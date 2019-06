كيفية الاستثمار في العملات الرقمية ، دليل شامل !

هذا هو السبب في أنه يجب عليك العمل على مشروع له عملة رقمية تمنح مستخدميها سببًا فعلياً للاحتفاظ بها .

لا يهم إذا بدوت كأنك تلاحقهم . فيجب أن تفعل ذلك كي تطمئن أنك لن تضيع الوقت و الموارد في مشروع وهمي .

ثانياً ، يجب عليك البحث عن صور أعضاء الفريق على Google . و السبب في ذلك له شقين :

وفقًا لـ Wikipedia ، ” يعد المخطط الهرمي ( المعروف باسم الاحتيال الهرمي ) نموذجًا تجاريًا يقوم بتجنيد الأعضاء من خلال تعهدات بمدفوعات أو خدمات مقابل قيامهم بجلب آخرين إلى المخطط ، بدلاً من توفير استثمارات أو بيع منتجات أو خدمات فعلية . و عندما يتضاعف عدد الأعضاء ، و يصبح جلب أعضاءاً جدد مستحيلًا ، و معظم الأعضاء غير قادرين على الربح ؛ على هذا النحو ، فإن المخططات الهرمية غير مستدامة و غالبًا ما تكون غير قانونية . ”

One of the most infamous examples of this is Bitconnect. Let’s take a look at their website and promises.

إن مشروع الـ ICO الذي يعدك بـ ” عوائد مضمونة ” على استثماراتك هو عملية احتيال . و أي مستثمر خبير في مجال العملات الرقمية سيخبرك أنه لا توجد ضمانات في هذا المجال .

و أحد أكثر الأمثلة السيئة السمعة على هذا هو مشروع Bitconnect . دعونا نلقي نظرة على موقع الويب الخاص بهم و الوعود .

إذا رأيت شيئًا كهذا في أحد مواقع الويب ، فبكل بساطة . . لا تهتم !

فبالتأكيد أنت لا تريد أن تنتهي عملتك بهذا المصير :

# 3 مستودع GitHub غير نشط

يعد مستودع GitHub النشط مؤشرا جيداً لإظهار مدى جدية التطوير في المشروع . دعنا نظهر لك مثالًا جيدًا على مستودع GitHub النشط :

1,014 commits ، هذا يدل على أن المطورين يبذلون قصارى جهدهم بالتأكيد للمشروع .

الآن ، قارن ذلك بـ Savedroid ، التي تسببت من خلال حيلة تسويقية غبية في أن ينتهى بها الأمر إلى إقصاء كل المستثمرين .

شراء البيتكوين . . دون شرائه !

في حين أنه منذ بضع سنوات ، كانت عملية شراء العملات الرقمية أمر شاق ، أما اليوم فلديك نطاقًا كاملاً من الخيارات .

لنبدأ بشراء البيتكوين . هذا هو الجزء الأسهل . بعض الأشخاص يريدون الاستثمار في الـ Bitcoin دون التطرق إلى مشكلة تخزينه .

بحيث يمكن لهؤلاء الاشخاص استخدام أدوات الاستثمار مثل XBT tracker ( متوفر في البورصات السويدية و الألمانية ) ، و صندوق البيتكوين الاستثماري في Second Markets ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، و Bitcoin ETI ( جبل طارق و ألمانيا ) و غيرها من الأدوات . و مع ازدياد سطوة البيتكوين ، يحاول المزيد من السماسرة و البورصات إعداد منتج مالي يستند إلى البيتكوين .

تشترك جميع هذه الأدوات أو المنتجات الاستثمارية في أنها تمكن المستثمرين من المراهنة على سعر البيتكوين دون شرائه فعلياً . في حين أن معظم مشجعي العملات الرقمية يعتقدون أن هذا الأمر يسلب كامل المتعة و الإحساس بالبيتكوين ذاته ، إلا أن هذا الأمر بالنسبة لكثير من الناس هو أسهل طريقة للاستثمار في نجاح البيتكوين . و يمكنك استخدام قنوات الاستثمار التي اعتدت عليها بالفعل ، وإذا حدث خطأ ما ، فأنت تحمل شهادتك و شخصًا ما لتحضره إلى المحكمة .

حاليًا ، لا يوجد منتج استثماري موجود ليغطي المزيد من العملات الرقمية . و لكن هناك بعض التقدم ، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا .

شراء العملات الرقمية

إن منصة التبادل تقوم بواحدة من أكثر الوظائف أهمية في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية . حيث تعمل بشكل أساسي كبوابة بين عالم النقود ( Fiat ) و عالم العملات الرقمية . و عادة ما يكون هناك نوعان من منصات التبادل :

عملات نقدية إلى عملات رقمية ( Fiat to Crypto ) .

عملات رقمية إلى عملات رقمية ( Crypto to Crypto ) .

عملات نقدية إلى عملات رقمية

يساعدك هذا النوع من منصات التبادل على شراء العملات الرقمية مقابل عملات نقدية . و منصة Coinbase تعد أبرز الأمثلة على هذا النوع من التبادل . حيث تساعدك Coinbase على شراء عملات رقمية مثل BTC و BCH و LTC و ETH في مقابل عملة نقدية .

عملات رقمية إلى عملات رقمية

أما هذا النوع من المنصات يساعدك على تبادل عملات رقمية مثل BTC و ETH و BCH و غيرها مقابل عملات رقمية أيضاً . و منصة Binance هي أبرز الأمثلة على هذا النوع من التبادل .

في حين هذين النوعين من المنصات يقدمون خدمات قيمة إلى حد كبير ، إلا أن المشكلة تكمن في أنهم جميعًا مركزيون ، مما يجعلهم عرضة للخطر . و هذا بالنظر إلى المبلغ الهائل الذي تتعامل به هذه المنصات كل يوم .

أما فيما يتعلق بشراء العملات الرقمية من منصات التبادل ، فإنه أمر ليس معقدًا :

أولاً ، يمكنك فتح حساب في المنصة

بعد ذلك ، قم بإجراء عملية التحقق من الهوية – و هي مطلوبة نظرًا لقواعد مكافحة غسل الأموال في معظم الولايات القضائية .

قم بتمويل حسابك بالدولار أو اليورو أو بأي عملة ورقية تستخدمها . و في بعض المنصات ، مثل Bitcoin.de ، لا تحتاج إلى تمويل حسابك ، و لكن التبادل المباشر مع مستخدمين آخرين .

إن السؤال الذي يدور في ذهنك حول أي منصة تبادل ينبغي عليك استخدامها ، تعتمد إجابته في الغالب على المكان الذي تعيش فيه . من الأفضل دائمًا استخدام منصة تبادل قريبة منك فعليًا . فإذا كانت موجودة في نفس الولاية القضائية التي تتواجد بها أنت ، فلديك أفضل الفرص لاسترداد أموالك بشكل قانوني في حالة حدوث بعض الأشياء السيئة . أما إذا لم يكن هناك منصة تبادل في نطاق ولايتك القضائية ، فمن الأفضل استخدام منصات التبادل القائمة في البلدان المستقرة و التي تتمتع بنظام قانوني جيد .

و هناك عامل آخر لتقرير أي المنصات هي الأصلح للتتعامل معها ، و هو كمية العملات الرقمية التي ترغب في شرائها و مدى قدرتك على الانتظار و الصبر . فإذا كنت ترغب مثلاً في الحصول على مبالغ كبيرة من البيتكوين بشكل سريع ، فأنت بحاجة إلى استخدام أحد المنصات الرئيسية التي توفر سيولة كافية . أما إذا كنت ترغب فقط في شراء كميات صغيرة من العملات الرقمية و لم تكن في عجلة من أمرك ، يمكنك محاولة شرائها من المنصات الصغيرة . حيث أنك ستحصل على الأرجح على أسعار أفضل من أسعار المنصات الكبيرة ، و لكن بالطبع قد يطول وقت انتظارك حتى يتم ملء طلبك . و ستجد هنا قائمة بأفضل منصات تبادل العملات الرقمية .

المصادر : BlockGeeks / CoinDiligent

عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه . .

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام