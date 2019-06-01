عملة Binance تحقق أعلى الارباح في عام 2019

Binance هي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم واحد المنصات الرقمية التي شهدت سرقة بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار ولكن هذا لم يردع العملة الأصلية للمنصة BNB من أن تصبح أفضل العملات الرقمية أداءً في 2019.

وصل سعر عملة BNB مقابل الدولار أعلى مستوى له عند 38.646 دولارًا في 26 مايو 2019 وقد وصلت أرباحه هذا العام إلى حوالي 550 في المائة ، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 116 في المائة تقريبًا في شهر مايو وحده

في المقابل ، سجلت عملة البيتكوين العملة الرقمية الرائدة ، ربحًا متواضعًا بلغ 145٪ منذ بداية العام ، وفي الحقيقة فشلت كل العملات الرقمية في المراكز العشرة الأولى في الاقتراب من عملة Binance ، باستثناء عملة Litecoin ، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 310 في المائة هذا العام.

تعد الندرة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن عملة BNB من التفوق على منافستها بشكل كبير حيث تقوم منصة Binance بإحراق 20 بالمئة من عملتها التي تتراكم عليها كرسوم كل ربع عام وتهدف المنصة إلى مواصلة إزالة عملات Binance من التداول حتى يتبقى 100 مليون فقط وتعمل هذه الظاهرة تدريجياً على ضبط الطلب على BNB مقابل العرض المحدود والمستنفد بشكل مطرد ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية.

يتم استخدام عملة BNB كعامل تخفيض على رسوم التداول في منصة بينانس وهذا يحفز شراء العملة من المتداولين لتبقى في حساباتهم ويتم استخدم العملة الآن لشراء العملات من خلال الاكتتابات التي تتم عن طريق منصة Binance وأولئك الذين يستخدمون BNB يحصلون على خصم جذاب ، مما يجعل العملة جذابة خاصة لصانعي السوق والتجار النشطين.

يبدو أن عملة Binance واحدة من العملات الرقمية القليلة التي تضم مستثمرين أكثر من المتداولين .

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جاء أول تصحيح سلبي للعملة بنسبة 31 في المائة هذا العام في شهر مايو – بسبب حادثة سرقة بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار – وبعدها ارتفع سعر عملة BNB مقابل الدولار بأكثر من 50 في المائة منذ ذلك الحين.

بعد أن سجلت Binance Coin أعلى قمة تاريخية لها على الأطلاق عند 38.646 دولار ، تبحث العملة الآن عن أرض أكثر صلابة في الاتجاه الصعودي.

وفي حين أن العملة ليس لها أي تاريخ سابق في هذه المنطقة ، قد يعني ذلك يعني أن السعر يمكن أن يذهب إلى أي مكان بناءً على أساسيات نظيفة.

في نفس الوقت، على الجانب السلبي ، يتطلع سعر BNB للذهاب نحو 26.47 دولار كهدف قصير للاتجاه الهبوطي.

كما أن الشعور العام الهبوطي في السوق على المدى القصير يمكن أن ينعكس على حركة السعر الفوري لـ BNB.

وبالتالي ، فإن الانخفاض نحو 26.47 دولارًا ، يليه ارتداد قوي للسعر هو أفضل رهان صعودي يمكن أن يحققه سعر العملة.

على العكس من ذلك ، فإن الاختراق أدنى مستوى 26.47 دولار من شأنه دفع السيناريو نحو مستوى 17.79 دولار ، وهو مستوى الدعم التالي في هذه المرحلة.

المصدر :CCN.COM

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