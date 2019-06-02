عمالقة مجال التأمين في أمريكا يعلنوا استخدام البلوكتشين في المدفوعات

يقال إن شركتي USAA و State Farm – و هما من عمالقة مجال التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية – قد عقدتا صفقة سوف تجعلهم يستخدمون تكنولوجيا البلوكتشين في عمليات الدفع فيما بينهم .

لذلك عندما يصطدم شخصان في حادث ، و يمثلهما أي من هاتين الشركتين ، فإن الشركة التي يتعين عليها الدفع سوف تستخدم في نهاية المطاف حل الـ blockchain لتسوية عملية الدفع .

المليارات عن كل عام مستقر على بلوكشين

يصل حجم المطالبات إلى مليارات الدولارات سنويًا ، و هو حجم مربح يمكن للبلوكتشين تسويته في غضون دقائق . كما أن ظهور العملات المستقرة و اللوائح التنظيمية الأكثر وضوحًا قد عمل على تجديد اهتمام المؤسسات التقليدية بتقنية البلوكتشين .

و قد أعلنت شركة State Farm عن مشروع البلوكتشين الخاص بها العام الماضي ، و لكن شركة USAA لم تكن جزءاً من هذا الإعلان . أما الآن فالشراكة أصبحت معلنة للجميع .

بدلاً من إصدار الشركتين لمليارات الدولارات بين بعضهما البعض عن طريق الشيكات ، سوف يقوم نظام الـ blockchain الجديد بإجراء تسوية منتظمة بينهما . و سوف يوفر النظام الجديد الفعال الوقت و الرسوم لكلتا الشركتين . و قد أخبر ممثل لشركة State Farm موقع Coindesk الإخباري ، أن العديد من شركات التأمين الأخرى يمكن أن تنضم لتبني هذا النظام الفعال .

في غضون أشهر قليلة ، كانت شركات كبرى مثل Whole Foods قد أعلنت عن التكامل مع العملات الرقمية .

و كان موقع CCN الإخباري قد نشر خبراً حول هذا الأمر ، و غرد به على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قائلاً :

” خبر ضخم ! شركة Whole Foods – المملوكة لأمازون – تدعم العملات الرقمية من خلال قبولها للبيتكوين . “ Advertisements

وفي الوقت نفسه ، واصل سعر البيتكوين تراجعه تحت مستوى الـ 9,000 دولار أمريكي . و قد لا تكون شركتي State Farm و USAA آخر الشركات المهمة التي سنسمع منها أخباراً مثل هذه في خلال العام الجاري . فهناك شركات أخرى تستخدم تقنية البلوكتشين بالفعل مثل شركة Quorum .

بعبارات بسيطة ، فإن تطبيقات الـ blockchain النموذجية التي يمكن أن تستفيد الشركات منها عديدة ، و بعضها لا يمكن التنبؤ به . فيمكن لشركة التأمين أن تستخدم الـ blockchain لتتبع كل جانب من جوانب السيارة ، بالإضافة إلى إمكانية تقديم مدفوعات فورية للعملاء و الشركات الأخرى . كما أن هذا الأمر سوف يتيح للشركات أن يكون لديها منظومة مساءلة شفافة ، كنتيجة للتصميم الأساسي لمعظم شبكات البلوكتشين .

كيف يمكن بكثير من الطرق أن تغير البلوكتشين في كل الصناعات ؟

لقد ظهرت مؤشرات جانبية مسموح بها ، حيث يمكن لمستخدمي الشركات اختيار الحصول على معلومات أقل لتكون متاحة للعامة مع الاستمرار في التمتع بالمزايا الأخرى للبلوكتشين .

و قد يجادل البعض بأن الـ blockchain لن يكون لها أي غرض يتجاوز دفتر الأستاذ ( ledger ) البسيط الخاص بالتعاملات المالية ، و لكن عندما ترى الشركات الكبيرة و هي تطلب تقنية الـ blockchain و تحتاج إليها ، فحينها تبدأ احتمالات لاستخدامات غير محدودة .

من غير المعروف في هذا الوقت بالضبط ، عدد الصناعات التي ستحصل في نهاية المطاف على شكل ما من أشكال التغيير ، بواسطة تقنية البلوكتشين في خلال العقود القادمة . كحد أدنى للتغيير ، يمكن مثلاً أن تصبح العمليات الحكومية المحددة مثل التصويت ( voting ) أكثر شفافية .

في ذروة عالم البلوكتشين ، ربما نتوقع من الحكومات أن تنضم إلى هذا العالم من خلال إصدار عملتها الرقمية الخاصة المدعومة بالعملة النقدية الرسمية للبلاد . و لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مثل هذه العملات الرقمية لن تؤدي دورها بنفس القدر ، كأنما أصدرتها البنوك المركزية للعالم الأول ، بدلاً من التمرد الذي يحدث في فنزويلا و إيران .

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المصدر : CCN

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