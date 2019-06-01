رئيس ومدير عمليات كوين بيز يغادر الشركة

تام شمس - السبت 1 يونيو 2019 05:54 صباحاً -

أفادت بلومبرغ يوم ٣١ مايو أن الرئيس ومدير العمليات (COO) ببورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" عاصف هيرجي قد غادر الشركة.

حيث أخبر مصدر مطلع على هذه القضية بلومبرغ أن كوين بيز قد عينت إميلي تشوي، نائبة رئيس الأعمال والبيانات والدولية، كمدير تنفيذي جديد. وقبل التعيين، كانت تشوي - التي عملت في شركة ياهو وعملت على الاستثمار الأصلي لشركة علي بابا وفليكر - قد عملت على الشراكات والاستحواذات المحتملة في كوين بيز.

وتتميز خبرة هيرجي السابقة بالعمل مع أكثر من ١٥ مؤسسة، بما في ذلك آي بي إم كندا، وشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، وشركة تكنولوجيا المعلومات هيوليت باكارد وساكسو بنك، من بين مؤسسات أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة، فقدت كوين بيز العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك تيم بلاكاس، الرئيس السابق للتداول المباشر في كوين بيز، الذي ترك الشركة للانضمام إلى بنك العملات المشفرة الذي أسسه مايكل نوفوغراتز "غالاكسي ديجيتال ومسؤولو الامتثال ميخائيل موشارفي وجيف كارترايت الذين انضموا إلى فيسبوك.