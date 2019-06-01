بعد أن شهدت غالبية العملات الرقمية تغيرات كبيرة في الاسعار خلال سنة 2019 و اهمها كان انتهاء فترة الهبوط الطويل ، حيث واصلت العملات الرقمية مسيرتها نحو الارتفاع معلنة بذلك بداية ازدهار العملات الرقمية نحو القمة .

الا أن السوق تعثرت ، وعانت غالبية العملات الرقمية خلال الاسبوع المنصرم من خسائر مع تصحيح السوق ومن بينها عملة البيتكوين التي حققت اعلى قمة لها يوم أمس وتجاوزت مستوى 9000 دولار لبعض الوقت ، ولكنها تراجعت الى ما دون مستوى 8400 ، ومع ذلك ، لا يزال سعر العملة محافظاً على كونه فوق 8000 دولار .

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 1-6-2019

كما ذكرنا يوم أمس وصل سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى له في عام 2019 حيث تجاوز علامة 9000 وهبط بعدها إلى ما دون مستوى 8500 دولار .

أرتفع سعر البيتكوين اليوم بحولي 5 في المائة ، ليتداول عند حوالي 8500 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير وفقا لبيانات كوين 360 .

ارتفع سعر الإيثيريوم اليوم بنسبة 6.5 %، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 263 دولار .

Ripple XRP ارتفعت بنسبة 4.96 % خلال الساعات القليلة الماضية ويتم تداولها الان حول 0.43 دولار امريكي.

Litecoin عادوت عملة لايتكوين LTC الارتفاع بنسبة 517 % ويتارجح السعر حول 112 دولار أمريكي

العملة الافضل أداء لعام 2019 Binance Coin ارتفعت بنسبة بلغت 2.89 % ويتأرجح السعر الآن حول 32 دولار .

Bitcoin Cash تراجع سعر العملة عن الاسبوع الماضي ولاكنها عاودت الارتفاع اليوم بنسبة 4.61% ويتارجح السعر الآن حول 431 دولار .

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أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة يوم أمس بنسبة 3 بالمئة من قيمتها ولكنها عادت اليوم بشكل اقوى وارتفعت بنسبة 15.57 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 8.25 دولار .

TRON لا تزال عملة TRX مستقره نسبيا عند مستوى 0.032 دولار مع تحركات طفيفة منذ يوم الأمس.

Cardano ارتفعت ADA بنسبة بلغت النسبة 6.56 % ويتأرجح السعر الآن 0.087 دولار.

Steller ارتفعت عملة XML اليوم بنسبة 2.25 % ويتارجح سعر العملة الآن عند مستوى0.031 دولار.

يبدو أن سعر العملة المهيمنة يتطلع لبلوغ مستوى جديد لعام 2019 وقد يكون ذلك متزامن مع حدث شهر مايو لعام 2020 ، حيث سيتم تخفيض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف و ذلك للحفاظ على العرض الصارم البالغ 21 مليون مما يعطي البيتكوين ندرة صناعية و قيمة متأصلة قد تساهم في دفع عملة البتكوين نحو الأعلى.

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