ IEO STARTS IN LESS THAN 4 DAYS ⏰ ✅ Round 1: 3rd of June - 10th of June (60% discount) ✅ Round 2: 17th of June - 24th of June (30% discount) ✅ Round 3: 1st of July - 8th of July (10% discount) ⚠️⚠️ ATTENTION ⚠️⚠️ There won't be any better opportunity to get BWN this cheap! Get ready and visit 👉👉 https://exmarkets.com/page/bwn-ieo
.View this post on Instagram
📱📱 MINEPHONE WX. FIRST SMARTPHONE THAT MINES ⛏️⛏️⠀ ⠀ ⏫⏫ UP TO 2 ETH / MONTH [$536/month (1eth @$269)] 💰💰⠀ ⠀ ❌❌ NO ENERGY COST 🔋🔋⠀ ⠀ How It Can do That❓❓⠀ ⠀ Through a Cloud Mining Hybrid service used to send the ETH extracted from Top Mining Pools to the Customer’s ETH Wallet embedded in the MinePhone WX, in relation to the activated contract and connection time.⠀ ⠀ 💳💳 How Much It Costs❓❓⠀ ⠀ ✅ 6,000 BWNs ⠀ ✅ Only who owns BWNs can receive the Minephone WX⠀ ⠀ 👮👮 Why You Should Trust Us❓❓⠀ ⠀ We know very well the mining and crypto sector, which is why we want to give you maximum peace of mind and guarantee, if you will purchase the Minephone WX, by offering 4 guarantees.⠀ ⠀ 1⃣ Ethereum Difficulty⠀ 2⃣ Ethereum Mining Rules⠀ 3⃣ Wings WX Fault/Theft⠀ 4⃣ Exceptional Events⠀ ⠀ WATCH THE VIDEO BELOW AND THEN CLICK THE LINK⠀ ⠀ 👉👉 https://buff.ly/2QxxgPd
- متابعتهم على لينكدان : https://www.linkedin.com/company/bitwings-llc/
- قم بالإعجاب وترك تعليق ايجابي للمنشورات التالية على لينكدان : منشور 1 ، منشور 2 ، منشور 3 .
- متابعتهم على ميديام و وضع 50 clap لمقالين لهم : https://medium.com/@bitwings
- الأشتراك بقناتهم على اليوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC2REWLNEuu4Si6UJfgJnvNw
- قم بالإعجاب وترك تعليق ايجابي للفيديوهات التالية : ، .
- املأ النموذج التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMYZfBbmLzjftHD-RBFJSGbZGfcHLg6cdB1yvEdcGQZ20Z_w/viewform
- قم بترك تعليق على موضوعهم الرئيسي على منتدى BitcoinTalk ، سنقوم بشرح كيفية الرد في الأسفل ، رابط الموضوع : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5149180.0
شرح كيفية الرد على موضوعهم في منتدى BitcoinTalk :
يكون التعليق بهذا الشكل :
Proof of Participation #
: Email Address used for creating your Bitwings Account
Completed Required Tasks?: Yes
Completed Additional Tasks?: Yes
Joined @bitwingsairdrop on Telegram?: Yes
: Telegram Username
: Ethereum (ERC-20) Wallet Address
مرتبط :
ملاحظات :
- سيتم توزيع الإيردروب للمشتركين عند نهاية الجولة الثالثة للـ IEO والتي تبدأ بتاريخ 1 من يوليو 2019 .
- يجب اتمام جميع الخطوات ، إنقاص اي خطوة سيؤدي الى شطب اسمك من التوزيع .
- رابط سبريد شيت للتأكد من اتمامك المهام بشكل صحيح : SpreadSheets .
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط
تابعونا على القناة التلجرام الإيردروب Arabfolioairdrops@
Gulf365@
كانت هذه تفاصيل خبر إيردورب Bitwings لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.