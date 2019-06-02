إيردورب Bitwings

تتبع عملة Bitwings لشركة Wings Mobile ، وهي شركة إسبانية مصنعة للأجهزة الذكية ، والتي بدورها تستعد لأطلاق اول هاتف ذكي قادر على تعدين عملة الإيثريوم ، وذلك بأستخدام تقنية POD التي يمكن أن تصل إلى 1000 ميجا هاش .

بحيث صرح “Daniele Bianchini“ المدير التنفيذي لشركة Wings Mobile :

يمكن استخدام Wings WX مثل أي هاتف ذكي آخر إلى جانب تعدين الإيثريوم ، و لا يقتصر على تعدين العملة ويمكن استخدامه أيضًا في وظائف أخرى مثل الاتصال والرسائل النصية والتصفح والدردشة وما إلى ذلك .

سيكون Wings WX مرتبط بعقد ذكي و يتلقى مكافآت على أساس يومي بناءً على طاقة التعدين المتعاقد عليها مسبقًا ،و وفقًا لساعات الاتصال ، يتم إيداع الإيثريوم في محفظة المستخدم مباشرةً، يتم ذلك عن طريق استخدام بروتوكول (Doppler Data Rate ) ؛ بينما POD هي المسؤولة عن توليد العملات للمستخدم ، وبالتالي ، هذا هو النظام الوحيد المتاح والقادر على استخراج الإيثريوم لصالح المستخدم ، كما يدعي الرئيس التنفيذي لشركة Wings Mobile.

ماهو التوكن الخاص بالشركة ؟

العملة الرقمية الخاصة بالشركة هي Bitwings ورمزها BWN ، وستكون هي طريقة الدفع الوحيدة لشراء الهاتف الذكي الخاص بالشركة ، العملة مبنية على بلوكتشين الإيثريوم ، التوتال سبلاي للعملة هو 300 مليون BWN .

ستبدأ مرحلة IEO لعملة BWN بتاريخ 3 يونيو 2019 على منصة EXmakrets ، وتم انشاء إيردروب خاص بالعملة بحيث سيتم توزيع 100 توكن لكل مشترك بقيمة 20 $ بحسب السعر المبدئي للـ IEO .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 76

إسم العملة : Bitwings

رمز العملة : BWN

كمية قطع التوزيع : 100

القيمة : 20 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

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موعد نهاية الايردروب : بلوغ 10 الاف مشترك .

شرح كيفية الرد على موضوعهم في منتدى BitcoinTalk :

يكون التعليق بهذا الشكل :

Proof of Participation #

: Email Address used for creating your Bitwings Account

Completed Required Tasks?: Yes

Completed Additional Tasks?: Yes

Joined @bitwingsairdrop on Telegram?: Yes

: Telegram Username

: Ethereum (ERC-20) Wallet Address

مرتبط :

ملاحظات :

سيتم توزيع الإيردروب للمشتركين عند نهاية الجولة الثالثة للـ IEO والتي تبدأ بتاريخ 1 من يوليو 2019 .

يجب اتمام جميع الخطوات ، إنقاص اي خطوة سيؤدي الى شطب اسمك من التوزيع .

رابط سبريد شيت للتأكد من اتمامك المهام بشكل صحيح : SpreadSheets .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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