كيفية الاستثمار في العملات الرقمية ، دليل شامل !

لقد كانت العملات الرقمية موضوع نقاش حاد على مدار الأعوام القليلة الماضية . فكم مرة سمعنا قصصاً عن أناس يصبحون من أصحاب الملايين بين عشية و ضحاها ، و في الوقت نفسه ، قصصاً لأشخاص فقدوا مئات الآلاف من الدولارات على أمل الحصول على ربح سريع !

لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة آمنة ، فهذا الدليل مناسب لك . و الغرض من هذا الدليل هو المساعدة في تثقيف المستثمرين بأكبر قدر ممكن ، و تقليل المضاربة في السوق .

إخلاء المسؤولية : قبل المتابعة في هذا المقال ، نحب أن نؤكد أن كل ما نعرضه لكم هو مادة تعليمية ، و لا ينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات كنصائح استثمارية مهنية .

إن حقيقة قيامك الآن بقراءة هذا الدليل توضح لنا أنك مهتم بالاستثمار في العملات الرقمية . هذه العملات المشفرة غير القابلة للتغير ، التي قطعت وعداً بأن تصبح صعبة و غير قابلة للتلاعب في العالم بأسره . حيث يرى مؤيدو العملات الرقمية أنها تمثل المستقبل الذي تحل فيه عملة البيتكوين أو عملات رقمية أخرى محل اليورو و الدولار و غيرهما من العملات النقدية ، و يتم إرساء أول عملة عالمية حرة و صعبة .

و إلى جانب ما قيل بالفعل ، يمكننا أن نحدد ثلاثة أسباب رئيسية قد تدفعك إلى الاستثمار في العملات الرقمية :

أولاً ، لأنك تريد التحوط لثروتك ضد سقوط الدولار ، الذي يفترض الكثير من الناس أنه سيحدث حتميًا في وقت ما .

ثانياً ، لأنك تؤيد الرؤية الاجتماعية الكامنة وراء العملات المشفرة – تلك الخاصة بالمال الحر و الصعب للعالم بأسره .

ثالثًا ، لأنك تفهم و تحب التكنولوجيا الكامنة وراءها .

و مع ذلك ، هناك أيضًا أسباباً سيئة للغاية قد تقودك إلى الاستثمار في العملات الرقمية ، فقد يقع العديد من الأشخاص ضحية للضجيج المثار حول فقاعة عملة رقمية ما . فهناك دومًا شخص ما سيطرت عليه مشاعر الـ FOMO ( الخوف من ضياع الفرصة ) Fear Of Missing Out ، حيث يقوم بالشراء بكثافة في ذروة الفقاعة ، فقط على أمل جني أموال سريعة ، مع عدم فهم للعملات الرقمية على الإطلاق . و هذا سبب سيء للغاية . إياك أن تفعل هذا . تعلم قبل أن تستثمر !

لقد حقق المستثمرون في المراحل المبكرة لعملات الـ bitcoin و الـ Ethereum أرباحًا صافية بلغت ملايين الدولارات . إذا رأيت الرسم البياني التالي فسوف تعرف بالضبط ما نعنيه .

في فترة زمنية مدتها عام واحد من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 ، انتقل سعر عملة البيتكوين من 750 دولارًا إلى 10000 دولاراً ، أليس أمراً مذهلاً ! ، إن هذا يعني أن أي شخص قد استثمر مبلغ 10000 دولار في ديسمبر 2016 ، عاد إليه هذا المبلغ بما يعادل 133333 دولارًا بعد 365 يومًا بالضبط . بل أن سعر البيتكوين قد تخطى ذلك بكثير حيث بلغ أعلى قمة له عند 19448 دولاراً في 18 ديسمبر 2017 . في الواقع ، لقد ذهب إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 500 مليار دولار بنهاية عام 2017 .

إن قصصاً مثل تلك قد غمرت الإنترنت و انضم المزيد و المزيد من الناس إلى عالم العملات الرقمية أملاً في الحصول على قطعة من هذه الكعكة . و مع ذلك ، فمع تدفق المزيد و المزيد من المضاربين إلى السوق ، حدث ما لا يحمد عقباه . فقد تعرض السوق لتراجع كبير .

مع تراجع الـ Bitcoin ، انخفضت جميع العملات الرقمية الأخرى ، و فقد الكثير من الأشخاص مدخرات حياتهم بالكامل .

في هذا الدليل ، سوف نوضح لك كيف يمكنك تعليم نفسك من أجل القيام باستثمار ذكي . لذا هيا بنا لنبدأ درسنا الأول :

كن موافقاً على أخذ المخاطر المحسوبة

نظرًا لأن تقلب العملات الرقمية يتجاوز بشكل كبير معدل تقلب أي فئة استثمارية أخرى ، فإنها ليست استثمارًا عاديًا . بالإضافة إلى ذلك ، هناك دائمًا خطر أن تقوم بلدك بحظر تجارة و تداول العملات المشفرة أو تبادلها . فإذا حدث هذا بالفعل ، عليك أن تتصالح مع عدم إمكانية تصفية الأصول الرقمية الخاصة بك .

لذلك ، فإن النصيحة المهمة هنا هي أنه يتعين عليك المخاطرة بأكبر قدر من المال يمكنك تحمل خسارته . و قد لخص ” وينس كاسيرس ” Wence Casares – الرئيس التنفيذي لشركة Xapo – ذلك في تدوينة AMA على موقع bitcoin.com ، حيث قال :

” أنا أخبرهم دائمًا [ عائلتي ] أن ثاني أكثر الأشياء غباءاً التي يمكن فعلها في الوقت الحالي ، هو امتلاك كمية من عملات البيتكوين التي لا يمكن تحمل خسارتها ، و أن الأكثر غباءاً من ذلك هو عدم امتلاك أي منها على الإطلاق . “

تذكر أن هناك عملات رقمية أخرى

حتى أواخر عام 2016 ، كانت عملة البيتكوين مرادفاً للعملة الرقمية ، فلم يكن هناك الكثير غيرها . فإذا كنت ترغب حينها في الاستثمار في العملات الرقمية ، كنت ستشتري Bitcoin . و لفترة ظلت العملات الرقمية الأخرى – التي تسمى بـ ” العملات البديلة ” Altcoins – بمثابة أسهم في أسواق الإنترنت المشبوهة ، و كانت تُستخدم في الغالب للحفاظ على عمل وحدات معالجة الرسومات ( GPUs ) الخاصة بالمُعدنين ، و ضخ السعر ( pump ) أو إغراقه ( dump ) .

و مع ذلك ، فقد تغير هذا الوضع . في حين أن الـ Bitcoin لا تزال العملة المهيمنة ، فقد انخفضت حصتها في سوق العملات الرقمية بالكامل في عام 2017 من 90 إلى 40 في المائة تقريبًا ، ثم استقرت إلى حوالي 50 ٪ اعتبارًا من سبتمبر 2018 .

وهناك عدة أسباب لذلك . فبينما لا يزال البيتكوين هو ملك العملات الرقمية بلا منازع ، فقد شكك الكثير من الناس في فائدته المستقبلية . أولاً ، فقد ظهرت عملات رقمية جديدة و مثيرة . ثانياً ، لقد كان الـ Bitcoin يعاني من مشكلة حادة في الأداء ، و بدا أن مجتمع البيتكوين لم يكن قريبًا من حل هذه المشكلة . و قد كانت مشكلة حجم الكتلة ( block-size ) – على وجه الخصوص – نقطة خلاف كبيرة في المجتمع ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إنشاء عملة بيتكوين كاش ( bitcoin cash ) و بالتالي انقسام المجتمع .

لذا ، فإن السؤال هو ، ما هي العملات الرقمية الأخرى التي يمكن أن تستثمر فيها ؟

حسنا ، لنذهب إلى موقع coinmarketcap.com .

يقوم موقع الويب هذا بسرد و تصنيف العملات الرقمية بترتيب تنازلي من حيث القيمة السوقية للعملة ( coin market cap ) ، و القيمة السوقية تعني قيمة جميع التوكنز المتاحة . و هو لا يعد مقياسًا مثاليًا ، و لكنه الأفضل لدينا كي نتعرف على قيمة أي عملة رقمية .

و هذا هو السبب في أن موقع coinmarketcap هو أداة مفيدة بين يديك .

فكر في الفائدة العملية التي تجلبها العملة إلى النظام

حسناً ، بعد أن مررت بالموقع و اطلعت على القيم السوقية لبعض العملات الرقمية ، أظن أن لديك الآن مجموعة من العملات التي ربما تريد الاستثمار فيها ؟ عمل رائع ! و لكن مهلاً ، هنا سوف يبدأ العمل الحقيقي !

أول ما عليك فعله هو قراءة الأوراق البيضاء ( whitepapers ) الخاصة بهذه العملات . نحن نتفهم أن قراءة ملفات الـ PDF قد لا تكون أكثر الأشياء إثارة ، و مع ذلك ، يجب عليك أن تبدأ عملك الاستثماري بقرائتها قبل أن تفكر في أي نوع من الفوائد التي قد تجنيها من ورائه .

إن قراءة الورقة البيضاء نفسها ستمنحك فائدتين هائلتين :

أولاً ، سوف تكون أكثر دراية بالعملة الرقمية نفسها و سوف تتعرف على الدور أو الفائدة التي تقدمها في النظام الإيكولوجي .

ثانياً ، غالبًا ما تكون الورقة البيضاء المكتوبة بشكل سيئ علامة جيدة لمعرفة ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار أم لا . فإذا كان فريق العملة نفسه لا يستطيع ببساطة شرح الفائدة الحقيقية التي ستقدمها العملة للمجتمع ، فبالتالي فإنها لا تستحق الاستثمار .

إن الورقة البيضاء هي أساس أي مشروع اكتتاب أولي للعملة الرقمية ( ICO ) . و وفقاً لـ ويكيبيديا ، ” الورقة البيضاء هي تقرير أو دليل موثوق يطلع القراء بإيجاز على قضية معقدة أو يعرض فلسفة الهيئة المُصدرة لهذه الورقة . و الغرض منها هو مساعدة القراء على فهم أي قضية أو حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار ” .

* عزيزي القارئ يمكنك معرفة المزيد حول الورقة البيضاء في هذا المقال : ” ما هي الورقة البيضاء ، و كيف تجني الملايين ؟ ” *

بعبارة أبسط ، يمكن للورقة البيضاء أن تخبر المستثمرين المحتملين بكل ما يحتاجون معرفته حول المشروع . هذا هو السبب في أن الـ ICO الذي لا يملك ورقة بيضاء يجب علينا ببساطة أن نتجاهله .

و مع الأسف ، تدرك معظم منظمات الاستثمار الدولية أن غالبية المستثمرين لن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة الورقة البيضاء ، فيكون ذلك سبباً في أنهم قد يستعينوا بكتاب مستقلين غير محترفين ، و بالتالي ينتهي بهم الأمر إلى ورقة بيضاء سيئة .

إن ورقة بيضاء وضعت بشكل جيد يمكن أن تمهد لجيل بأكمله . انظروا إلى ما فعلته الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين في عصرنا الحالي . لذا لا يجب إيلاء أي اهتمام لمشروع ICO لم يبذل أي جهد في كتابة ورقة بيضاء جيدة .

الآن ، و بعد أن قرأت ورقة بيضاء و وجدت أنها مكتوبة بشكل لائق ، فهناك بعض الأمور التي ينبغي عليك التحقق منها :

1- تحقق من القيمة التي يجلبها المشروع

أولاً ، عليك التحقق من المشروع لمعرفة ما إذا كانت العملة الخاصة به بإمكانها جلب أي فائدة حقيقية إلى النظام الإيكولوجي أم لا . و أفضل مثال على ذلك هو مشروع الإيثريوم Ethereum . إن انطلاق عملته بمثل هذه السرعة بالتأكيد لم يكن من فراغ ، فكر في القيمة الهائلة التي كان يقدمها ، فلأول مرة ، كان لدى المطورين في جميع أنحاء العالم منصة يمكنهم استخدامها لإنشاء التطبيقات اللامركزية ( dapps ) الخاصة بهم على بلوكتشين الإيثريوم .

إلى جانب ذلك ، ضع في اعتبارك المشكلات التي يبحث عالم العملات الرقمية بشكل يائس عن طرق لحلها ، و هي بشكل أساسي : الخصوصية ( privacy ) و إمكانية التوسع ( scalability ) و قابلية التشغيل البيني ( interoperability ) . فالطرق الجيدة للاستثمار تتمثل في العثور على المشاريع التي تعمل بشكل خاص على حل هذه المشكلات .

فيما يلي بعض المشاريع التي تتطلع إلى حل كل مشكلة من المشكلات المذكورة أعلاه :

الخصوصية : Monero ، Zcash ، Dash

قابلية التوسع : OmiseGo ، Cardano

قابلية التشغيل البيني : AION

2- تحقق من سؤال : هل يحتاج المشروع لعملة رقمية بالفعل ؟

حسناً ، كيف يمكنك التأكد من أنك أمام عملة رقمية جيدة و ذات فاعلية ؟ ببساطة ، عليك أن تتفقد المشروع و تسأل نفسك الأسئلة التالية :

هل يحتاج هذا المشروع إلى التواجد على بلوكتشين ( blockchain ) ؟

هل يحتاج هذا المشروع إلى عملة رقمية ( token ) ؟

إذا كان الجواب عن أي من هذه الأسئلة هو ” لا ” ، فعندئذ يكون هذا المشروع لا يستحق الاستثمار ، فالهدف من إنشاء الـ ICO و طرح العملة هو جمع الأموال فحسب .

و هناك طريقة تمكنك من معرفة الفائدة الحقيقية للعملة الرقمية . و لهذا الغرض ، سنذهب بك إلى مقال على موقع Medium ، حيث أشار ” وليام موجايار ” William Mougayar إلى أن هناك ثلاث مبادئ أساسية تحدد من خلالها فائدة العملة :

الدور أو الوظيفة ( role ) .

المميزات ( features ) .

الغرض ( purpose ) .

و تجتمع هذه المبادئ في خندق واحد مكونة المثلث التالي :

لكل دور أو وظيفة من وظائف العملة ميزة و غرض خاص بها ، كما يتضح في الجدول التالي :

دور العملة الرقمية و ما يمكن أن تقدمه لك

الحقوق ( Rights ) :

من خلال استحواذك على عملة رقمية معينة ( token ) ، فإنك تحصل على قدر معين من الحقوق ضمن النظام الإيكولوجي ( ecosystem ) . على سبيل المثال ، من خلال امتلاك عملات DAO في حوزتك ، يمكنك الحصول على حقوق التصويت داخل DAO لتقرير أي المشاريع التي تستحق الحصول على التمويل و أيها لا يستحق .

تبادل القيمة ( Value Exchange )

تعمل التوكنز الرقمية ( tokens ) على إنشاء نظام اقتصادي داخلي ، داخل حدود المشروع نفسه . و يمكنها أن تساعد المشترين و البائعين على تبادل القيمة داخل النظام الإيكولوجي . و هذا يساعد الناس على كسب مكافآت عند الانتهاء من مهام معينة . و تعد مسألة إنشاء و رعاية الاقتصادات الفردية الداخلية هي واحدة من أهم مهام العملات الرقمية .

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رسوم ( Toll )

يمكن أن العملة الرقمية بمثابة بوابة تحصيل لرسوم تمكنك من استخدام وظائف معينة لنظام معين . على سبيل المثال ، في Golem ، يجب أن يكون لديك توكنز GNT ( العملة الرقمية الخاصة بـ Golem ) كي تتمكن من الاستفادة من فوائد و مميزات الكمبيوتر العملاق Golem .

الوظيفة ( Function )

يمكن للتوكن الرقمي أيضًا تمكين حامليه ( holders ) من إثراء تجربتهم كمستخدمين داخل حدود بيئة معينة . على سبيل المثال ، في Brave ( و هو متصفح ويب ) ، سيحصل حاملي عملة BAT ( و هي التوكن المستخدمة في متصفح Brave ) على الحق في إثراء تجربتهم كعملاء ، من خلال إمكانية استخدام التوكنز الخاصة بهم في إضافة إعلانات أو خدمات أخرى على نظام Brave .

عملة ( Currency )

يمكن استخدام العملة الرقمية كمخزن للقيمة ( store of value ) ، كما يمكن استخدامها كعملة يتم بها إجراء المعاملات داخل و خارج نظام إيكولوجي محدد .

الأرباح ( Earnings )

تساعد العملة الرقمية في التوزيع العادل للأرباح أو غيرها من الفوائد المالية ذات الصلة ، بين المستثمرين في مشروع معين .

و السؤال هنا كيف يساعد كل هذا في تحقيق فائدة العملة ( token utility ) ؟

إذا كنت ترغب في معرفة مقدار الفائدة التي يمكن أن تحققها العملة التي بحوذتك ، فأنت بحاجة إلى أن تجد أكثر من واحدة من هذه الخصائص . فكلما زاد عدد الخصائص التي وجدتها في العملة ، زادت فائدتها و قيمتها في النظام الإيكولوجي . أما إذا كان دور العملة غير واضح ، أو إذا لم تكن هناك عدد مناسب من الخصائص المذكورة أعلاه ، فلن يكون لعملتك هذه فائدة و يمكنك الاستغناء عنها .

الآن ، لماذا لا يجب أن تأخذ عملات غير مجدية ، بفائدة قليلة أو بدون فائدة ؟

لذلك ، نحن بحاجة إلى فهم مفهوم السرعة الاتجاهية للعملة ( token velocity ) . إن هذا المفهوم يعد إشارة إلى مدى احترام الناس لقيمة العملة . فإذا تمسك الناس بعملة معينة ، فهذا يعني أنها ذو سرعة إتجاهية منخفضة ( low velocity ) . و مع ذلك ، إذا قام الناس ببيع هذه العملة بسرعة مقابل عملات الـ BTC أو ETH أو العملات النقدية ( Fiat ) ، فإن هذه العملة تكون ذا سرعة اتجاهية عالية ( high velocity ) .

إذا كنت ترغب في تعريف الـ Token Velocity بمصطلحات رياضية بحتة ، فسيبدو كما يلي :

السرعة الاتجاهية = إجمالي الحجم المعاملاتي ( Total Transactional Volume ) مقسوماً على / متوسط قيمة الشبكة ( Average Network Value )

و إذا كان علينا أن نقلب الصيغة فستكون :

متوسط ​​قيمة الشبكة = إجمالي الحجم المعاملاتي مقسوماً على / السرعة الاتجاهية

و الآن ، فإن هذا يؤدي إلى استنتاجين :