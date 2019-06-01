كيفية الاستثمار في العملات الرقمية ، دليل شامل !

لقد كانت العملات الرقمية موضوع نقاش حاد على مدار الأعوام القليلة الماضية . فكم مرة سمعنا قصصاً عن أناس يصبحون من أصحاب الملايين بين عشية و ضحاها ، و في الوقت نفسه ، قصصاً لأشخاص فقدوا مئات الآلاف من الدولارات على أمل الحصول على ربح سريع !
لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في العملات الرقمية بطريقة آمنة ، فهذا الدليل مناسب لك . و الغرض من هذا الدليل هو المساعدة في تثقيف المستثمرين بأكبر قدر ممكن ، و تقليل المضاربة في السوق .
إخلاء المسؤولية : قبل المتابعة في هذا المقال ، نحب أن نؤكد أن كل ما نعرضه لكم هو مادة تعليمية ، و لا ينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات كنصائح استثمارية مهنية .
إن حقيقة قيامك الآن بقراءة هذا الدليل توضح لنا أنك مهتم بالاستثمار في العملات الرقمية . هذه العملات المشفرة غير القابلة للتغير ، التي قطعت وعداً بأن تصبح صعبة و غير قابلة للتلاعب في العالم بأسره . حيث يرى مؤيدو العملات الرقمية أنها تمثل المستقبل الذي تحل فيه عملة البيتكوين أو عملات رقمية أخرى محل اليورو و الدولار و غيرهما من العملات النقدية ، و يتم إرساء أول عملة عالمية حرة و صعبة .
و إلى جانب ما قيل بالفعل ، يمكننا أن نحدد ثلاثة أسباب رئيسية قد تدفعك إلى الاستثمار في العملات الرقمية :
- أولاً ، لأنك تريد التحوط لثروتك ضد سقوط الدولار ، الذي يفترض الكثير من الناس أنه سيحدث حتميًا في وقت ما .
- ثانياً ، لأنك تؤيد الرؤية الاجتماعية الكامنة وراء العملات المشفرة – تلك الخاصة بالمال الحر و الصعب للعالم بأسره .
- ثالثًا ، لأنك تفهم و تحب التكنولوجيا الكامنة وراءها .
و مع ذلك ، هناك أيضًا أسباباً سيئة للغاية قد تقودك إلى الاستثمار في العملات الرقمية ، فقد يقع العديد من الأشخاص ضحية للضجيج المثار حول فقاعة عملة رقمية ما . فهناك دومًا شخص ما سيطرت عليه مشاعر الـ FOMO ( الخوف من ضياع الفرصة ) Fear Of Missing Out ، حيث يقوم بالشراء بكثافة في ذروة الفقاعة ، فقط على أمل جني أموال سريعة ، مع عدم فهم للعملات الرقمية على الإطلاق . و هذا سبب سيء للغاية . إياك أن تفعل هذا . تعلم قبل أن تستثمر !
لقد حقق المستثمرون في المراحل المبكرة لعملات الـ bitcoin و الـ Ethereum أرباحًا صافية بلغت ملايين الدولارات . إذا رأيت الرسم البياني التالي فسوف تعرف بالضبط ما نعنيه .
في فترة زمنية مدتها عام واحد من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 ، انتقل سعر عملة البيتكوين من 750 دولارًا إلى 10000 دولاراً ، أليس أمراً مذهلاً ! ، إن هذا يعني أن أي شخص قد استثمر مبلغ 10000 دولار في ديسمبر 2016 ، عاد إليه هذا المبلغ بما يعادل 133333 دولارًا بعد 365 يومًا بالضبط . بل أن سعر البيتكوين قد تخطى ذلك بكثير حيث بلغ أعلى قمة له عند 19448 دولاراً في 18 ديسمبر 2017 . في الواقع ، لقد ذهب إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 500 مليار دولار بنهاية عام 2017 .
إن قصصاً مثل تلك قد غمرت الإنترنت و انضم المزيد و المزيد من الناس إلى عالم العملات الرقمية أملاً في الحصول على قطعة من هذه الكعكة . و مع ذلك ، فمع تدفق المزيد و المزيد من المضاربين إلى السوق ، حدث ما لا يحمد عقباه . فقد تعرض السوق لتراجع كبير .
مع تراجع الـ Bitcoin ، انخفضت جميع العملات الرقمية الأخرى ، و فقد الكثير من الأشخاص مدخرات حياتهم بالكامل .
في هذا الدليل ، سوف نوضح لك كيف يمكنك تعليم نفسك من أجل القيام باستثمار ذكي . لذا هيا بنا لنبدأ درسنا الأول :
كن موافقاً على أخذ المخاطر المحسوبة
نظرًا لأن تقلب العملات الرقمية يتجاوز بشكل كبير معدل تقلب أي فئة استثمارية أخرى ، فإنها ليست استثمارًا عاديًا . بالإضافة إلى ذلك ، هناك دائمًا خطر أن تقوم بلدك بحظر تجارة و تداول العملات المشفرة أو تبادلها . فإذا حدث هذا بالفعل ، عليك أن تتصالح مع عدم إمكانية تصفية الأصول الرقمية الخاصة بك .
لذلك ، فإن النصيحة المهمة هنا هي أنه يتعين عليك المخاطرة بأكبر قدر من المال يمكنك تحمل خسارته . و قد لخص ” وينس كاسيرس ” Wence Casares – الرئيس التنفيذي لشركة Xapo – ذلك في تدوينة AMA على موقع bitcoin.com ، حيث قال :
” أنا أخبرهم دائمًا [ عائلتي ] أن ثاني أكثر الأشياء غباءاً التي يمكن فعلها في الوقت الحالي ، هو امتلاك كمية من عملات البيتكوين التي لا يمكن تحمل خسارتها ، و أن الأكثر غباءاً من ذلك هو عدم امتلاك أي منها على الإطلاق . “
تذكر أن هناك عملات رقمية أخرى
حتى أواخر عام 2016 ، كانت عملة البيتكوين مرادفاً للعملة الرقمية ، فلم يكن هناك الكثير غيرها . فإذا كنت ترغب حينها في الاستثمار في العملات الرقمية ، كنت ستشتري Bitcoin . و لفترة ظلت العملات الرقمية الأخرى – التي تسمى بـ ” العملات البديلة ” Altcoins – بمثابة أسهم في أسواق الإنترنت المشبوهة ، و كانت تُستخدم في الغالب للحفاظ على عمل وحدات معالجة الرسومات ( GPUs ) الخاصة بالمُعدنين ، و ضخ السعر ( pump ) أو إغراقه ( dump ) .
و مع ذلك ، فقد تغير هذا الوضع . في حين أن الـ Bitcoin لا تزال العملة المهيمنة ، فقد انخفضت حصتها في سوق العملات الرقمية بالكامل في عام 2017 من 90 إلى 40 في المائة تقريبًا ، ثم استقرت إلى حوالي 50 ٪ اعتبارًا من سبتمبر 2018 .
وهناك عدة أسباب لذلك . فبينما لا يزال البيتكوين هو ملك العملات الرقمية بلا منازع ، فقد شكك الكثير من الناس في فائدته المستقبلية . أولاً ، فقد ظهرت عملات رقمية جديدة و مثيرة . ثانياً ، لقد كان الـ Bitcoin يعاني من مشكلة حادة في الأداء ، و بدا أن مجتمع البيتكوين لم يكن قريبًا من حل هذه المشكلة . و قد كانت مشكلة حجم الكتلة ( block-size ) – على وجه الخصوص – نقطة خلاف كبيرة في المجتمع ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إنشاء عملة بيتكوين كاش ( bitcoin cash ) و بالتالي انقسام المجتمع .
لذا ، فإن السؤال هو ، ما هي العملات الرقمية الأخرى التي يمكن أن تستثمر فيها ؟
حسنا ، لنذهب إلى موقع coinmarketcap.com .
يقوم موقع الويب هذا بسرد و تصنيف العملات الرقمية بترتيب تنازلي من حيث القيمة السوقية للعملة ( coin market cap ) ، و القيمة السوقية تعني قيمة جميع التوكنز المتاحة . و هو لا يعد مقياسًا مثاليًا ، و لكنه الأفضل لدينا كي نتعرف على قيمة أي عملة رقمية .
و هذا هو السبب في أن موقع coinmarketcap هو أداة مفيدة بين يديك .
فكر في الفائدة العملية التي تجلبها العملة إلى النظام
حسناً ، بعد أن مررت بالموقع و اطلعت على القيم السوقية لبعض العملات الرقمية ، أظن أن لديك الآن مجموعة من العملات التي ربما تريد الاستثمار فيها ؟ عمل رائع ! و لكن مهلاً ، هنا سوف يبدأ العمل الحقيقي !
أول ما عليك فعله هو قراءة الأوراق البيضاء ( whitepapers ) الخاصة بهذه العملات . نحن نتفهم أن قراءة ملفات الـ PDF قد لا تكون أكثر الأشياء إثارة ، و مع ذلك ، يجب عليك أن تبدأ عملك الاستثماري بقرائتها قبل أن تفكر في أي نوع من الفوائد التي قد تجنيها من ورائه .
إن قراءة الورقة البيضاء نفسها ستمنحك فائدتين هائلتين :
- أولاً ، سوف تكون أكثر دراية بالعملة الرقمية نفسها و سوف تتعرف على الدور أو الفائدة التي تقدمها في النظام الإيكولوجي .
- ثانياً ، غالبًا ما تكون الورقة البيضاء المكتوبة بشكل سيئ علامة جيدة لمعرفة ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار أم لا . فإذا كان فريق العملة نفسه لا يستطيع ببساطة شرح الفائدة الحقيقية التي ستقدمها العملة للمجتمع ، فبالتالي فإنها لا تستحق الاستثمار .
إن الورقة البيضاء هي أساس أي مشروع اكتتاب أولي للعملة الرقمية ( ICO ) . و وفقاً لـ ويكيبيديا ، ” الورقة البيضاء هي تقرير أو دليل موثوق يطلع القراء بإيجاز على قضية معقدة أو يعرض فلسفة الهيئة المُصدرة لهذه الورقة . و الغرض منها هو مساعدة القراء على فهم أي قضية أو حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار ” .
* عزيزي القارئ يمكنك معرفة المزيد حول الورقة البيضاء في هذا المقال : ” ما هي الورقة البيضاء ، و كيف تجني الملايين ؟ ” *
بعبارة أبسط ، يمكن للورقة البيضاء أن تخبر المستثمرين المحتملين بكل ما يحتاجون معرفته حول المشروع . هذا هو السبب في أن الـ ICO الذي لا يملك ورقة بيضاء يجب علينا ببساطة أن نتجاهله .
و مع الأسف ، تدرك معظم منظمات الاستثمار الدولية أن غالبية المستثمرين لن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة الورقة البيضاء ، فيكون ذلك سبباً في أنهم قد يستعينوا بكتاب مستقلين غير محترفين ، و بالتالي ينتهي بهم الأمر إلى ورقة بيضاء سيئة .
إن ورقة بيضاء وضعت بشكل جيد يمكن أن تمهد لجيل بأكمله . انظروا إلى ما فعلته الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين في عصرنا الحالي . لذا لا يجب إيلاء أي اهتمام لمشروع ICO لم يبذل أي جهد في كتابة ورقة بيضاء جيدة .
الآن ، و بعد أن قرأت ورقة بيضاء و وجدت أنها مكتوبة بشكل لائق ، فهناك بعض الأمور التي ينبغي عليك التحقق منها :
1- تحقق من القيمة التي يجلبها المشروع
أولاً ، عليك التحقق من المشروع لمعرفة ما إذا كانت العملة الخاصة به بإمكانها جلب أي فائدة حقيقية إلى النظام الإيكولوجي أم لا . و أفضل مثال على ذلك هو مشروع الإيثريوم Ethereum . إن انطلاق عملته بمثل هذه السرعة بالتأكيد لم يكن من فراغ ، فكر في القيمة الهائلة التي كان يقدمها ، فلأول مرة ، كان لدى المطورين في جميع أنحاء العالم منصة يمكنهم استخدامها لإنشاء التطبيقات اللامركزية ( dapps ) الخاصة بهم على بلوكتشين الإيثريوم .
إلى جانب ذلك ، ضع في اعتبارك المشكلات التي يبحث عالم العملات الرقمية بشكل يائس عن طرق لحلها ، و هي بشكل أساسي : الخصوصية ( privacy ) و إمكانية التوسع ( scalability ) و قابلية التشغيل البيني ( interoperability ) . فالطرق الجيدة للاستثمار تتمثل في العثور على المشاريع التي تعمل بشكل خاص على حل هذه المشكلات .
فيما يلي بعض المشاريع التي تتطلع إلى حل كل مشكلة من المشكلات المذكورة أعلاه :
- الخصوصية : Monero ، Zcash ، Dash
- قابلية التوسع : OmiseGo ، Cardano
- قابلية التشغيل البيني : AION
2- تحقق من سؤال : هل يحتاج المشروع لعملة رقمية بالفعل ؟
حسناً ، كيف يمكنك التأكد من أنك أمام عملة رقمية جيدة و ذات فاعلية ؟ ببساطة ، عليك أن تتفقد المشروع و تسأل نفسك الأسئلة التالية :
- هل يحتاج هذا المشروع إلى التواجد على بلوكتشين ( blockchain ) ؟
- هل يحتاج هذا المشروع إلى عملة رقمية ( token ) ؟
إذا كان الجواب عن أي من هذه الأسئلة هو ” لا ” ، فعندئذ يكون هذا المشروع لا يستحق الاستثمار ، فالهدف من إنشاء الـ ICO و طرح العملة هو جمع الأموال فحسب .
و هناك طريقة تمكنك من معرفة الفائدة الحقيقية للعملة الرقمية . و لهذا الغرض ، سنذهب بك إلى مقال على موقع Medium ، حيث أشار ” وليام موجايار ” William Mougayar إلى أن هناك ثلاث مبادئ أساسية تحدد من خلالها فائدة العملة :
- الدور أو الوظيفة ( role ) .
- المميزات ( features ) .
- الغرض ( purpose ) .
و تجتمع هذه المبادئ في خندق واحد مكونة المثلث التالي :
لكل دور أو وظيفة من وظائف العملة ميزة و غرض خاص بها ، كما يتضح في الجدول التالي :
دور العملة الرقمية و ما يمكن أن تقدمه لك
الحقوق ( Rights ) :
من خلال استحواذك على عملة رقمية معينة ( token ) ، فإنك تحصل على قدر معين من الحقوق ضمن النظام الإيكولوجي ( ecosystem ) . على سبيل المثال ، من خلال امتلاك عملات DAO في حوزتك ، يمكنك الحصول على حقوق التصويت داخل DAO لتقرير أي المشاريع التي تستحق الحصول على التمويل و أيها لا يستحق .
تبادل القيمة ( Value Exchange )
تعمل التوكنز الرقمية ( tokens ) على إنشاء نظام اقتصادي داخلي ، داخل حدود المشروع نفسه . و يمكنها أن تساعد المشترين و البائعين على تبادل القيمة داخل النظام الإيكولوجي . و هذا يساعد الناس على كسب مكافآت عند الانتهاء من مهام معينة . و تعد مسألة إنشاء و رعاية الاقتصادات الفردية الداخلية هي واحدة من أهم مهام العملات الرقمية .
رسوم ( Toll )
يمكن أن العملة الرقمية بمثابة بوابة تحصيل لرسوم تمكنك من استخدام وظائف معينة لنظام معين . على سبيل المثال ، في Golem ، يجب أن يكون لديك توكنز GNT ( العملة الرقمية الخاصة بـ Golem ) كي تتمكن من الاستفادة من فوائد و مميزات الكمبيوتر العملاق Golem .
الوظيفة ( Function )
يمكن للتوكن الرقمي أيضًا تمكين حامليه ( holders ) من إثراء تجربتهم كمستخدمين داخل حدود بيئة معينة . على سبيل المثال ، في Brave ( و هو متصفح ويب ) ، سيحصل حاملي عملة BAT ( و هي التوكن المستخدمة في متصفح Brave ) على الحق في إثراء تجربتهم كعملاء ، من خلال إمكانية استخدام التوكنز الخاصة بهم في إضافة إعلانات أو خدمات أخرى على نظام Brave .
عملة ( Currency )
يمكن استخدام العملة الرقمية كمخزن للقيمة ( store of value ) ، كما يمكن استخدامها كعملة يتم بها إجراء المعاملات داخل و خارج نظام إيكولوجي محدد .
الأرباح ( Earnings )
تساعد العملة الرقمية في التوزيع العادل للأرباح أو غيرها من الفوائد المالية ذات الصلة ، بين المستثمرين في مشروع معين .
و السؤال هنا كيف يساعد كل هذا في تحقيق فائدة العملة ( token utility ) ؟
إذا كنت ترغب في معرفة مقدار الفائدة التي يمكن أن تحققها العملة التي بحوذتك ، فأنت بحاجة إلى أن تجد أكثر من واحدة من هذه الخصائص . فكلما زاد عدد الخصائص التي وجدتها في العملة ، زادت فائدتها و قيمتها في النظام الإيكولوجي . أما إذا كان دور العملة غير واضح ، أو إذا لم تكن هناك عدد مناسب من الخصائص المذكورة أعلاه ، فلن يكون لعملتك هذه فائدة و يمكنك الاستغناء عنها .
الآن ، لماذا لا يجب أن تأخذ عملات غير مجدية ، بفائدة قليلة أو بدون فائدة ؟
لذلك ، نحن بحاجة إلى فهم مفهوم السرعة الاتجاهية للعملة ( token velocity ) . إن هذا المفهوم يعد إشارة إلى مدى احترام الناس لقيمة العملة . فإذا تمسك الناس بعملة معينة ، فهذا يعني أنها ذو سرعة إتجاهية منخفضة ( low velocity ) . و مع ذلك ، إذا قام الناس ببيع هذه العملة بسرعة مقابل عملات الـ BTC أو ETH أو العملات النقدية ( Fiat ) ، فإن هذه العملة تكون ذا سرعة اتجاهية عالية ( high velocity ) .
إذا كنت ترغب في تعريف الـ Token Velocity بمصطلحات رياضية بحتة ، فسيبدو كما يلي :
السرعة الاتجاهية = إجمالي الحجم المعاملاتي ( Total Transactional Volume ) مقسوماً على / متوسط قيمة الشبكة ( Average Network Value )
و إذا كان علينا أن نقلب الصيغة فستكون :
متوسط قيمة الشبكة = إجمالي الحجم المعاملاتي مقسوماً على / السرعة الاتجاهية
و الآن ، فإن هذا يؤدي إلى استنتاجين :
- كلما زادت السرعة الاتجاهية للعملة ، قل متوسط قيمة الشبكة .
- كلما زاد الحجم المعاملاتي ، زادت السرعة الاتجاهية للعملة .
هذا هو السبب في أنه يجب عليك العمل على مشروع له عملة رقمية تمنح مستخدميها سببًا فعلياً للاحتفاظ بها .
لا يهم إذا بدوت كأنك تلاحقهم . فيجب أن تفعل ذلك كي تطمئن أنك لن تضيع الوقت و الموارد في مشروع وهمي .
ثانياً ، يجب عليك البحث عن صور أعضاء الفريق على Google . و السبب في ذلك له شقين :
وفقًا لـ Wikipedia ، ” يعد المخطط الهرمي ( المعروف باسم الاحتيال الهرمي ) نموذجًا تجاريًا يقوم بتجنيد الأعضاء من خلال تعهدات بمدفوعات أو خدمات مقابل قيامهم بجلب آخرين إلى المخطط ، بدلاً من توفير استثمارات أو بيع منتجات أو خدمات فعلية . و عندما يتضاعف عدد الأعضاء ، و يصبح جلب أعضاءاً جدد مستحيلًا ، و معظم الأعضاء غير قادرين على الربح ؛ على هذا النحو ، فإن المخططات الهرمية غير مستدامة و غالبًا ما تكون غير قانونية . ”
One of the most infamous examples of this is Bitconnect. Let’s take a look at their website and promises.
إن مشروع الـ ICO الذي يعدك بـ ” عوائد مضمونة ” على استثماراتك هو عملية احتيال . و أي مستثمر خبير في مجال العملات الرقمية سيخبرك أنه لا توجد ضمانات في هذا المجال .
و أحد أكثر الأمثلة السيئة السمعة على هذا هو مشروع Bitconnect . دعونا نلقي نظرة على موقع الويب الخاص بهم و الوعود .
إذا رأيت شيئًا كهذا في أحد مواقع الويب ، فبكل بساطة . . لا تهتم !
فبالتأكيد أنت لا تريد أن تنتهي عملتك بهذا المصير :
# 3 مستودع GitHub غير نشط
يعد مستودع GitHub النشط مؤشرا جيداً لإظهار مدى جدية التطوير في المشروع . دعنا نظهر لك مثالًا جيدًا على مستودع GitHub النشط :
1,014 commits ، هذا يدل على أن المطورين يبذلون قصارى جهدهم بالتأكيد للمشروع .
الآن ، قارن ذلك بـ Savedroid ، التي تسببت من خلال حيلة تسويقية غبية في أن ينتهى بها الأمر إلى إقصاء كل المستثمرين .
شراء البيتكوين . . دون شرائه !
في حين أنه منذ بضع سنوات ، كانت عملية شراء العملات الرقمية أمر شاق ، أما اليوم فلديك نطاقًا كاملاً من الخيارات .
لنبدأ بشراء البيتكوين . هذا هو الجزء الأسهل . بعض الأشخاص يريدون الاستثمار في الـ Bitcoin دون التطرق إلى مشكلة تخزينه .
بحيث يمكن لهؤلاء الاشخاص استخدام أدوات الاستثمار مثل XBT tracker ( متوفر في البورصات السويدية و الألمانية ) ، و صندوق البيتكوين الاستثماري في Second Markets ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، و Bitcoin ETI ( جبل طارق و ألمانيا ) و غيرها من الأدوات . و مع ازدياد سطوة البيتكوين ، يحاول المزيد من السماسرة و البورصات إعداد منتج مالي يستند إلى البيتكوين .
تشترك جميع هذه الأدوات أو المنتجات الاستثمارية في أنها تمكن المستثمرين من المراهنة على سعر البيتكوين دون شرائه فعلياً . في حين أن معظم مشجعي العملات الرقمية يعتقدون أن هذا الأمر يسلب كامل المتعة و الإحساس بالبيتكوين ذاته ، إلا أن هذا الأمر بالنسبة لكثير من الناس هو أسهل طريقة للاستثمار في نجاح البيتكوين . و يمكنك استخدام قنوات الاستثمار التي اعتدت عليها بالفعل ، وإذا حدث خطأ ما ، فأنت تحمل شهادتك و شخصًا ما لتحضره إلى المحكمة .
حاليًا ، لا يوجد منتج استثماري موجود ليغطي المزيد من العملات الرقمية . و لكن هناك بعض التقدم ، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا .
شراء العملات الرقمية
إن منصة التبادل تقوم بواحدة من أكثر الوظائف أهمية في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية . حيث تعمل بشكل أساسي كبوابة بين عالم النقود ( Fiat ) و عالم العملات الرقمية . و عادة ما يكون هناك نوعان من منصات التبادل :
- عملات نقدية إلى عملات رقمية ( Fiat to Crypto ) .
- عملات رقمية إلى عملات رقمية ( Crypto to Crypto ) .
عملات نقدية إلى عملات رقمية
يساعدك هذا النوع من منصات التبادل على شراء العملات الرقمية مقابل عملات نقدية . و منصة Coinbase تعد أبرز الأمثلة على هذا النوع من التبادل . حيث تساعدك Coinbase على شراء عملات رقمية مثل BTC و BCH و LTC و ETH في مقابل عملة نقدية .
عملات رقمية إلى عملات رقمية
أما هذا النوع من المنصات يساعدك على تبادل عملات رقمية مثل BTC و ETH و BCH و غيرها مقابل عملات رقمية أيضاً . و منصة Binance هي أبرز الأمثلة على هذا النوع من التبادل .
في حين هذين النوعين من المنصات يقدمون خدمات قيمة إلى حد كبير ، إلا أن المشكلة تكمن في أنهم جميعًا مركزيون ، مما يجعلهم عرضة للخطر . و هذا بالنظر إلى المبلغ الهائل الذي تتعامل به هذه المنصات كل يوم .
أما فيما يتعلق بشراء العملات الرقمية من منصات التبادل ، فإنه أمر ليس معقدًا :
- أولاً ، يمكنك فتح حساب في المنصة
- بعد ذلك ، قم بإجراء عملية التحقق من الهوية – و هي مطلوبة نظرًا لقواعد مكافحة غسل الأموال في معظم الولايات القضائية .
- قم بتمويل حسابك بالدولار أو اليورو أو بأي عملة ورقية تستخدمها . و في بعض المنصات ، مثل Bitcoin.de ، لا تحتاج إلى تمويل حسابك ، و لكن التبادل المباشر مع مستخدمين آخرين .
إن السؤال الذي يدور في ذهنك حول أي منصة تبادل ينبغي عليك استخدامها ، تعتمد إجابته في الغالب على المكان الذي تعيش فيه . من الأفضل دائمًا استخدام منصة تبادل قريبة منك فعليًا . فإذا كانت موجودة في نفس الولاية القضائية التي تتواجد بها أنت ، فلديك أفضل الفرص لاسترداد أموالك بشكل قانوني في حالة حدوث بعض الأشياء السيئة . أما إذا لم يكن هناك منصة تبادل في نطاق ولايتك القضائية ، فمن الأفضل استخدام منصات التبادل القائمة في البلدان المستقرة و التي تتمتع بنظام قانوني جيد .
و هناك عامل آخر لتقرير أي المنصات هي الأصلح للتتعامل معها ، و هو كمية العملات الرقمية التي ترغب في شرائها و مدى قدرتك على الانتظار و الصبر . فإذا كنت ترغب مثلاً في الحصول على مبالغ كبيرة من البيتكوين بشكل سريع ، فأنت بحاجة إلى استخدام أحد المنصات الرئيسية التي توفر سيولة كافية . أما إذا كنت ترغب فقط في شراء كميات صغيرة من العملات الرقمية و لم تكن في عجلة من أمرك ، يمكنك محاولة شرائها من المنصات الصغيرة . حيث أنك ستحصل على الأرجح على أسعار أفضل من أسعار المنصات الكبيرة ، و لكن بالطبع قد يطول وقت انتظارك حتى يتم ملء طلبك . و ستجد هنا قائمة بأفضل منصات تبادل العملات الرقمية .
المصادر : BlockGeeks / CoinDiligent
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية الاستثمار في العملات الرقمية ، دليل شامل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.