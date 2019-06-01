العملة المستقرة "تيثر" متاحة الآن على بلوكتشين إيوس

تام شمس - السبت 1 يونيو 2019 05:54 صباحاً -

أعلنت شركة تكنولوجيا بلوكتشين "تيثر" عن شراكتها مع الشركة الأم لإيوس بلوك.ون لإصدار عملتها المستقرة (USDT) على بلوكتشين إيوس (إيوس يو)، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٣١ مايو.

ووفقًا للإعلان، قامت تيثر بتطوير عقد تيثر إيوس الذكي، والذي تم إرساله إلى حساب إيوس "تيثرتيثر" وتم مراجعته من قِبل الأقران من قبل الفرع الكندي لإيوس. وقد ذُكر أن تيثر إيوس مناسب تمامًا للمعاملات الدقيقة المباشرة، نظرًا لتصميمها المفوض لإثبات المصالح.

حيث قال جان لوي فان دير فيلدي، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، إن تمديد العملة لبلوكتشين إيوس يوفر إمكانية تشغيل أكبر.

ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف يوم ٣٠ مايو، تقول بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" إنها تقدم الآن دعمًا للتداول والتخزين لتوكن إيوس. وتعد إيوس أحد التوكنات الأكثر تداولًا والتي تمت إضافتها إلى البورصة في الآونة الأخيرة، حيث يبلغ رأسمالها السوقي أكثر من ٨ مليارات دولار.